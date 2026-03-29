"Командование ВСУ в панике": ВС РФ развивают наступление под Глуховом и к югу от Юнаковки
На Сумском направлении российские штурмовые группы демонстрируют рекордные темпы продвижения: в Краснопольском районе бойцы прошли до 1200 метров за сутки, проламывая оборону ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Командование ВСУ в панике": ВС РФ развивают наступление под Глуховом и к югу от Юнаковки

05:45 29.03.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад"
Работа РСЗО Ураган группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
На Сумском направлении российские штурмовые группы демонстрируют рекордные темпы продвижения: в Краснопольском районе бойцы прошли до 1200 метров за сутки, проламывая оборону ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В своем обзоре автор особо выделяет Сумское направление. "Особое внимание привлекает Сумское направление. Здесь российские штурмовые группы демонстрируют рекордные темпы продвижения", — пишет Алехин.
"В Краснопольском районе бойцы прошли до 1200 метров за сутки, проламывая оборону противника. Наступление развивается к югу от Юнаковки и в Глуховском районе", — отмечает автор.
Командование ВСУ в панике перебрасывает сюда инженерные части (808-я бригада) и сводные группы из отказников и пограничников, пытаясь заткнуть дыры во фронте до прибытия комиссии из Генштаба, констатирует эксперт.
"Активная переброска войск, усиление артиллерии, тактической авиации и широкое использование беспилотников наблюдаются во всех секторах, что указывает на то, что российская армия готовится к дальнейшему наступлению", — приводит Алехин заявление Дмитрия Запорожца из 11-го корпуса ВСУ.
Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Дмитрия Ковалевича "Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
05:45"Командование ВСУ в панике": ВС РФ развивают наступление под Глуховом и к югу от Юнаковки
05:30Три "Искандера" разнесли аэродром в Вознесенске — Алехин об уничтожении F-16 и Storm Shadow
05:15"Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана
05:00Алехин: ВСУ пытаются стягивать резервы к Волчанску, но "Грады" видят их даже сквозь "молоко"
04:45"Делает вид, что его не касается": Лукьянов о том почему Китай не вмешивается в конфликт в Иране
04:30Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки
04:15"С этой парочкой разговаривать не будем" — эксперт рассказал о провале переговорщиков Трампа
18:35Гибель украинских военных в Дубае. Итоги 28 марта
18:11Ливанские репортеры погибли от удара израильского дрона. Главное о ситуации на Ближнем Востоке
17:47В Энергодаре в результате удара украинского беспилотника пострадали два человека — Пухов
17:09ВСУ не выйдут "на границы 1991 года". У США на исходе запасы ракет-перехватчиков. Главное к этому часу
16:43А деньги где? Какая финансовая ситуация на Украине
16:34Штат Вашингтон возглавил рейтинг регионов США по задержаниям выходцев с Украины
16:07КСИР ударил по убежищам в Дубае, где прятались солдаты США. Главное о ситуации на Ближнем Востоке
16:00Мария Дэви Христос: украинская "богиня" из Сталино
15:42В Херсонской области от обстрела ВСУ погибла мирная жительница, шесть человек ранены — Сальдо
15:20КСИР заявил об уничтожении военного склада в Дубае, где находился 21 украинец. Главное к этому часу
14:44Вашингтон "близок к переговорам" с Ираном, с АЭС "Бушер" эвакуируют сотрудников. Главное к этому часу
14:25После освобождения Брусовки под Красным Лиманом продолжаются ожесточенные бои
14:15"Целенаправленное убийство мирных людей": Балицкий сообщил о гибели женщины при атаке БПЛА
Лента новостейМолния