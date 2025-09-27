https://ukraina.ru/20250927/drony-nad-baltikoy-kak-povod-nachat-voynu-itogi-27-sentyabrya-1069282495.html

Дроны над Балтикой как повод начать войну. Итоги 27 сентября

Дроны над Балтикой как повод начать войну. Итоги 27 сентября

В Швеции, Дании и Литве сообщили о появлении "неизвестных беспилотников" над их территориями

В ночь на пятницу, 26 сентября, над шведским архипелагом Карлскруна заметили неизвестные дроны, сообщила телекомпания SVT. На место происшествия вызвали полицию, сотрудники которой также смогли наблюдать дрон."Это более крупный тип (дронов), похожий на тот, что был над Данией и Сконе (южная часть Швеции. – Ред.)", – заявил Маттиас Лундгрен, дежурный руководитель досудебного расследования полиции в Карлскруне.Местные жители двух населённых пунктов сообщили о подозрительном дроне."Пока непонятно, что это за объект, но мы составили заявление о нарушении закона об авиации", – отметил Лундгрен.По данным координационного центра полиции, речь идет о двух дронах, которые несколько свидетелей видели с красными и зелеными огнями. Ни один объект не удалось изъять, и в деле нет подозреваемых. Но полиция видит чёткую связь с недавними событиями в Дании и Норвегии.Район, где были замечены дроны, расположен в нескольких километрах от военно-морской базы в Карлскруне. При этом у ВМС Швеции нет сведений об этом инциденте.Позднее власти Дании заявили об обнаружении в небе страны беспилотников у авиабазы Каруп и "нескольких других объектов" датских вооружённых сил в ночь на субботу, 27 сентября, сообщило издание BT со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление датских ВС."ВС Дании могут подтвердить, что прошлой ночью беспилотники были замечены на нескольких объектах вооружённых сил", — указывалось в заявление Вооружённых сил Дании, добавляя, что датская полиция также сообщила о беспилотниках у авиабазы Каруп.По данным газеты, в Карупе, помимо прочего, базируются вертолёты ВС Дании.Кроме того, как сообщили агентству Франс Пресс в датской полиции, "инцидент продолжался несколько часов". Отмечается, что происхождение беспилотников полиция не прокомментировала.Также 27 сентября издание Etaplius сообщило о том, что в Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников."Это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу аэропорта", — говорится в заявлении компании-поставщикауслуг по обслуживанию воздушного движения Oro Navigacija.Отмечалось, что рядом с воздушной гаванью заметили три беспилотника, из-за чего пришлось отложить четыре взлётаи три прибытия самолётов.Днём 27 сентября издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Германии задумались о разработке секретного плана борьбы с подозрительными дронами.План разрабатывает МВД страны во главе с министром Александером Добриндтом. Он включает меры по обнаружению и классификации незаконно запущенных дронов, электронному воздействию, а также перехвату управления БПЛА.Сам Добриндт заявил, что в Германии наблюдается "повышенное присутствие дронов"."Тесты показали, что мы можем обнаруживать и отражать большую часть всех дронов. Это означает, что существуют системы, которые невозможно остановить с помощью нашей техники", — заявил он в интервью Rheinische Post.На этом фоне Добриндт призвал постоянно совершенствовать средства борьбы с беспилотниками и следить за развитием технологий.Ранее на этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолётов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция столицы Дании сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьёзным нападением" на датскую инфраструктуру за все время."Я, во всяком случае, не могу никоим образом исключить, что это Россия", — отметила Фредериксен на вопрос журналистов, кому могут принадлежать беспилотники.Однако позднее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления некоторых представителей властей Дании о возможной причастности к появлениям дронов России."Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, страна, которая занимает серьёзную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать", — отметил Песков.Примечательно, что вечером 26 сентября — за несколько часов до появления беспилотников в небе над Данией и Литвой — о БПЛА над Балтикой внезапно заговорил Владимир Зеленский."Сейчас видим, как в Дании, Норвегии, государствах Балтии постоянно инциденты с дронами России. По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов Россия может использовать танкеры как площадки старта и управления дронами. И это непросто предупредить. Этому нужно учиться, нужен соответствующий потенциал. И сегодня я говорил с премьер-министром Дании. И как раз одна из тем разговора, это обмен деталями касательно дронов, касательно всех этих инцидентов, очевидно, неслучайных", — отметил он в своём вечернем обращении к украинцам.При этом ранее именно украинцев обвиняли в том, что они используют нейтральные воды для запуска дронов для атаки в т.ч. Ленинградской области РФ и Санкт-Петербурга.Инциденты с дронами над странами Скандинавии и Прибалтики могут быть провокациями для атаки на Россию, заявил 27 сентября политолог и историк Лев Вершинин."Именно для этого дроновая истерика нагнетается: чтобы взбесить и напугать западного обывателя, отвлечь его от совершенно жутких шагов, предпринимаемых против него правительствами Западной Европы и подготовить к тому, что война [с Россией] неизбежна", — отметил Вершинин.Он упомянул о новости о созыве главой Пентагона Питом Хегсетом нескольких сотен генералов на совещание."Такое колоссальное совещание с бухты-барахты проводиться не может. Люди обсуждают дальнейшие планы", — указал эксперт.При этом он не верит в появление российских дронов над Балтикой."Но в Германии, но в Швеции, но тем паче во Франции, но в Дании российские дроны исключены. Вывод: маленький такой "гляйвиц", который превращён в правду западными СМИ и в первую очередь ориентирован на то, чтобы выстроить военные планы и укрепить в голове российского обывателя мысли о том, что "злобная Россия злобно нападёт"", — подытожил Вершинин.Также он рассказал, что Украина может прибегнуть к провокациям с использованием запчастей российских беспилотников."Украина сейчас готова и имеет полный карт-бланш делать всё, чтобы создать повод для войны. Дроны — это всего лишь ещё шаг вперёд. Сейчас будет идти серия "гляйвицев" — серия провокаций, которые будут разогревать фон для войны, которую лично я считаю неизбежной", — указал эксперт.Ранее, 16 июня, Служба внешней разведки РФ сообщила о том, что Украина и Великобритания готовят совместные провокации в Балтийском море."В настоящее время украинцы совместно с британцами го­товят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сце­нариев предполагает инсценировку якобы российской торпед­ной атаки на корабль ВМС США. Торпеды советско­го/российского производства уже переданы украинской сторо­ной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве до­казательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", — отмечалось в сообщении.Ещё один украинско-британский сценарий, по информации СВР, заключался в том, "чтобы совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно выловить в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для ди­версий на международном морском пути"."Киев стал для "коварного Альбиона" идеальным исполни­телем гнусных провокаций и терактов, готовым с радостью проделывать грязную работу. Однако все тайное быстро стано­вится явным, особенно когда профессиональные поджигатели войны пытаются играть с крупнейшими ядерными державами", — подытожили в Службе внешней разведки России.Позднее ряд экспертов предупредил, что Украина и Великобритания могут прибегнуть и к другим провокациям, чтобы запретить проход российским судам в Балтийском море.О том, что происходит на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "ВС РФ готовят "засадный полк", а ВСУ - массовое самоубийство. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

