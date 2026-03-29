Кирилл Разумовский: последний гетман Малороссии
Биографию последнего гетмана Малороссии Кирилла Разумовского лучше всего описывают присказка "из грязи в князи" и поговорка "сколько волка не корми, он всё в лес смотрит"
29 марта 1728 года в селе Лемеши (ныне Черниговская область) в семье казака Григория Розума родился младший сын – Кирилл. К тому времени его старший брат Алексей уже бежал от строгого отца в соседнее село Чемер, где жил у дьячка и пел на церковном клиросе.
Ещё через три года молодого красивого певчего с прекрасным голосом заметил майор Вишневский, который набирал певчих для придворного хора. Юноша попал в Санкт-Петербург, где вскоре под именем Алексея Григорьева оказался при дворе цесаревны Елизаветы Петровны, дочери Петра I.
Пока Кирилл был пастушком в родных Лемешах, его старший брат делал придворную карьеру. Алексей, уже ставший Разумовским, превратился в фаворита Елизаветы Петровны. Он получил для начала должность управляющего её имениями, затем чин камер-юнкера и стал полновластным хозяином её двора. К нему обращались с просьбами знатные вельможи, и он использовал своё влияние на Елизавету.
После переворота в конце 1741 года, когда Елизавета Петровна была возведена на престол Российской империи, бывший певчий превратился в генерал-поручика и действительного камергера. Спустя короткое время Алексей Разумовский стал кавалером ордена Андрея Первозванного, обер-егермейстером, подполковником лейб-гвардии Конного полка, капитан-поручиком лейб-кампании и владельцем многих тысяч крестьянских душ. В 1742 году в подмосковном селе Перово, как гласила молва, состоялось тайное венчание императрицы со своим фаворитом.
Именно после этого Алексей Разумовский решил обустроить жизнь своего младшего брата. По легенде, столичный курьер увёз Кирилла прямо с луга, где тот пас скот. Почти неграмотного юношу, под присмотром адъюнкта Григория Теплова, отправили на обучение в Европу. В Кёнигсберге бывший пастух начал учиться латыни, немецкому языку, математике. Позже два года путешествовал по Европе, но за это время его уже назначили камергером и пожаловали титул графа, что вызвало недовольство при дворе.
Окончательно Санкт-Петербург был шокирован, когда по возвращению в Россию в мае 1746 года 18-летний Кирилл Разумовский был назначен Президентом петербургской Академии наук "в рассуждение усмотренной в нём особливой способности и приобретённого в науках искусства". Конечно, фактическое управление академией при Разумовском осуществляли директора, а позже Разумовский сделал ставку на Михаила Ломоносова.
При дворе вчерашнего казака полюбили, все красавицы были от него без ума. В жёны императрица подобрала свою троюродную сестру Екатерину Нарышкину, за которой было дано огромное приданое. Брат фаворита императрицы в одночасье сделался одним из самых богатых людей страны. В 1748 года Кирилл Разумовский стал подполковником лейб-гвардии Измайловского полка и сенатором.
К тому времени Елизавета Петровна, по просьбе Алексея Разумовского, решила восстановить в Малороссии гетманство, отменённое после смерти Даниила Апостола в 1734 году. В мае 1747 года императрица подписала указ "О бытии в Малороссии гетману по прежним правам и обыкновениям", позволявшего казацкой старшине выборы гетмана, а 22 февраля 1750-го в Глухове с большой торжественностью ясновельможным гетманом Малороссии провозгласили 22-летнего Кирилла Разумовского. При этом самого гетмана на церемонии не было – он не захотел ехать из столицы в провинцию.
13 августа 1750 года Елизавета Петровна подписала указ о новом титуле Разумовского: "Ея Императорского Величества гетман всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских, действительный камергер, Академии наук президент, лейб-гвардии Измайловского полку подполковник, орденов святого Александра, Белого орла и святой Анны кавалер, граф Кирила Григорьевич Разумовский".
В присяге, данной Елизавете Петровне, Разумовский обязывался быть "верным, добрым и послушным рабом и подданным и народ малорусский к верности и послушанию приводить". Но он, как и его окружение из украинской казацкой старшины, свято хранившей память о временах Хмельницкого, Мазепы, попытался использовать чин гетмана для построения своего государства. В своих двух столицах – Глухове (ныне Сумская область) и Батурине (Черниговская) – Кирилл Разумовский окружил себя придворными, завёл итальянскую оперу и французский театр. Свои указы он формулировал не менее самодержавно, чем то было принято в Петербурге: "Мы заблагорассудили… Мы повелеваем…"
Поначалу Разумовский, сохраняя традиционный казацкий уклад Гетманщины, попытался приблизить его к государственному строю Речи Посполитой. Гетманщина была разделена на уезды, введена система шляхетских судов, войтовские должности в крупных городах переданы казацкой старшине. Расширились политические права старшины, термин "шляхетство" стал её официальным названием. Начался процесс ограничения прав крестьян, но одновременно был открыт более широкий доступ в старшину представителям не-казачьих слоев (духовенство, богатые мещане и т.п.)
Со временем в окружении Кирилла Разумовского вызрела идея создать в Малороссии гетманскую монархию, в которой титул передавался бы по наследству. Стремясь укрепить гетманскую власть, Разумовский посредством браков своих многочисленных детей породнился с множеством влиятельных казацких родов – Журавками, Кочубеями, Апостолами, Галаганами, Валькевичами, Дараганами. Гетман без разрешения императрицы раздавал старшине во владение свободные имения, сотенные городки и деревни.
До Елизаветы Петровны доходили весьма неблагоприятные сведения о порядках, которые Разумовский завёл на вверенных ему территориях. Императрицу засыпали жалобами на мздоимство Разумовского, на то, что под его управлением крестьяне нищают, а его родственники сказочно обогащаются. В 1754 году она вызвала Разумовского для объяснений в Москву, где он оставался почти три года. Тогда же власть гетмана была серьёзно ограничена, были отменены таможенные сборы на имперско-гетманской границе, к гетману был приставлен резидент из генералитета. Елизавета также запретила Разумовскому переписку с иностранцами. Территория, управляемая гетманом, была сокращена – в 1756 году Запорожское войско было подчинено Сенату.
Гетман вернулся в свою резиденцию в 1757 году, но с тех пор фактически стал курсировать между Глуховом и Санкт-Петербургом, где занимался не только вопросами Малороссии, но и развитием Академии наук, а также делами Измайловского полка. Именно как командир последнего он сыграл важную роль в свержении Петра III и приходе к власти Екатерины II в июле 1762 года, и стал её доверенным лицом. Да и манифест о восшествии новой императрицы на престол был напечатан в типографии возглавляемой Разумовским Академии наук.
Однако, несмотря на личную благодарность Кириллу Разумовскому, Екатерине не понравилась идея создать в "подбрюшье" России обширную автономную территорию во главе с династией Разумовских. Кроме того, бывший наставник гетмана Григорий Теплов, который в 1751-58 годах был управляющим делами гетманской канцелярии, настойчиво требовал упразднения гетманства. Теплов в 1762 году составил знаменитый доклад "О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами подтверждённых Малороссии".
Теплов изобличил институты канцелярии в несостоятельности, изложил историю утверждения гетманской канцелярии в России и причины коррупции в Малороссии. Он пришёл к выводу, что для улучшения положения малороссийских крестьян необходимо провести ротацию вельмож, а институты Гетманщины полностью заменить, – по причине их неэффективности и в силу грабительских притязаний казацкой старшины, облечённой грамотами на крестьянские земли.
Кирилл Разумовский был вызван ко двору, где у него затребовали прошение об отставке. Указ об упразднении гетманского достоинства вышел 21 ноября 1764 года, тогда же была воссоздана Малороссийская коллегия как правительственный орган военного и гражданского управления в этой части Российской империи. В качестве компенсации Разумовский получил чин генерала-фельдмаршала, хотя не имел боевого опыта. Последующие два года он провёл за границей, после чего жил между Батурином, Москвой и Санкт-Петербургом.
В 1771 году умерли два очень важных для Кирилла Разумовского человека: старший брат Алексей, оставивший ему сто тысяч крестьян и большое состояние, и супруга Екатерина, после чего полновластной хозяйкой Батуринского дворца сделалась племянница бывшего гетмана – Софья Апраксина. Её безграничное влияние на графа вызывало многочисленные сплетни.
Польский историк Казимир Валишевский утверждал, что Кирилл Разумовский занимал особое положение при дворе, на неприкосновенность которого и сама императрица Екатерина не посягала, причём Разумовский позволял себе конфликтовать даже с её фаворитами – Григорием Орловым и Григорием Потёмкиным.
Последнее десятилетие своей жизни Разумовский провёл в Малороссии, где в 1790-е возвёл для себя ещё одну роскошную резиденцию – на этот раз в Яготине (ныне Киевская область). Согласно легенде, когда император Павел I после своего восшествия на престол в 1796-м послал в Батурин справиться об одном из последних участников переворота против его отца, то гонец получил ответ: "скажите его величеству, что я умер".
Но умер Кирилл Разумовский лишь в январе 1803 года, уже при царствовании Александра I. Последний гетман Малороссии был похоронен в Воскресенской церкви Батурина, построенной им же на склоне жизни. Церковь и могила гетмана сохранились, а вот пышное надгробие работы Ивана Мартоса было разрушено в 1930-е. Оно сохранилось фрагментарно, над могилой Разумовского в 2013 году была установлена его копия.
Отдельного памятника даже в Батурине, в реставрацию которого в годы правления Виктора Ющенко были вложены сотни миллионов долларов, последний гетман Малороссии не заслужил. В скульптурной композиции "Гетманы. Молитва за Украину", установленной в 2009 году, Кирилл Разумовский стоит рядом с Демьяном Многогрешным, Иваном Самойловичем, Иваном Мазепой и Пилипом Орликом. В отличие от этой четвёрки, Кирилл Разумовский остался верен присяге, которую принесли России казаки в 1654 году в Переяславе.
