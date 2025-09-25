https://ukraina.ru/20250925/1069185926.html

Олег Матвейчев: Если Украина и Молдавия полезут на Приднестровье, Россия взорвет мосты через Днепр

Олег Матвейчев: Если Украина и Молдавия полезут на Приднестровье, Россия взорвет мосты через Днепр - 25.09.2025 Украина.ру

Олег Матвейчев: Если Украина и Молдавия полезут на Приднестровье, Россия взорвет мосты через Днепр

Россия не может накормить Приднестровье, находясь за сотни километров от него. Мы можем только применить силу против войск, которые попробуют с Приднестровьем что-то сделать

2025-09-25T19:30

2025-09-25T19:30

2025-09-25T19:30

интервью

приднестровье

молдавия

олег матвейчев

владимир зеленский

украина

госдума

вооруженные силы украины

сво

мосты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036739047_24:0:870:476_1920x0_80_0_0_9284aa85ab1363994d42793c3d53ae1b.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев- Олег Анатольевич, в ходе своего выступления на круглом столе "Выборы в парламент Молдавии. Грозит ли республике утрата суверенитета?" вы отметили, что тема вооруженной агрессии режима Санду и режима Зеленского в отношении Приднестровья никуда не исчезла. На ваш взгляд, когда это может произойти? Сейчас, если во время выборов у Санду пойдет что-то не так? Или, скажем, к весне 2026 года, когда Санду еще сильнее закрутит гайки внутри страны, а Приднестровье еще больше ослабнет по итогам газового кризиса зимой?- Это может произойти позднее.Сейчас режим Санду начнет блокаду Приднестровья, препятствуя вывозу и ввозу товаров. Буквально голодом начнут морить. Еще они снизят потребление газа для уничтожения приднестровской промышленности. Одним словом, постараются устроить гуманитарный кризис, чтобы из Приднестровья побежали люди.И после этого Молдавия может пойти на военное решение вопроса, устроив несколько провокаций.Молдавия понимает, что Россия на это будет отвечать. А как только мы ответим, начнутся вопли: "Россия напала на Грузию и Украину, а теперь еще и на нас напала".Повторюсь, Россия не может накормить Приднестровье, находясь за сотни километров от него. Мы можем только применить силу против войск, которые попробуют с Приднестровьем что-то сделать. И наш военный ответ будет квалифицироваться как агрессия.- То есть агрессия против Приднестровья будет развиваться как ползучая эскалация, а не сразу и резко?- Да, это будет ползучая эскалация. Но эта ползучая эскалация будет развиваться быстро. Людей голодом долго морить невозможно, и гуманитарный кризис сразу приведет к серьезным последствиям. Весь этот процесс займет максимум полгода.- В каком порядке будет осуществляться эта агрессия: сначала Молдавия, а потом Украина, все вместе, или сначала Украина, потом Молдавия?- Все вместе. Санду и Зеленский даже не скрывают, что договариваются о совместных действиях.- Реакция Румынии и остальной Европы какой будет на наш военный ответ? Просто станут обвинять нас в агрессии? Или нам придется с ними повоевать?- Они точно будут говорить, что Россия плохая, поэтому надо продолжать оказывать Украине и Молдавии военную и финансовую помощь. О голодающих и замерзающих приднестровцах они даже не вспомнят. Они же не показывали, как восемь лет обстреливали Донбасс. "Немотивированная агрессия России". Тут будет то же самое. "Россия ни с того, ни с сего напала на Молдавию".Будут ли европейцы напрямую вписываться за Молдавию? Все зависит от того, как именно будут развиваться события. Им надо понимать самое главное: в Приднестровье на законных основаниях по международному мандату находится российский миротворческий контингент.И если хоть один волос упадет с головы русского воина, запустится Южноосетинский сценарий.- Какого максимума мы можем добиться за счет ракетных ударов, учитывая, что наши сухопутные войска далековато от Приднестровья?- Определенных вещей можно добиться. Молдаване – люди миролюбивые. Они очень тяжело переживают гробы. Это уже вызовет в обществе серьезные толки. Все-таки это не украинцы.Другое дело, что никуда не исчезли гигантские склады в Колбасном. Туда свозилось вооружение со всей восточной Европы. И если в случае вооруженной агрессии эти склады будут взорваны, на этой территории возникнет экологическая и гуманитарная катастрофа.- Насчет катастрофы я бы поспорил. Когда на Украине взрывались крупные склады в Ичне и в Балаклее, ничего такого не произошло.- Это несопоставимый масштаб. Объем вооружений в Колбасной гораздо больше.- Допустим, вооруженной агрессии не будет. Вы сказали, что Россия не может накормить Приднестровье. А что мы можем сделать, чтобы Приднестровье смогло перезимовать?- Есть возможность как-то повлиять на газовый вопрос. Все-таки и Румыния, и Молдавия нашим газом питается. То же самое касается бензина и горючего. Крупный румынский завод принадлежит Лукойлу. Он может как-то прекратить деятельность. Тут какие-то сценарии разрабатываются.- То есть у нас есть инструменты экономического давления на Кишинев и Бухарест?- Да. Они ограничены, но есть.- Как оцениваете перспективы обрушения украинского фронта, чтобы эта проблема решилась сама собой?- Мы никуда не торопимся. В этом проблема. Другое дело, что молдавская история может нас к этому подстегнуть. Мы не собираемся воевать, как Израиль в Газе. Нам эта война навязана, поэтому мы стараемся свести к минимуму ее последствия. Действуем в логике войны на истощение, рассчитывая на усталость украинского общества и снижение поддержки киевского режима со стороны Запада. Хотя сколько раз мы уже могли мосты через Днепр взорвать, чтобы прекратить снабжение группировки ВСУ в Донбассе. И если нас доведут до того, что нам придется спасать сотни тысяч человек, мы радикально поменяем формат боевых действий.Также по теме - в интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины

https://ukraina.ru/20220215/1033281429.html

приднестровье

молдавия

украина

днепр

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, приднестровье, молдавия, олег матвейчев, владимир зеленский, украина, госдума, вооруженные силы украины, сво, мосты, днепр, румыния, газ, гуманитарная катастрофа