Украина ждет шведские самолеты, ВС РФ наступают по всем фронтам. Главное на Украине на вечер 29 сентября
Украина ждет шведские самолеты, ВС РФ наступают по всем фронтам. Главное на Украине на вечер 29 сентября - 29.09.2025 Украина.ру
Украина ждет шведские самолеты, ВС РФ наступают по всем фронтам. Главное на Украине на вечер 29 сентября
В ВСУ ожидают поставок шведских истребителей Gripen, Виктор Орбан предсказал конец Украины в случае прекращения западного финансирования, подразделения армии России продвигаются на всех участках фронта
2025-09-29T18:14
2025-09-29T18:14
2025-09-29T19:38
украина
россия
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
вооруженные силы украины
украина.ру
ес
f-16
Украина ждет шведские самолеты, ВС РФ наступают по всем фронтам. Главное на Украине на вечер 29 сентября
18:14 29.09.2025 (обновлено: 19:38 29.09.2025)
В ВСУ ожидают поставок шведских истребителей Gripen, Виктор Орбан предсказал конец Украины в случае прекращения западного финансирования, подразделения армии России продвигаются на всех участках фронта
Украина хочет получить шведские истребители
Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что ВСУ ожидают поставки шведских истребителей Gripen. Об этом он сказал в интервью изданию "BBC-Украина".
Кроме того, чиновник заявил, что Украина также ожидает дополнительные поставки американских истребителей F-16 и французских "Mirage", однако не стал уточнять сроки и объемы поставок.
В ходе беседы журналист издания задал Гаврилюку уточняющий вопрос, правильно ли он понимает, что Украина ожидает поставки всех трех видов боевых самолетов, однако замминистра отказался дать однозначный ответ.
Практически вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду.
Иван Гаврилюк
Заместитель министра обороны Украины
Виктор Орбан назвал Украину несуверенным государством
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью венгерскому СМИ "Harkosok Oraja", что Украина не является суверенным государством и предсказал ее "исчезновение" в том случае, если страны Запада прекратят оказывать ей военную помощь.
Украина не является суверенным государством. Ее поддерживает Запад. Мы даем ей оружие. Украина не должна вести себя так, как будто она суверенна. Украина потеряла пятую часть территории в войне с россиянами. Там суверенитет окончился.
Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии
Орбан подчеркнул, что оставшуюся территорию Украины содержит Евросоюз и добавил, что если западные страны решат прекратить финансирование киевского режима, для Украины всё будет кончено.
Венгерский лидер также прокомментировал недавние заявления украинской стороны о залете венгерских беспилотников на территорию Украины:
"Два-три венгерских дрона - это не то, о чем должна переживать Украина, здесь не их враги" – заявил Орбан.
Напомним, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о венгерских дронах-разведчиках, залетающих в воздушное пространство Украины.
После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что диктатор Украины Владимир Зеленский "теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости".
Бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ значительно продвинулись в Купянске, взяв под контроль новые кварталы в центре города – об этом сообщает российский картографический ресурс "Z-комитет". Канал "Южный фронт" со ссылкой на украинские источники сообщает, что на текущий момент идут ожесточенные бои за микрорайон "Юбилейный", а также за опорники ВСУ на машиностроительном заводе.
На Северском направлении ВС РФ продвинулись в сторону Северска и подошли к южным окраинам города со стороны поселка Выемка – об этом сообщает российский картографический ресурс "Divgen". По данным телеграм-канала "Новости СВО и мира" поселок Выемка уже освобожден российской армией. Военный корреспондент Тимофей Ермаков отмечает, что взятие Выемки под контроль бойцами ВС РФ – вопрос времени, поскольку в текущей конфигурации фронта украинское командование не сможет снабжать гарнизон поселка.
В Днепропетровской области бойцы группировки войск "Восток" ВС РФ продвинулись в западной части села Вербовое, а также в лесополосах у южной окраины населенного пункта – об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV". Как отмечает украинский боевик с позывным "Мучной" в своем телеграм-канале, в случае полного освобождения Вербового ВС РФ получат возможность наносить удары FPV-дронами по основному логистическому пути ВСУ в этом районе.
"Воин DV" также сообщает, что ВСУ силами 110-й бригады и частей территориальной обороны попытались контратаковать, однако их попытка провалилась. Также ресурс сообщает о продвижении подразделений ГВ "Восток" в районе Степового, Новогригоровки и Полтавки.
На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Запад" ВС РФ значительно продвинулись в районе Шандриголово – ранее о полном освобождении поселка сообщало Минобороны России. Помимо этого подразделения армии России заняли позиции в лесных массивах у южной окраины поселка Кировск (Заречное).
На Херсонском направлении бойцы группировки "Днепр" ВС РФ сорвали попытку украинских диверсантов переправиться через Днепр, ударом FPV-дрона была уничтожена лодка с десантом -
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает, что несмотря на все попытки ВСУ ликвидировать "Добропольский выступ" ВС РФ, им этого не удалось. Он также отмечает, что российским войскам удалось продвинуться на этом направлении на глубину более чем в 30 км и расширить это вклинение более чем на 27 км. Кроме того, украинский боевик с позывным "Мучной" подтвердил информацию о том, что ВС РФ удерживают населенный пункт Кучеров Яр.
Минобороны России сообщает, что средства ПВО ВС РФ в период с 13.00 до 17.00 по московскому времени сбили 16 украинских беспилотников, из них 12 над территорией Республики Крым, по 2 – над Курской и Белгородской областями.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.