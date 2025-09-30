"Официальное объявление войны": эксперт Казаков о возможном ответе России на удар по Приднестровью - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/ofitsialnoe-obyavlenie-voyny-ekspert-kazakov-o-vozmozhnom-otvete-rossii-na-udar-po-pridnestrovyu-1069352603.html
"Официальное объявление войны": эксперт Казаков о возможном ответе России на удар по Приднестровью
"Официальное объявление войны": эксперт Казаков о возможном ответе России на удар по Приднестровью - 30.09.2025 Украина.ру
"Официальное объявление войны": эксперт Казаков о возможном ответе России на удар по Приднестровью
Ответом Москвы на гипотетический удар по Приднестровью может стать официальное объявление войны Украине и Молдавии, что кардинально изменит характер конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-09-30T05:54
2025-09-30T05:54
новости
приднестровье
украина
россия
украина.ру
нато
угроза
атака
война
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596399_0:245:2772:1804_1920x0_80_0_0_3e24c4fb65d98097cd251eb215072af1.jpg
Эксперт заявил, что в обмен на сдерживание гипотетической атаки на Приднестровье Москва может положить на весы не обязательства, а угрозы. "Что это может быть за угроза, если не трэш в виде ядерных ударов по Великобритании? Например, официальное объявление войны Украине и Молдавии", – заявил Казаков. Он подчеркнул, что это будет крайней, но вынужденной мерой в случае реализации западного сценария с атакой на Приднестровье."Если мы это сделаем, весь ход ведения конфликта сразу отменяется. И первое, что мы сделаем, мы объявим законной целью руководство этих стран. А также начнем бить по мостам и погранпереходам", – описал возможные последствия Казаков. По его словам, такой шаг может привести к полной трансформации специальной военной операции в полномасштабный военный конфликт с соответствующими последствиями для всех сторон.Отвечая на гипотетический вопрос о гуманитарных последствиях таких действий, эксперт был категоричен. "Начнется гуманитарная катастрофа? Ну, извините. Сами напросились", – резюмировал он. Казаков добавил, что ответственность за возможную эскалацию будет полностью лежать на странах НАТО, которые провоцируют развитие событий по наихудшему сценарию.Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Также материал на тему возможной эскалации в Приднестровье: "Олег Матвейчев: Если Украина и Молдавия полезут на Приднестровье, Россия взорвет мосты через Днепр".
https://ukraina.ru/20250929/1069342496.html
приднестровье
украина
россия
пмр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596399_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_701e0f063cc2e63512b1084d10a5502b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, приднестровье, украина, россия, украина.ру, нато, угроза, атака, война, конфликт, военная эскалация, эскалация, главные новости, пмр, дзен новости сво, новости россии, сво, спецоперация
Новости, Приднестровье, Украина, Россия, Украина.ру, НАТО, угроза, атака, война, конфликт, военная эскалация, эскалация, Главные новости, ПМР, дзен новости СВО, новости России, СВО, Спецоперация

"Официальное объявление войны": эксперт Казаков о возможном ответе России на удар по Приднестровью

05:54 30.09.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ответом Москвы на гипотетический удар по Приднестровью может стать официальное объявление войны Украине и Молдавии, что кардинально изменит характер конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Эксперт заявил, что в обмен на сдерживание гипотетической атаки на Приднестровье Москва может положить на весы не обязательства, а угрозы. "Что это может быть за угроза, если не трэш в виде ядерных ударов по Великобритании? Например, официальное объявление войны Украине и Молдавии", – заявил Казаков.
Он подчеркнул, что это будет крайней, но вынужденной мерой в случае реализации западного сценария с атакой на Приднестровье.
"Если мы это сделаем, весь ход ведения конфликта сразу отменяется. И первое, что мы сделаем, мы объявим законной целью руководство этих стран. А также начнем бить по мостам и погранпереходам", – описал возможные последствия Казаков.
По его словам, такой шаг может привести к полной трансформации специальной военной операции в полномасштабный военный конфликт с соответствующими последствиями для всех сторон.
Отвечая на гипотетический вопрос о гуманитарных последствиях таких действий, эксперт был категоричен. "Начнется гуманитарная катастрофа? Ну, извините. Сами напросились", – резюмировал он.
Казаков добавил, что ответственность за возможную эскалацию будет полностью лежать на странах НАТО, которые провоцируют развитие событий по наихудшему сценарию.
Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
Также материал на тему возможной эскалации в Приднестровье: "Олег Матвейчев: Если Украина и Молдавия полезут на Приднестровье, Россия взорвет мосты через Днепр".
Иван Скориков интервью - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Вчера, 14:01
Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в ПриднестровьеЗападные кураторы режима Санду во имя своих геополитических интересов готовы отдать на заклание всю Молдавию, которая еще и не является членом НАТО и на которую не распространяется 5-я статья. Поэтому теперь многое будет зависеть от позиции общества в Молдавии и в Приднестровье, а также от продвижения российских войск в зоне СВО
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПриднестровьеУкраинаРоссияУкраина.руНАТОугрозаатакавойнаконфликтвоенная эскалацияэскалацияГлавные новостиПМРдзен новости СВОновости РоссииСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Успехи ВС РФ на Донецком направлении
08:04Главное за ночь 30 сентября
07:41ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией
07:30Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно
07:16Урегулирование в Газе может помочь решить конфликт на Украине - Уиткофф
07:15Что ждет Приднестровье после поражения молдавской оппозиции
07:00Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года
06:58Эйфория прошла и наступило осознание. Почему Украина не рада заявлениям Трампа об оружии и победе ВСУ
06:45Энергетические войны: Индия троллит США, а Италия штрафует нефтяные компании за ценовой сговор
06:30Фёдор Лукьянов о кризисе в Европе, роли лидеров в полицентричном мире и новых партнерах “Валдая”
06:15Платить и бить дальше: о госбюджете России на 2026 год
06:00"Им оставляют коридор для выхода": полковник запаса о заблокированных подразделениях ВСУ в Купянске
05:54"Официальное объявление войны": эксперт Казаков о возможном ответе России на удар по Приднестровью
05:48"Захребетники хотят развести кормильцев на новые плюшки": Дмитрий Краснов о разногласиях в НАТО
05:42"Добивать их нет смысла": полковник Насонов о провале контрнаступления ВСУ под Купянском
05:36"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине
05:30"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы
05:24Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону
05:18"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
05:12"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
Лента новостейМолния