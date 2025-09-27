https://ukraina.ru/20250927/vs-rf-gotovyat-zasadnyy-polk-a-vsu---massovoe-samoubiystvo-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-1069236671.html

ВС РФ готовят "засадный полк", а ВСУ - массовое самоубийство. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

ВС РФ готовят "засадный полк", а ВСУ - массовое самоубийство. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 27.09.2025 Украина.ру

ВС РФ готовят "засадный полк", а ВСУ - массовое самоубийство. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на текущей неделе обсуждали вероятность качественного прорыва в тактике и стратегии российской армии, а также выхода из позиционного "тупика", к которому привело господство дронов вдоль линии фронта.

2025-09-27T06:45

2025-09-27T06:45

2025-09-27T06:45

эксклюзив

россия

украина

днепропетровская область

валерий залужный

владимир зеленский

дмитрий рогозин

вооруженные силы украины

офис президента

правый сектор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068838682_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c8cb1e034c021cdfb1c01623cebe53f0.jpg

В начале недели украинские СМИ повторяли слова российского сенатора Дмитрия Рогозина о том, что ситуация на фронте зашла в тупик. По его словам, украинская и российская армии достигли паритета в силах и средствах, из-за чего продвижение фактически невозможно. Любая техника, заявил Рогозин, уничтожается в пределах 20 км от линии фронта, пехота также заметна и поражается.Российская армия меняет правила игрыОднако затем бывший главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный написал статью для издания "Зеркало недели", сообщив, что ВС РФ нашли решение по преодолению позиционного тупика. Это, по его словам, так называемая инфильтрация – проникновение отдельных военнослужащих и групп российской пехоты вглубь украинской обороны через промежутки в боевых порядках. Как следствие, логистика рушится, тыл исчезает, линия фронта размывается. В результате "фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону", признавал Залужный, пока Зеленский в Нью-Йорке вешал Трампу лапшу на уши, заявляя об "освобождении" 360 квадратных километров.Кроме того, Залужный полагает, что Украину ожидает дальнейшее ухудшение ситуации, а выход видит лишь в развитии роботизированных систем. Но он бредит дорогостоящими роботами с 2022 года, хотя для западных спонсоров Украины отловленные украинцы, очевидно, дешевле.Украинское издание "Страна", комментируя статью Залужного, пишет, что наблюдается устойчивая тенденция к выходу из позиционного тупика именно России, поскольку она последовательно с начала 2024 года вырабатывала необходимую тактику боя, разворачивая под нее производственную базу.Украинский военный и эксперт в области БПЛА Юрий Касьянов тоже сообщает о технологическом отставании ВСУ. По его мнению, если его не преодолеть, не найти эффективного оружия против российских дронов, то украинская пехота "просто вымрет на отдельных позициях".Нардеп Роман Костенко на этой неделе тоже паниковал по поводу возможностей качественного прорыва российской армии. Изданию "Радио НВ" он рассказывал, что Россия сейчас разрабатывает системы противодействия БПЛА для бронетехники, что может снова перевернуть ход боевых действий."Сейчас разрабатывается много различных систем, которые могут детектировать дроны и потом отстреливать или сетки, или боеприпасы, или уже лазеры, которые их могут не допускать к танку", – с тревогой рассказывал Костенко, подчеркивая, что русские уже точно разрабатывают такие технологии. Сейчас тяжелая военная техника мало используется на передовой, но в будущем, полагает Костенко, россияне смогут решить проблему её уязвимости для дронов, а "война может стать ближе к той, к которой мы привыкли в прошлом".Продвижение ВС РФ и ложь ЗеленскогоУкраинский паблик Deep State, опровергая бравурные заявления Зеленского перед Трампом, в четверг, 25 сентября, констатировал, что быстрее всего россияне продвигаются сейчас в Днепропетровской области. "Серая зона расширяется из-за просачивания врага в тыл, они пытаются обходить населенные пункты", – пишет Deep State.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* говорит, что россияне, продвигаясь в Днепропетровской области, пытаются выйти в тыл запорожской группировке ВСУ, после чего могут ввести в бой резервы – некий "засадный полк", который сыграл решающую роль в Куликовской битве. Однако, очевидно, в нынешних условиях спрятать крупные силы в каком-нибудь лесу сложно, и концентрировать их там – небезопасно.Украинский офицер Дмитрий Глущенко жалуется на канале политолога Руслана Бортника, что успехи россиян якобы обусловлены систематическими просчётами украинского командования и отсутствием координации действий."Как правило, их успех – это наш провтык. [...] Слабое взаимодействие между подразделениями. Допустим, подразделение откатывается от той или иной позиции, комбат отвёл, зашли противники – соседним подразделениям никто не сообщает. Потому что все докладывают, что у нас всё зашибись", – жалуется офицер.Он также отмечает, что у россиян появились противотепловизионные и противоосколочные плащи, благодаря которым они передвигаются не только по лесопосадкам, но и в открытом поле, оставаясь незаметными для тепловизоров и украинских дронщиков.Издание "Украинская правда" публикует на этой неделе развёрнутый материал о ситуации под Покровском, Мирноградом и Добропольем, в котором украинские военнослужащие развенчивают ложь Зеленского о "перемогах". Пожелавший остаться анонимным полковник ВСУ рассказывает изданию, что Зеленский и Ермак, возможно, не владеют информацией о реальной ситуации, когда делают победные заявления.Офицер 68-й бригады ВСУ, которая стоит на Покровском направлении, рассказывает, что они "не контролируют небо", а российские пилоты БПЛА всё разведывают, а затем стирают КАБами и артиллерией позиции ВСУ."Россияне успешно повторяют на Покровском направлении Курский сценарий – они прицельно выбивают логистику. Некоторые украинские военные уже ходят на позиции по 10–20–25 километров, как это было на Курщине", – резюмирует ситуацию под Покровском "Украинская правда"."Штурмовой полк и дальше убивает своих людей"Главком ВСУ Александр Сырский сейчас активно создаёт штурмовые войска как отдельный род войск (хотя в ВСУ и ранее были десантно-штурмовые войска). Командующим там назначил полковника Валентина Манько, бывшего заместителя командира Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"*, который был также доверенным лицом неонациста Дмитрия Яроша*.Однако извечный критик Сырского, скандальный нардеп Марьяна Безуглая, утверждает, что, несмотря на заявления о "хороших результатах" (об этом говорил Зеленский), создание нового рода штурмовых войск сопровождается огромными потерями, нарушением и игнорированием опыта линейных бригад.Украинская журналистка Анна Калюжная в статье для издания "Тексты" пишет о "неадекватных потерях" в этих войсках, которые используют как "пожарные команды". "Офицеры из разных подразделений рассказывают, что некоторые командиры таких полков не стесняются произносить фразы вроде „сегодня 100 человек положу, а завтра еще 100 дадут“", – пишет издание "Тексты".Автор цитирует одного из офицеров в Донецкой области (контролируемая Киевом территория ДНР - ред.), который, докладывая своему командиру об обстановке, рассказал об одном из этих штурмовых полков: "Пан командир, у нас без изменений. Штурмовой полк Х и дальше убивает своих людей".Следствием такого подхода автор считает рост количества дезертиров (СОЧ). Тем не менее, Сырскому, утверждает Калюжная, новый вид войск нравится уже тем, что их командиры безотказные, тогда как командиры старых бригад нередко отказываются бросать весь свой состав в самоубийственную контратаку, чтобы хотя бы на минуту вывесить флаг над каким-то селом ради пиара.* лица и организации, внесённые в РФ в список связанных с террористической деятельностьюЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Итоги летней кампании и уничтожение военной инфраструктуры противника

россия

украина

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, россия, украина, днепропетровская область, валерий залужный, владимир зеленский, дмитрий рогозин, вооруженные силы украины, офис президента, правый сектор