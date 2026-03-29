"Делает вид, что его не касается": Лукьянов о том почему Китай не вмешивается в конфликт в Иране - 29.03.2026 Украина.ру
Китай даже делает вид, что его это не касается и не хочет вмешиваться в конфликт в Иране. Для Пекина отношения с Вашингтоном сейчас важнее всего. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о возможной поддержке Ирана со стороны Китая, эксперт выразил сомнение. "Сомневаюсь. Китай себя ведет чрезвычайно сдержанно, а на высшем уровне — почти ничего не говорит", — заявил Лукьянов.
Китай даже делает вид, что его это не касается, вмешиваться в конфликт не хочет. Для Пекина отношения с Вашингтоном сейчас важнее всего, пояснил он.
"Скорее американский лидер понял, что в нынешних декорациях войны на Ближнем Востоке он будет плохо выглядеть на встрече. Си на этом фоне мог иметь более солидный вид и вежливо спросить: "Ну, и как там у вас?", — отметил Лукьянов.
По его мнению, если Иран выстоит и добьется приличных условий мира, ситуация изменится. Китай постарается этим воспользоваться, чтобы еще больше укрепить свои позиции.
"При этом рисковать Китай не хочет и не будет: для них американский фактор в приоритете", — резюмировал собеседник издания.
