Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии

Санду, чтобы попытаться интегрировать Молдавию в Румынию, необходима война, потому что в таком случае возникает возможность, хотя бы теоретическая, получить на территории Молдавии румынские войска и подавить любое сопротивление.

2025-09-26T19:22

интервью

молдавия

россия

румыния

виктор ющенко

саакашвили

ростислав ищенко

нато

служба внешней разведки

ес

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, Служба внешней разведки сообщила о том, что подразделения НАТО размещаются в Румынии у молдавской границы, а группа военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу для устрашения Приднестровья. Если натовский десант в Приднестровье все же состоится, чем это обернется для России, Украины и для самой Молдавии с Приднестровьем?- Румынская армия насчитывает порядка 62-67 тысяч человек, так что как минимум чуть больше 60 тысяч военнослужащих НАТО в Румынии есть постоянно, потому что Румыния — это страна НАТО.И для того, чтобы состоялся натовский десант, недостаточно, чтобы какие-то французы приехали на границу. Надо чтобы Молдавия начала войну с Приднестровьем. У Франции никаких претензий к Приднестровью быть не может. В таком случае логичное развитие событий, когда Молдавия нападает на Приднестровье, Россия начинает защищать Приднестровье, Румыния начинает защищать Молдавию, а Румынию - НАТО. Так же, как и провокации против России на Балтике, такой вариант рассматривался и готовился. Такую схему готовил и Ющенко, который предлагал молдаванам совместно задушить Приднестровье. Но до сих пор молдавское общество удерживало своих политиков от слишком радикальных шагов.Сейчас у Санду слабая позиция, потому что еще во время своего первого срока она пыталась решить вопрос с организацией государственного переворота, то есть с подавлением всей оппозиции. Это не вышло, потому что молдавское общество делится на три части: на румынофилов, на молдавофилов и на европофилов. Как только одна усилится, две остальные сближаются и начинают против неё бороться. Так в своё время съели европейских коммунистов Воронина, которые контролировали 90% молдавского парламента.Санду выступает за интеграцию в Румынию. Молдавофилы и европофилы выступают против нее. И говорят, что в Румынию нам не надо, мы хотим либо прямо в Европейский Союз, при этом еще и дружить с Россией в экономическом плане, либо же мы хотим иметь маленькую независимую Молдавию. Мы не румыны, мы молдаване. Санду эту тенденцию в обществе поломать не смогла. Но румынские генералы не очень хотят воевать. А Санду для того, чтобы попытаться интегрировать Молдавию в Румынию, необходима война, потому что в таком случае возникает возможность, хотя бы теоретическая, получить на территории Молдавии румынские войска и подавить любое сопротивление.То есть для Санду Приднестровье важно не как часть Молдавии. Я думаю, что если бы ей разрешили интегрировать сейчас Молдавию по Днестр, она бы так и поступила. Для Санду Приднестровье важно как элемент провокации против собственных внутриполитических оппонентов. Но для этого ей важно перебить тему с избранием ее диаспорами на прошлых выборах. И любой исход парламентских выборов ей в этом не поможет.- Связано ли тогда появление натовцев на границе с тем, что Санду и Зеленский о чем-то договорились?- Санду постоянно пытается договориться о поддержке ее инициатив по интеграции Молдавии в Румынию. И Румыния выступала в этом отношении очень осторожно, так как опасалась прямого столкновения с Россией. Они прозрачно намекали, что не собираются устраивать серьезный вооруженный конфликт без поддержки всего НАТО. А поддержка всего НАТО, это все-таки не французы, не англичане, это в первую очередь Соединенные Штаты. Так же как и поляки заявляют, что готовы воевать, но только вместе с США. Причем если поляки готовы воевать, то румыны готовы только подумать, стоит ли в это дело влезть. Но мы же видим, как действуют англичане на Балтике. Они пытаются создать условия, которые втянут местные страны в войну с Россией автоматически. А потом уже разводить руками, ведь война-то уже есть. Значит, надо поддерживать партнеров по НАТО и пытаться вовлечь в этот конфликт уже и Соединенные Штаты.Вряд ли они рассчитывают, что Трамп прямо начнет войну с Россией, но ему придется каким-то образом объясняться, делать заявления, что резко ухудшит возможности российско-американского диалога. Абсолютно аналогичная ситуация у них на южном фланге. Только там Молдавия. И там помимо Молдавии еще планы, заявленные Евросоюзом, об установлении контроля над Черноморской акваторией. Не НАТО, а Европейским Союзом.Понятно, что это провокация против России. Каким образом ставить под контроль акваторию Черного моря, если в большей своей части она контролируется Россией? Это если не прямое столкновение, то хождение по грани прямого столкновения с российским флотом. То есть главные заводилы на севере — это англичане, там еще суетятся шведы, немцы, финны и поляки. Эти провокации должны вовлечь Россию в европейскую войну.Аналогичный механизм провокации отрабатывается на южном фланге с Молдавией. Здесь больше активность проявляют французы, возможно, потому что молдавский, румынский языки, ближе к итальянскому и французскому, чем к английскому. Может быть, по какой-то другой причине, потому что Румыния в военном плане после Первой мировой войны, да и перед ней ориентировалась на Францию, то есть на французские тактические принципы. Румынская военная школа дублировала французскую в свое время. Хотя без французов не обходится на Балтике, а без англичан на южном фланге.Но молдавские генералы понимают, что румынскими генералами они не будут. Поэтому они хотят быть молдавскими генералами и не хотят воевать с Приднестровьем и тем более с Россией. Если в 2023 году они могли рассчитывать, что Украина держит рубеж Днестра и не пропустит к ним российские войска, то сейчас у них на это надежды очень мало, потому что украинская армия очень плохо себя чувствует. И все эти резервы брошены под Покровск и под Купянск.Но это не отменяет попытки организовать провокацию. Провокация, тем и страшна, что ее необходимость возникает из нежелания сторон сталкиваться. То есть их надо поставить в такие условия, когда столкновение становится неизбежным. В Молдавии для нас слабое звено, в Молдавии это Санду, потому что на нее делают ставку все натовские ястребы. И она наиболее милитаристски настроенный политик. То есть если бы была бы возможность, то Молдавия давно бы уже воевала. Сейчас там всё более или менее мирно пока что.- Уже упомянутый вами Виктор Ющенко заявил, что Украине не подходит граница 1991 года, идти надо на Москву. И буквально на следующий день началась массированная атака дронами. Учитывая нынешнее состояние ВСУ, это максимум, на что они способны сейчас?- Сказать, на что они способны, очень трудно, потому что это зависит от поставок вооружений с Запада. Если им поставят дальнобойные ракеты, они их используют. И это резко увеличит их возможности. Если им поставят больше ударных беспилотников, они их используют. Это помимо собственного производства. В странах Запада идет постоянная борьба по поводу того, поставлять больше в надежде на то, что Украина сможет продержаться дольше, или поставлять меньше, потому что все равно ситуацию уже не переломить.Кроме того, я бы не связывал бы заявление Ющенко с украинскими атаками, потому что он явно не решает, каким количеством беспилотников куда наносить удары. И с ним вообще вряд ли кто-то на Украине советуется. Виктор Андреевич всегда был не совсем адекватным. Он же в свое время пытался войну с Россией развязать еще в 2008 году, когда бросился поддерживать своего друга Саакашвили. И тогда только позиция украинских военных сохранила мир, потому что они явно не собирались воевать и приказы Ющенко не выполняли, потому что Ющенко отдавал приказ не пускать российский флот в Севастополь.Если бы эта попытка была бы сделана, то в Севастопольской бухте произошло бы столкновение. У Ющенко никогда не было недостатка желания повоевать с Россией. И в конце концов, это Ющенко поставлял Саакашвили средства ПВО, которыми потом сбивались российские самолеты. По некоторым данным, ими управляли украинские расчеты. То есть регулярные украинские войска участвовали в военной кампании против России в 2008 году. Он никогда не соотносил свои желания с возможностями государства, которое он возглавлял. Он живёт в совершенно другом мире.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Итоги летней кампании и уничтожение военной инфраструктуры противника

молдавия

россия

румыния

украина

западная украина

