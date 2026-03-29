Кирилл Разумовский: последний гетман Малороссии

Биографию последнего гетмана Малороссии Кирилла Разумовского лучше всего описывают присказка "из грязи в князи" и поговорка "сколько волка не корми, он всё в лес смотрит"

2026-03-29T08:00

история

29 марта 1728 года в селе Лемеши (ныне Черниговская область) в семье казака Григория Розума родился младший сын – Кирилл. К тому времени его старший брат Алексей уже бежал от строгого отца в соседнее село Чемер, где жил у дьячка и пел на церковном клиросе.Ещё через три года молодого красивого певчего с прекрасным голосом заметил майор Вишневский, который набирал певчих для придворного хора. Юноша попал в Санкт-Петербург, где вскоре под именем Алексея Григорьева оказался при дворе цесаревны Елизаветы Петровны, дочери Петра I.Пока Кирилл был пастушком в родных Лемешах, его старший брат делал придворную карьеру. Алексей, уже ставший Разумовским, превратился в фаворита Елизаветы Петровны. Он получил для начала должность управляющего её имениями, затем чин камер-юнкера и стал полновластным хозяином её двора. К нему обращались с просьбами знатные вельможи, и он использовал своё влияние на Елизавету.После переворота в конце 1741 года, когда Елизавета Петровна была возведена на престол Российской империи, бывший певчий превратился в генерал-поручика и действительного камергера. Спустя короткое время Алексей Разумовский стал кавалером ордена Андрея Первозванного, обер-егермейстером, подполковником лейб-гвардии Конного полка, капитан-поручиком лейб-кампании и владельцем многих тысяч крестьянских душ. В 1742 году в подмосковном селе Перово, как гласила молва, состоялось тайное венчание императрицы со своим фаворитом.Именно после этого Алексей Разумовский решил обустроить жизнь своего младшего брата. По легенде, столичный курьер увёз Кирилла прямо с луга, где тот пас скот. Почти неграмотного юношу, под присмотром адъюнкта Григория Теплова, отправили на обучение в Европу. В Кёнигсберге бывший пастух начал учиться латыни, немецкому языку, математике. Позже два года путешествовал по Европе, но за это время его уже назначили камергером и пожаловали титул графа, что вызвало недовольство при дворе.Окончательно Санкт-Петербург был шокирован, когда по возвращению в Россию в мае 1746 года 18-летний Кирилл Разумовский был назначен Президентом петербургской Академии наук "в рассуждение усмотренной в нём особливой способности и приобретённого в науках искусства". Конечно, фактическое управление академией при Разумовском осуществляли директора, а позже Разумовский сделал ставку на Михаила Ломоносова.При дворе вчерашнего казака полюбили, все красавицы были от него без ума. В жёны императрица подобрала свою троюродную сестру Екатерину Нарышкину, за которой было дано огромное приданое. Брат фаворита императрицы в одночасье сделался одним из самых богатых людей страны. В 1748 года Кирилл Разумовский стал подполковником лейб-гвардии Измайловского полка и сенатором.К тому времени Елизавета Петровна, по просьбе Алексея Разумовского, решила восстановить в Малороссии гетманство, отменённое после смерти Даниила Апостола в 1734 году. В мае 1747 года императрица подписала указ "О бытии в Малороссии гетману по прежним правам и обыкновениям", позволявшего казацкой старшине выборы гетмана, а 22 февраля 1750-го в Глухове с большой торжественностью ясновельможным гетманом Малороссии провозгласили 22-летнего Кирилла Разумовского. При этом самого гетмана на церемонии не было – он не захотел ехать из столицы в провинцию.13 августа 1750 года Елизавета Петровна подписала указ о новом титуле Разумовского: "Ея Императорского Величества гетман всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских, действительный камергер, Академии наук президент, лейб-гвардии Измайловского полку подполковник, орденов святого Александра, Белого орла и святой Анны кавалер, граф Кирила Григорьевич Разумовский".В присяге, данной Елизавете Петровне, Разумовский обязывался быть "верным, добрым и послушным рабом и подданным и народ малорусский к верности и послушанию приводить". Но он, как и его окружение из украинской казацкой старшины, свято хранившей память о временах Хмельницкого, Мазепы, попытался использовать чин гетмана для построения своего государства. В своих двух столицах – Глухове (ныне Сумская область) и Батурине (Черниговская) – Кирилл Разумовский окружил себя придворными, завёл итальянскую оперу и французский театр. Свои указы он формулировал не менее самодержавно, чем то было принято в Петербурге: "Мы заблагорассудили… Мы повелеваем…"Поначалу Разумовский, сохраняя традиционный казацкий уклад Гетманщины, попытался приблизить его к государственному строю Речи Посполитой. Гетманщина была разделена на уезды, введена система шляхетских судов, войтовские должности в крупных городах переданы казацкой старшине. Расширились политические права старшины, термин "шляхетство" стал её официальным названием. Начался процесс ограничения прав крестьян, но одновременно был открыт более широкий доступ в старшину представителям не-казачьих слоев (духовенство, богатые мещане и т.п.)Со временем в окружении Кирилла Разумовского вызрела идея создать в Малороссии гетманскую монархию, в которой титул передавался бы по наследству. Стремясь укрепить гетманскую власть, Разумовский посредством браков своих многочисленных детей породнился с множеством влиятельных казацких родов – Журавками, Кочубеями, Апостолами, Галаганами, Валькевичами, Дараганами. Гетман без разрешения императрицы раздавал старшине во владение свободные имения, сотенные городки и деревни.До Елизаветы Петровны доходили весьма неблагоприятные сведения о порядках, которые Разумовский завёл на вверенных ему территориях. Императрицу засыпали жалобами на мздоимство Разумовского, на то, что под его управлением крестьяне нищают, а его родственники сказочно обогащаются. В 1754 году она вызвала Разумовского для объяснений в Москву, где он оставался почти три года. Тогда же власть гетмана была серьёзно ограничена, были отменены таможенные сборы на имперско-гетманской границе, к гетману был приставлен резидент из генералитета. Елизавета также запретила Разумовскому переписку с иностранцами. Территория, управляемая гетманом, была сокращена – в 1756 году Запорожское войско было подчинено Сенату.Гетман вернулся в свою резиденцию в 1757 году, но с тех пор фактически стал курсировать между Глуховом и Санкт-Петербургом, где занимался не только вопросами Малороссии, но и развитием Академии наук, а также делами Измайловского полка. Именно как командир последнего он сыграл важную роль в свержении Петра III и приходе к власти Екатерины II в июле 1762 года, и стал её доверенным лицом. Да и манифест о восшествии новой императрицы на престол был напечатан в типографии возглавляемой Разумовским Академии наук.Однако, несмотря на личную благодарность Кириллу Разумовскому, Екатерине не понравилась идея создать в "подбрюшье" России обширную автономную территорию во главе с династией Разумовских. Кроме того, бывший наставник гетмана Григорий Теплов, который в 1751-58 годах был управляющим делами гетманской канцелярии, настойчиво требовал упразднения гетманства. Теплов в 1762 году составил знаменитый доклад "О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами подтверждённых Малороссии".Теплов изобличил институты канцелярии в несостоятельности, изложил историю утверждения гетманской канцелярии в России и причины коррупции в Малороссии. Он пришёл к выводу, что для улучшения положения малороссийских крестьян необходимо провести ротацию вельмож, а институты Гетманщины полностью заменить, – по причине их неэффективности и в силу грабительских притязаний казацкой старшины, облечённой грамотами на крестьянские земли.Кирилл Разумовский был вызван ко двору, где у него затребовали прошение об отставке. Указ об упразднении гетманского достоинства вышел 21 ноября 1764 года, тогда же была воссоздана Малороссийская коллегия как правительственный орган военного и гражданского управления в этой части Российской империи. В качестве компенсации Разумовский получил чин генерала-фельдмаршала, хотя не имел боевого опыта. Последующие два года он провёл за границей, после чего жил между Батурином, Москвой и Санкт-Петербургом.В 1771 году умерли два очень важных для Кирилла Разумовского человека: старший брат Алексей, оставивший ему сто тысяч крестьян и большое состояние, и супруга Екатерина, после чего полновластной хозяйкой Батуринского дворца сделалась племянница бывшего гетмана – Софья Апраксина. Её безграничное влияние на графа вызывало многочисленные сплетни.Польский историк Казимир Валишевский утверждал, что Кирилл Разумовский занимал особое положение при дворе, на неприкосновенность которого и сама императрица Екатерина не посягала, причём Разумовский позволял себе конфликтовать даже с её фаворитами – Григорием Орловым и Григорием Потёмкиным.Последнее десятилетие своей жизни Разумовский провёл в Малороссии, где в 1790-е возвёл для себя ещё одну роскошную резиденцию – на этот раз в Яготине (ныне Киевская область). Согласно легенде, когда император Павел I после своего восшествия на престол в 1796-м послал в Батурин справиться об одном из последних участников переворота против его отца, то гонец получил ответ: "скажите его величеству, что я умер".Но умер Кирилл Разумовский лишь в январе 1803 года, уже при царствовании Александра I. Последний гетман Малороссии был похоронен в Воскресенской церкви Батурина, построенной им же на склоне жизни. Церковь и могила гетмана сохранились, а вот пышное надгробие работы Ивана Мартоса было разрушено в 1930-е. Оно сохранилось фрагментарно, над могилой Разумовского в 2013 году была установлена его копия.Отдельного памятника даже в Батурине, в реставрацию которого в годы правления Виктора Ющенко были вложены сотни миллионов долларов, последний гетман Малороссии не заслужил. В скульптурной композиции "Гетманы. Молитва за Украину", установленной в 2009 году, Кирилл Разумовский стоит рядом с Демьяном Многогрешным, Иваном Самойловичем, Иваном Мазепой и Пилипом Орликом. В отличие от этой четвёрки, Кирилл Разумовский остался верен присяге, которую принесли России казаки в 1654 году в Переяславе.

Олег Хавич

история, история малороссии, история украины, российская империя, xviii век, гетман, гетманщина, петербургская академия наук