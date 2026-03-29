Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260329/delaet-vid-chto-ego-ne-kasaetsya-lukyanov-o-tom-pochemu-kitay-ne-vmeshivaetsya-v-konflikt-v-irane-1077272789.html
"Делает вид, что его не касается": Лукьянов о том почему Китай не вмешивается в конфликт в Иране
Китай даже делает вид, что его это не касается и не хочет вмешиваться в конфликт в Иране. Для Пекина отношения с Вашингтоном сейчас важнее всего. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
новости
иран
пекин
китай
украина.ру
главные новости
главное
война в иране
ближний восток
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055603636_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b3948f119dfdf7c3f0c813e402960a3.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055603636_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5524d8ded1917d7835e3ffcbd2b424da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Делает вид, что его не касается": Лукьянов о том почему Китай не вмешивается в конфликт в Иране

04:45 29.03.2026
 
© ФотоКитай
Китай - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Китай даже делает вид, что его это не касается и не хочет вмешиваться в конфликт в Иране. Для Пекина отношения с Вашингтоном сейчас важнее всего. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о возможной поддержке Ирана со стороны Китая, эксперт выразил сомнение. "Сомневаюсь. Китай себя ведет чрезвычайно сдержанно, а на высшем уровне — почти ничего не говорит", — заявил Лукьянов.
Китай даже делает вид, что его это не касается, вмешиваться в конфликт не хочет. Для Пекина отношения с Вашингтоном сейчас важнее всего, пояснил он.
"Скорее американский лидер понял, что в нынешних декорациях войны на Ближнем Востоке он будет плохо выглядеть на встрече. Си на этом фоне мог иметь более солидный вид и вежливо спросить: "Ну, и как там у вас?", — отметил Лукьянов.
По его мнению, если Иран выстоит и добьется приличных условий мира, ситуация изменится. Китай постарается этим воспользоваться, чтобы еще больше укрепить свои позиции.
"При этом рисковать Китай не хочет и не будет: для них американский фактор в приоритете", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
Про различные сценарии завершения войны США против Ирана — в статье Павла Котова "Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранПекинКитайУкраина.руГлавные новостиглавноевойна в ИранеБлижний ВостоквойнасрочноСШАКНР (Китай)аналитикиАналитикагеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"Командование ВСУ в панике": ВС РФ развивают наступление под Глуховом и к югу от Юнаковки
05:30Три "Искандера" разнесли аэродром в Вознесенске — Алехин об уничтожении F-16 и Storm Shadow
05:15"Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана
05:00Алехин: ВСУ пытаются стягивать резервы к Волчанску, но "Грады" видят их даже сквозь "молоко"
04:45"Делает вид, что его не касается": Лукьянов о том почему Китай не вмешивается в конфликт в Иране
04:30Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки
04:15"С этой парочкой разговаривать не будем" — эксперт рассказал о провале переговорщиков Трампа
18:35Гибель украинских военных в Дубае. Итоги 28 марта
18:11Ливанские репортеры погибли от удара израильского дрона. Главное о ситуации на Ближнем Востоке
17:47В Энергодаре в результате удара украинского беспилотника пострадали два человека — Пухов
17:09ВСУ не выйдут "на границы 1991 года". У США на исходе запасы ракет-перехватчиков. Главное к этому часу
16:43А деньги где? Какая финансовая ситуация на Украине
16:34Штат Вашингтон возглавил рейтинг регионов США по задержаниям выходцев с Украины
16:07КСИР ударил по убежищам в Дубае, где прятались солдаты США. Главное о ситуации на Ближнем Востоке
16:00Мария Дэви Христос: украинская "богиня" из Сталино
15:42В Херсонской области от обстрела ВСУ погибла мирная жительница, шесть человек ранены — Сальдо
15:20КСИР заявил об уничтожении военного склада в Дубае, где находился 21 украинец. Главное к этому часу
14:44Вашингтон "близок к переговорам" с Ираном, с АЭС "Бушер" эвакуируют сотрудников. Главное к этому часу
14:25После освобождения Брусовки под Красным Лиманом продолжаются ожесточенные бои
14:15"Целенаправленное убийство мирных людей": Балицкий сообщил о гибели женщины при атаке БПЛА
Лента новостейМолния