ВС РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Кировск (Заречное) в ДНР на Краснолиманском направлении. Об этом 29 сентября сообщил телеграм-канал Украина.ру

2025-09-29T18:55

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328148_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6db8aec0a90c34dc45d3767742bdfac.jpg

О переходе населенного пункта под контроль армии России официально заявило министерство обороны России. Ранее, утром 29 сентября, в ведомстве заявили, что бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово на Краснолиманском направлении. Как отмечает военный корреспондент Александр Коц, освобождение этих населенных пунктов формирует плацдарм для наступления на Красный Лиман. Он также подчеркивает, что контроль над Красным Лиманом создаст предпосылки для наступления на Славянск с северо-востока.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина ждет шведские самолеты, ВС РФ наступают по всем фронтам. Главное на Украине на вечер 29 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

