Когда закончится война в Персидском заливе? И куда делся "мировой гегемон"? Эпоха "Большого хаоса"
09:10 29.03.2026 (обновлено: 09:11 29.03.2026)
© REUTERS / Dado Ruvic
Вопрос "когда закончится война США и Израиля с Ираном" волнует, без преувеличения, весь мир.Пока что потери и последствия невозможно не только сосчитать, но даже полностью осознать.Есть и видимые последствия, и пока не очень видимые. Но "невидимые" — политические, дипломатические — важнее
А из очевидного: уже идёт вверх цена на нефть, газ, удобрения, растут цены на продовольствие.
Нарушена международная логистика.
Страны, которые казались символами успеха и процветания ("а вот в ОАЭ..."), больше таковыми не являются.
В мире, вместе со "второй Иранской войной", уже наступило время "большого хаоса". Даже если война окончится прямо сейчас. Но она не окончится.
Эпоха "большого хаоса"
Начинается "большой хаос". И как всегда, есть те, кто сильно пострадает от этого хаоса, и есть те, кто получит дивиденды.
Очевидно, что США, вернее "американско-сионистская коалиция", как называет группу захватчиков Иран, намереваются получить наибольшие прибыли от этого "бизнеса". Но так ли это будет?
Больше всего кризис влияет пока что на страны Азии.
В Таиланде жителей уже просят работать дома и меньше пользоваться лифтами.
На Филиппинах люди ходят на работу пешком.
В Южной Корее государственные служащие ездят на работу на машинах теперь не пять, а четыре дня в неделю. Один день — на общественном транспорте, или пешком, или на велосипеде (похвальная инициатива, кстати!).
Очереди на заправках: в самих США, в Австралии, в Италии. В Индии на заправках — не только очереди, но уже и драки.
Кроме того, в Индии готовят еду на газе, часто прямо на улице. А с газом тоже ожидаются проблемы. Впереди же — сезон жары и "сезон кондиционеров".
Индийские компании уже начали ограничивать продажу нефти (которую сами, по большей части, получают из России).
Из-за проблем с удобрениями (для их производства нужен газ) в мире прямо сейчас "формируется глобальный продовольственный кризис", по сообщениям западных изданий. Цены в некоторых странах на удобрения уже больше "довоенных" на 25 процентов.
А сформируется "глобальный продовольственный" к осени. То есть мир ещё в самом начале полёта "чёрного лебедя".
Прощай, нефтедоллар!
Меняется вся мировая конфигурация сил, политическая и финансовая карта мира.
Самый главный удар "американо-сионистская коалиция" нанесла, по сути, по странам Залива: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн.
Рушится система "нефтедоллара". Это отдельная тема: почему США решили от неё отказаться. В основном потому, что интересы своих добытчиков нефти важнее, чем интересы стран Залива.
Они "не ожидали"?
Сегодня много пишут о том, что США "не ожидали закрытия Ормузского пролива", "не ожидали нападения на свои военные базы". Но этого не может быть! Все эти варианты, безусловно, были просчитаны в военных играх — симулякрах.
Да, во главе Пентагона находится человек, который больше следит за своей причёской и физической формой, чем за сложными военными прогнозами. Лицо Пита Хегсета не обезображено интеллектом.
© REUTERS / Kylie Cooper
Но в самом Пентагоне достаточно умных людей. Хотя бы Колби, заместитель Хегсета и внук бывшего директора ЦРУ.
Есть аналитики Госдепа. Объединённый комитет начальников штабов. ЦРУ и ФБР, другие разведслужбы. Многочисленные "синк тэнк".
Разумеется, все последствия были просчитаны (они могут быть на начальном уровне просчитаны студентом вуза).
И если разрушается "зонтик" США над странами Залива, значит, это неприятное, но необходимое условие будущего устройства мира.
А монархии Залива, возможно, вообще теперь перейдут под "зонтик" Ирана. Иран уже выступил с таким предложением.
"Союзники Вашингтона", которые благосклонно предоставили свою территорию для американских военных баз, ещё не осознали, что они уже не союзники "гегемона", а конкуренты. Или уже осознали?
Это было сказано в Стратегии национальной безопасности США: "эпоха, когда Ближний Восток доминировал во внешней политике Штатов, закончилась".
Но, наверное, страны Залива не ожидали, что эта эпоха закончится так быстро и безжалостно.
Ведь совсем недавно Дональду Трампу подарили золотой самолёт шейхи Катара (самый дорогой подарок президенту в истории США, 400 тысяч долларов).
Ведь несколько лет назад страны Залива вложили миллиарды в фонд, которым стал управлять зять Трампа, Джаред Кушнер.
Да, вот таков он, "гегемон". Вчера ты ещё союзник и даритель "золотого Боинга", а сегодня уже еда, конкурент и "защищайте себя сами".
Причём под удар иранских ракет эти страны попали именно и только потому, что разместили у себя военные базы США! На сегодня 17 из этих баз считаются уничтоженными.
Переговоры? Какие переговоры?
Ещё один вывод: никакие переговоры с США невозможны, а президенту США верить на слово нельзя.
Даже если это слово написано чёрным по белому в его соцсети "Truth social".
Трамп, естественно, не первый президент США, который откровенно врёт. Он просто продолжает традиции предшественников, но делает это в поразительно гротескной и вульгарной форме.
И последнее обещание Трампа: "даю 10 дней" для переговоров может опять оказаться блефом и болтовнёй. И даже скорее всего! Надо ожидать внезапного, резкого, подлого нападения.
© REUTERS / Ken Cedeno
"Я делаю паузу в уничтожении энергетических заводов Ирана до 6 апреля. Мирные переговоры проходят очень хорошо", — написал Трамп.
Иран же отрицает даже сам факт переговоров.
"Я и аятолла!"
Трамп бесконечно раздаёт бредовые интервью:
- Кто управляет Ормузским проливом? Я и аятолла!
- Они предложили мне стать верховным лидером Ирана. Я отказался.
- Иран уже отправил нам 8 танкеров с нефтью. Они извиняются. Они решили добавить ещё 2. К нам идёт 10 танкеров.
Что это такое? Вся эта информация, естественно, полная ложь.
Многие комментаторы политических новостей считают, что "Трамп сошёл с ума", и его некому остановить.
Нет, конечно. Не существует никакого отдельного Трампа. Есть большая корпорация "Трамп".
Если бы реальный человек, Дональд Трамп, сошёл с ума, то он бы давно и сразу же оказался в закрытой лечебнице с прочными стенами и под надёжной охраной.
Никто не сошёл с ума. Это сегодняшняя стратегия корпорации "Трамп": забалтывать, блефовать, скрывать свои цели и добиваться их (под шум комментариев "да что он вообще несёт!").
США и лично Трамп умело поддерживают "стратегию хаоса", когда планы неясны, цели неизвестны, и абсолютно вся информация может оказаться ложью.
А всё, что сказано президентом США, — и подавно откровенный блеф.
Стратегия хаоса и "списки ликвидации"
В иллюзию переговоров давно никто не верит.
Тем более, что США вполне могут опять убить переговорщиков — это "новый уровень" "дипломатии" США.
Или внезапно нанесут удар по руководителям страны.
Или снова убьют духовного лидера мировой религии.
Потрясающее заявление опубликовано в "Уолл-стрит Джорнэл":
"США пока что исключили из списка на ликвидацию главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа".
На каком основании сделан этот "список на ликвидацию"?
"Оплот демократии" на глазах всего мира превращается в страну-террориста.
Радужные слюни "мы самые демократичные демократы" больше не работают, Голливуд с его "демократическими ценностями" больше не у дел. В ход пошли реальные угрозы, не приукрашенные воплями про "защиту демократии".
И проступило истинное лицо "гегемона".
"Нам нужна нефть!"
"Нам нужна нефть Ирана!" — ясно и без обиняков объяснил главный "ястреб" Республиканской партии сенатор Линдси Грэм*. Это технофеодализм, новая формация. Техно-феодально-рабовладельческий строй.
Группа "технофеодалов", оскалив клыки, заявляет:
"Мы ведём переговоры с помощью бомб".
Буквально, это слова Хегсета, министра обороны США: "We negotiate with bombs".
За его спиной Трамп подтверждает, кивает головой.
Кэролайн Левитт, спикер Белого дома, обращаясь к иранцам:
© Фото : Public domain
"Трамп устроит вам ад!"
Вот это и есть настоящие инструменты: бомбы, "ад", причём не только для "врагов", но и для "союзников".
Цель этой войны (одна из целей) — уничтожение нефтеносных стран Залива. Они стали конкурентами гегемону, ведь США сейчас сами — экспортёр нефти.
Разрушение Ирана.
Разрушение мировой системы логистики.
Удар по собственному "партнёру" — Великобритании.
Возможно, кстати, что ближайший "сионистский" союзник — Израиль — тоже в итоге понесёт невосполнимые потери. И как теперь будет с безопасностью в Израиле? "Железного купола", оказывается, не существует? Это, кстати, ещё один итог "иранской войны".
Ну а сверху над всем этим — блеф, пиар и словоблудие.
Стратегия блефа "почувствую всем существом!"
Так когда же закончится война "коалиции Эпштейна" в Иране?
Президент Дональд Трамп дал потрясающе исчерпывающий ответ:
"Мы закончим, когда я почувствую это всем своим существом!"
"У меня есть план на всё! Вы будете очень довольны", — отвечает Трамп.
"У нас вечный запас всего!"
Ну и так далее.
А если без блефа и пиара?
Низко интенсивная стадия
Вот что пишет очень информированное, с большими инсайдерскими связями в Вашингтоне, издание Axios:
"Продолжаться "фаза нестабильности" и участие в этом конфликте США будут до сентября этого года".
И это в том случае, если "война с Ираном перейдёт в низко интенсивную стадию". А если продолжится высокоинтенсивный конфликт?
Так что война в Заливе — это надолго. Перейдёт ли она в наземную стадию? Станет ли менее интенсивной? Включатся ли другие страны? Заблокирует ли Иран, вслед за Ормузским, Баб эль-Мандебский пролив (с помощью хуситов)? Или даже Гибралтар?
На эти вопросы ответов пока нет, так как сценариев много, и всё зависит от очень большого количества факторов.
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ну а первые выводы можно сделать: "гегемона" больше нет, прежнего мира нет, "нефтедоллара" тоже нет.
Наличие военных баз США на территории государства — это не защита, а, наоборот, фактор опасности.
Дипломатии и международного права тоже больше нет.
Стратегия США: "прощай, Ближний Восток!" (что и написано в доктрине).
А на блеф и пиар Трампа надо обращать как можно меньше внимания.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
