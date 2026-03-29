https://ukraina.ru/20260329/kogda-zakonchitsya-voyna-v-persidskom-zalive-i-kuda-delsya-mirovoy-gegemon-epokha-bolshogo-khaosa-1077274583.html

Когда закончится война в Персидском заливе? И куда делся "мировой гегемон"? Эпоха "Большого хаоса"

Вопрос "когда закончится война США и Израиля с Ираном" волнует, без преувеличения, весь мир.Пока что потери и последствия невозможно не только сосчитать, но даже полностью осознать.Есть и видимые последствия, и пока не очень видимые. Но "невидимые" — политические, дипломатические — важнее

эксклюзив

сша

иран

израиль

дональд трамп

пит хегсет

джаред кушнер

пентагон

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg

А из очевидного: уже идёт вверх цена на нефть, газ, удобрения, растут цены на продовольствие.Нарушена международная логистика.Страны, которые казались символами успеха и процветания ("а вот в ОАЭ..."), больше таковыми не являются.В мире, вместе со "второй Иранской войной", уже наступило время "большого хаоса". Даже если война окончится прямо сейчас. Но она не окончится.Эпоха "большого хаоса"Начинается "большой хаос". И как всегда, есть те, кто сильно пострадает от этого хаоса, и есть те, кто получит дивиденды.Очевидно, что США, вернее "американско-сионистская коалиция", как называет группу захватчиков Иран, намереваются получить наибольшие прибыли от этого "бизнеса". Но так ли это будет?Больше всего кризис влияет пока что на страны Азии.В Таиланде жителей уже просят работать дома и меньше пользоваться лифтами.На Филиппинах люди ходят на работу пешком.В Южной Корее государственные служащие ездят на работу на машинах теперь не пять, а четыре дня в неделю. Один день — на общественном транспорте, или пешком, или на велосипеде (похвальная инициатива, кстати!).Очереди на заправках: в самих США, в Австралии, в Италии. В Индии на заправках — не только очереди, но уже и драки.Кроме того, в Индии готовят еду на газе, часто прямо на улице. А с газом тоже ожидаются проблемы. Впереди же — сезон жары и "сезон кондиционеров".Индийские компании уже начали ограничивать продажу нефти (которую сами, по большей части, получают из России).Из-за проблем с удобрениями (для их производства нужен газ) в мире прямо сейчас "формируется глобальный продовольственный кризис", по сообщениям западных изданий. Цены в некоторых странах на удобрения уже больше "довоенных" на 25 процентов.А сформируется "глобальный продовольственный" к осени. То есть мир ещё в самом начале полёта "чёрного лебедя".Прощай, нефтедоллар!Меняется вся мировая конфигурация сил, политическая и финансовая карта мира.Самый главный удар "американо-сионистская коалиция" нанесла, по сути, по странам Залива: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн.Рушится система "нефтедоллара". Это отдельная тема: почему США решили от неё отказаться. В основном потому, что интересы своих добытчиков нефти важнее, чем интересы стран Залива.Они "не ожидали"?Сегодня много пишут о том, что США "не ожидали закрытия Ормузского пролива", "не ожидали нападения на свои военные базы". Но этого не может быть! Все эти варианты, безусловно, были просчитаны в военных играх — симулякрах.Да, во главе Пентагона находится человек, который больше следит за своей причёской и физической формой, чем за сложными военными прогнозами. Лицо Пита Хегсета не обезображено интеллектом.Но в самом Пентагоне достаточно умных людей. Хотя бы Колби, заместитель Хегсета и внук бывшего директора ЦРУ.Есть аналитики Госдепа. Объединённый комитет начальников штабов. ЦРУ и ФБР, другие разведслужбы. Многочисленные "синк тэнк".Разумеется, все последствия были просчитаны (они могут быть на начальном уровне просчитаны студентом вуза).И если разрушается "зонтик" США над странами Залива, значит, это неприятное, но необходимое условие будущего устройства мира.А монархии Залива, возможно, вообще теперь перейдут под "зонтик" Ирана. Иран уже выступил с таким предложением."Союзники Вашингтона", которые благосклонно предоставили свою территорию для американских военных баз, ещё не осознали, что они уже не союзники "гегемона", а конкуренты. Или уже осознали?Это было сказано в Стратегии национальной безопасности США: "эпоха, когда Ближний Восток доминировал во внешней политике Штатов, закончилась".Но, наверное, страны Залива не ожидали, что эта эпоха закончится так быстро и безжалостно.Ведь совсем недавно Дональду Трампу подарили золотой самолёт шейхи Катара (самый дорогой подарок президенту в истории США, 400 тысяч долларов).Ведь несколько лет назад страны Залива вложили миллиарды в фонд, которым стал управлять зять Трампа, Джаред Кушнер.Да, вот таков он, "гегемон". Вчера ты ещё союзник и даритель "золотого Боинга", а сегодня уже еда, конкурент и "защищайте себя сами".Причём под удар иранских ракет эти страны попали именно и только потому, что разместили у себя военные базы США! На сегодня 17 из этих баз считаются уничтоженными.Переговоры? Какие переговоры?Ещё один вывод: никакие переговоры с США невозможны, а президенту США верить на слово нельзя.Даже если это слово написано чёрным по белому в его соцсети "Truth social".Трамп, естественно, не первый президент США, который откровенно врёт. Он просто продолжает традиции предшественников, но делает это в поразительно гротескной и вульгарной форме.И последнее обещание Трампа: "даю 10 дней" для переговоров может опять оказаться блефом и болтовнёй. И даже скорее всего! Надо ожидать внезапного, резкого, подлого нападения."Я делаю паузу в уничтожении энергетических заводов Ирана до 6 апреля. Мирные переговоры проходят очень хорошо", — написал Трамп.Иран же отрицает даже сам факт переговоров."Я и аятолла!"Трамп бесконечно раздаёт бредовые интервью:- Кто управляет Ормузским проливом? Я и аятолла!- Они предложили мне стать верховным лидером Ирана. Я отказался.- Иран уже отправил нам 8 танкеров с нефтью. Они извиняются. Они решили добавить ещё 2. К нам идёт 10 танкеров.Что это такое? Вся эта информация, естественно, полная ложь.Многие комментаторы политических новостей считают, что "Трамп сошёл с ума", и его некому остановить.Нет, конечно. Не существует никакого отдельного Трампа. Есть большая корпорация "Трамп".Если бы реальный человек, Дональд Трамп, сошёл с ума, то он бы давно и сразу же оказался в закрытой лечебнице с прочными стенами и под надёжной охраной.Никто не сошёл с ума. Это сегодняшняя стратегия корпорации "Трамп": забалтывать, блефовать, скрывать свои цели и добиваться их (под шум комментариев "да что он вообще несёт!").США и лично Трамп умело поддерживают "стратегию хаоса", когда планы неясны, цели неизвестны, и абсолютно вся информация может оказаться ложью.А всё, что сказано президентом США, — и подавно откровенный блеф.Стратегия хаоса и "списки ликвидации"В иллюзию переговоров давно никто не верит.Тем более, что США вполне могут опять убить переговорщиков — это "новый уровень" "дипломатии" США.Или внезапно нанесут удар по руководителям страны.Или снова убьют духовного лидера мировой религии.Потрясающее заявление опубликовано в "Уолл-стрит Джорнэл":"США пока что исключили из списка на ликвидацию главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа".На каком основании сделан этот "список на ликвидацию"?"Оплот демократии" на глазах всего мира превращается в страну-террориста.Радужные слюни "мы самые демократичные демократы" больше не работают, Голливуд с его "демократическими ценностями" больше не у дел. В ход пошли реальные угрозы, не приукрашенные воплями про "защиту демократии".И проступило истинное лицо "гегемона"."Нам нужна нефть!""Нам нужна нефть Ирана!" — ясно и без обиняков объяснил главный "ястреб" Республиканской партии сенатор Линдси Грэм*. Это технофеодализм, новая формация. Техно-феодально-рабовладельческий строй.Группа "технофеодалов", оскалив клыки, заявляет:"Мы ведём переговоры с помощью бомб".Буквально, это слова Хегсета, министра обороны США: "We negotiate with bombs".За его спиной Трамп подтверждает, кивает головой.Кэролайн Левитт, спикер Белого дома, обращаясь к иранцам:"Трамп устроит вам ад!"Вот это и есть настоящие инструменты: бомбы, "ад", причём не только для "врагов", но и для "союзников".Цель этой войны (одна из целей) — уничтожение нефтеносных стран Залива. Они стали конкурентами гегемону, ведь США сейчас сами — экспортёр нефти.Разрушение Ирана.Разрушение мировой системы логистики.Удар по собственному "партнёру" — Великобритании.Возможно, кстати, что ближайший "сионистский" союзник — Израиль — тоже в итоге понесёт невосполнимые потери. И как теперь будет с безопасностью в Израиле? "Железного купола", оказывается, не существует? Это, кстати, ещё один итог "иранской войны".Ну а сверху над всем этим — блеф, пиар и словоблудие.Стратегия блефа "почувствую всем существом!"Так когда же закончится война "коалиции Эпштейна" в Иране?Президент Дональд Трамп дал потрясающе исчерпывающий ответ:"Мы закончим, когда я почувствую это всем своим существом!""У меня есть план на всё! Вы будете очень довольны", — отвечает Трамп."У нас вечный запас всего!"Ну и так далее.А если без блефа и пиара?Низко интенсивная стадияВот что пишет очень информированное, с большими инсайдерскими связями в Вашингтоне, издание Axios:"Продолжаться "фаза нестабильности" и участие в этом конфликте США будут до сентября этого года".И это в том случае, если "война с Ираном перейдёт в низко интенсивную стадию". А если продолжится высокоинтенсивный конфликт?Так что война в Заливе — это надолго. Перейдёт ли она в наземную стадию? Станет ли менее интенсивной? Включатся ли другие страны? Заблокирует ли Иран, вслед за Ормузским, Баб эль-Мандебский пролив (с помощью хуситов)? Или даже Гибралтар?На эти вопросы ответов пока нет, так как сценариев много, и всё зависит от очень большого количества факторов.Ну а первые выводы можно сделать: "гегемона" больше нет, прежнего мира нет, "нефтедоллара" тоже нет.Наличие военных баз США на территории государства — это не защита, а, наоборот, фактор опасности.Дипломатии и международного права тоже больше нет.Стратегия США: "прощай, Ближний Восток!" (что и написано в доктрине).А на блеф и пиар Трампа надо обращать как можно меньше внимания.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260228/kto-na-samom-dele-upravlyaet-belym-domom-papa-kushner-i-skandal-vo-frantsii-1076179325.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

