"Официальное объявление войны": эксперт Казаков о возможном ответе России на удар по Приднестровью

Ответом Москвы на гипотетический удар по Приднестровью может стать официальное объявление войны Украине и Молдавии, что кардинально изменит характер конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2025-09-30T05:54

Эксперт заявил, что в обмен на сдерживание гипотетической атаки на Приднестровье Москва может положить на весы не обязательства, а угрозы. "Что это может быть за угроза, если не трэш в виде ядерных ударов по Великобритании? Например, официальное объявление войны Украине и Молдавии", – заявил Казаков. Он подчеркнул, что это будет крайней, но вынужденной мерой в случае реализации западного сценария с атакой на Приднестровье."Если мы это сделаем, весь ход ведения конфликта сразу отменяется. И первое, что мы сделаем, мы объявим законной целью руководство этих стран. А также начнем бить по мостам и погранпереходам", – описал возможные последствия Казаков. По его словам, такой шаг может привести к полной трансформации специальной военной операции в полномасштабный военный конфликт с соответствующими последствиями для всех сторон.Отвечая на гипотетический вопрос о гуманитарных последствиях таких действий, эксперт был категоричен. "Начнется гуманитарная катастрофа? Ну, извините. Сами напросились", – резюмировал он. Казаков добавил, что ответственность за возможную эскалацию будет полностью лежать на странах НАТО, которые провоцируют развитие событий по наихудшему сценарию.Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Также материал на тему возможной эскалации в Приднестровье: "Олег Матвейчев: Если Украина и Молдавия полезут на Приднестровье, Россия взорвет мосты через Днепр".

https://ukraina.ru/20250929/1069342496.html

