https://ukraina.ru/20260329/totalitarnyy-kapitalizm-kak-bolshaya-troyka-podkosila-zapadnyy-avtoprom-1077276543.html

Тоталитарный капитализм: как "Большая тройка" подкосила западный автопром

По итогам февраля китайский автогигант BYD второй месяц подряд превзошёл по продажам американскую Tesla на рынке Европы. Разрыв — всего 300 машин — в пользу BYD небольшой: ей не хватило 46 штук, чтобы преодолеть отметку в 18 тыс. проданных автомобилей

2026-03-29T09:52

эксклюзив

россия

китай

европа

дональд трамп

грета тунберг

tesla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068408047_0:150:1260:859_1920x0_80_0_0_d1f3339e83a2ffe992e5c56423e40fd7.jpg

Однако он символичен — BYD растёт на европейском рынке, несмотря на введённую против неё 17% антидемпинговую пошлину. Но дело не столько в общем количестве реализованных автомобилей, сколько в динамике: в феврале год к году продажи у BYD выросли на 185%, тогда как у Tesla рост на 1,2% год к году.Казалось бы, к чему вся эта статистика с отдельным и весьма специфичным сегментом европейского авторынка, чьи короли — автоконцерны — ушли из России в 2022 году и возвращаться не планируют.История с автопромом весьма показательна, так как показывает общий принцип функционирования тоталитарного капитализма — именно он во многом подкосил европейский автопром, расчистив дорогу для хищника из трёх букв, чью экспансию евробюрократия пока не смогла остановить.ESG: от идеи до рекомендацииВ далёком 2004 году генсек ООН Кофи Аннан обратился к крупным финансовым институтам с призывом учитывать экологические, социальные и управленческие факторы в инвестициях. В развитие выступления был подготовлен отчёт "Выигрывает тот, кому не всё равно". В этом отчёте впервые использовали термин ESG — аббревиатуру от английских слов Environmental, Social, Governance, — последствия которой дали о себе знать спустя 20 лет.ESG представляет собой набор критериев и подходов к оценке деятельности компаний (и инвестиций в них), которые учитывают не только финансовые показатели, но и влияние бизнеса на окружающую среду, общество и качество внутреннего управления.E (environmental — экология) — ответственность за воздействие на природу посредством снижения выбросов парниковых газов, рациональное использование ресурсов и так далее.S (social — социальное) — облегчение условий труда, внедрение разнообразия, защита прав человека.G (governance — корпоративное управление) — повышение прозрачности в управлении компанией, внедрение этического компонента в данный процесс.На уровне лозунгов всё разумно: кто же будет протестовать против всего хорошего и поддерживать всё плохое? А в реальности всё вышло строго в соответствии с философским принципом инженера Мёрфи: если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так.Вскоре — в 2006 году — ООН запустила Принципы ответственного инвестирования (PRI) как набор из шести принципов по интеграции инвесторами принципов ESG в свою деятельность. Эти принципы поддержали институциональные инвесторы с активами около 6,5 трлн долларов. А когда из нефтяной платформы BP в Мексиканский залив вылилась нефть, внедрение ESG стало безальтернативным.ESG: от рекомендации до мейнстримаМотивы внедрения ESG были разными. Экологический апокалипсис в те годы (и сейчас, впрочем, тоже) был модным: в 2011–2012 годах на уровне ООН началась работа над Парижским соглашением по борьбе с глобальным потеплением. Соглашение подписали в 2015 году, которое Россия ратифицировала в 2019 году. Годом ранее бунтовала Грета Тунберг, впавшая впоследствии в немилость, когда её идеализм обратился против Израиля.В общем, менеджеры крупных корпораций уверовали в скорый климатический апокалипсис и ощутили в себе силы для его предотвращения. Но куда важнее то, что на подъёме была вера в могущество "зелёных технологий", которые позволят избавиться от энергетической зависимости от недемократичных стран, подправить показатели торгового баланса, а заодно совершить дерзкий шаг в направлении светлого технологического завтра, куда не успеют попасть конкуренты из других стран.Так шаг за шагом ESG превратился из рекомендации в принципы, следование которым стало обязательным: в них верили все — дипломаты, политики, акционеры и журналисты с экспертами. А для неверующих были активисты как комиссары, чья задача — наставлять на путь истинный колеблющихся и карать оступившихся. А так как бенефициары уверовали в ESG, то следование принципам стало обязательным для институциональных инвесторов. Впрочем, и для портфельных тоже.Насаждение догмы деньгамиВажнейшим вкладом в продвижение ESG стала позиция "большой тройки" глобальных инвестфондов — BlackRock, State Street Global Advisors (SSGA) и Vanguard.CEO BlackRock Ларри Финк как минимум трижды — в 2018, 2020 и 2021 годах — настаивал на том, что компании и страны, которые проигнорируют ESG, столкнутся с растущим скептицизмом рынков и, как следствие, более высокой стоимостью капитала. Финк прямо предупреждал, что BlackRock будет "чаще голосовать против менеджмента и членов совета директоров, когда компании не демонстрируют достаточного прогресса в раскрытии информации по вопросам устойчивости и соответствующих бизнес-практиках и планах".Не отставали и конкуренты.CEO SSGA (в июне 2025 года переименовалась в State Street Investment Management, или SSIM) Сайрус Тарапоревала продвигал тот же нарратив и указывал на то, что "оценка ESG компании вскоре станет практически столь же важной, как её кредитный рейтинг". По тому же пути шли Vanguard (конкурент BlackRock), Amundi (крупнейший европейский управляющий фонд) и Fidelity Investments.Так внедрение ESG стало безальтернативным. Суммарно у BlackRock, Vanguard и SSIM под управлением активов на 32 трлн долларов (ВВП США — 30,6 трлн долларов, КНР — около 20 трлн долларов, а России — порядка 2,5 трлн долларов). CEO всех трёх фондов — за ESG, а все, кто от них зависят или на них ориентируются, ничего не могут сказать против — раздавят авторитетом, вынудят уйти из совета директоров с волчьим билетом или оставят без денег, когда они так нужны. Так ESG из рекомендации и принципа стал догматом, а капитализм — тоталитарным, то есть идеологизированным.Проценты решают всёТеперь стоит вернуться к тому, с чего автор начал, то есть к машинам. BlackRock, Vanguard и SSIM задали правила на инвестрынке, но они не управляют заводами, а лишь покупают акции их компаний-владельцев на бирже. Но даже этого хватает за глаза для насаждения догматов.У "большой тройки" около 18% акций Tesla, от 19% до 23% акций Ford и около четверти акций GM, до 8% акций Toyota, 2–4% в портфеле Honda и Nissan. Схожая с США история с долями в европейских автоконцернах: у "тройки" от 15% до 25% акций Stellantis, от 15% до 20% в капитале Volkswagen.Не стоит недооценивать могущество перечисленных выше процентов: только Vanguard Group в середине прошлого года управляла от имени своих клиентов 250 млн акций Tesla на сумму свыше 85 млрд долларов.И раз все верят в ESG, то ESG становится частью нормативно-правовых актов. Как следствие, мейнстримом в автопроме становится переход от ДВС к гибридам и электромобилям, а власти — в этом преуспела евробюрократия — ставят в качестве цели управиться с этим к 2035 году, комбинируя кнут (фонды оставят без денег) и пряник (власти предоставят субсидии).Однако к 2023 году перевод всего и вся на батарейки начинает сбоить. Противные автолюбители, покатавшись на электромобилях, возвращаются к ДВС (проще, дешевле, не привязан к зарядным станциям). Субсидии для поддержки "батареизации" личного автотранспорта иссякают, а технологическим лидером в данной сфере становится Китай.С 2023 года Ларри Финк перестал активно использовать термин "ESG" из-за политизации, но суть подхода — интеграция факторов устойчивости в оценку рисков и привлечение капитала — сохраняется в практике компании. А вот бывший CEO Vanguard Тим Бакли в том же году отошёл от жёсткого ESG, прямо заявив, что фонд не должен "диктовать стратегию компаниям", так как ESG не даёт преимущества в доходности.Убытки вместо прибылиESG и правда не дал преимущества в доходности. Мало того, он привёл к убыткам, которые автоконцерны стали фиксировать по итогам 2025 года. Stellantis списала 26,2 млрд долларов, Ford — 19,5 млрд долларов, Honda — 15,7 млрд, GM — 6 млрд, а VW — 3,5 млрд. Совокупные убытки от списаний из-за пересмотра стратегий по развитию электромобилей, включая расторжение контрактов, прекращение разработок, перестройку производственных цепочек, — 70 млрд долларов.Как оказалось, очередной переход от ДВС на электротягу оказался преждевременным: спрос на электромобили растёт медленнее прогнозов, "электрички" дороже ДВС, в политике бардак (Трамп против ESG, а Европа — наоборот), да и с Китаем конкурировать всё сложнее.Опять же, кризис ESG, как и выдохшуюся ЛГБТ* (запрещено в России), можно приписать Трампу, но дело не в нём: "догматизация" экономики всегда заканчивается одинаково вне зависимости от того, какие светлые цели преследует отдел по идеологии. Догматы марксизма-ленинизма усугубили кризис в СССР, чавизм экономически подкосил Венесуэлу, консервативный ислам стал тормозом для экономики Ирана, а ESG подрубил конкурентоспособность мировых автогигантов.Вот только без ценностей никуда: с одной стороны, без них капитализм становится диким, с другой стороны, они же способны похоронить любую корпорацию. Всё хорошо в меру, но кто же её определит?*Деятельность организации запрещена в РФКак украинские военные и эксперты пугали западных журналистов российским наступлением - в материале издания Украина.ру Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

