https://ukraina.ru/20250926/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-itogi-letney-kampanii-i-unichtozhenie-voennoy-infrastruktury-1069200938.html

Спецоперация на минувшей неделе. Итоги летней кампании и уничтожение военной инфраструктуры противника

Спецоперация на минувшей неделе. Итоги летней кампании и уничтожение военной инфраструктуры противника - 26.09.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Итоги летней кампании и уничтожение военной инфраструктуры противника

Наступательные действия российской армии на всех направлениях дают хорошую возможность осуществлять скрытные и неожиданные для противника маневры, особенно в условиях скученной агломерации.

2025-09-26T04:33

2025-09-26T04:33

2025-09-26T04:33

эксклюзив

россия

купянск

днепропетровская область

александр сырский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вкс

ввс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

Упорные и ожесточенные бои продолжаются на Донбассе с постепенным вклинением российской армии на территорию Днепропетровской области. Уже поступают сообщения о прорыве наших штурмовых подразделений к окраинам Константиновки. На этом участке передовые группы спецназа и десантников зашли в дачный посёлок Ягодка к востоку от города. Наши бойцы пытаются основательно закрепиться, обеспечив переброску основных сил.К югу от Покровска армейские подразделения прорываются у Новопавловки. Военные сообщают об уничтожении моста через реку Солёная, по которому снабжались подразделения противника. ВСУ контратакуют у Никаноровки. Но безуспешно, наши подразделения не просто отбивают контратаки противника, но и удерживают тактическую инициативу в направлении Софиевки и Владимировки. Ещё западнее российская армия продолжает расширять прорыв в Днепропетровскую область, ломая заодно и весь фланг обороны противника в Покровске. Резервы, брошенные украинским командованием на ликвидацию прорыва к северу от Покровска, по сути, плотно связаны боями и потрёпаны.Аналитики и военные эксперты, давая оценку происходящему под Константиновкой, отмечают, что заход в дачный посёлок Ягодка - это начало боёв за сам город. "Этот результат стал итогом длительной подготовительной работы: почти два месяца артиллерия и РСЗО методично наносили удары по тыловым центрам ВСУ в Дружковке, Славянске и Краматорске, снижая возможности противника по снабжению и переброске резервов. Таким образом, наступающие части получили окно для продвижения вперёд", - пишут в Сети.В тоже время стоит отметить, что штурмовые действия в Константиновке явно не завершатся за несколько дней. Впереди много боевой работы. Однако скорость тут пока и не нужна. Уже сам заход в ключевой узел обороны врага в Донбассе говорит о том, что дела у противника плохи, а фронт движется на запад. "Если будет набран хороший темп, то существует вероятность, что успехи на этом направлении спровоцируют реактивное реагирование у Сырского и часть сил для купирования прорыва ВСУ будут снимать с Покровска", - резюмируют аналитики.Украинская оборона в Покровске в течение минувших дней постепенно разваливается на отдельные очаги. Это говорит о том, что обороняющийся противник вынужден будет концентрировать усилия на обороне ограниченного числа опорных районов, вроде микрорайона Солнечный. Для российской армии сохраняется необходимость усиленно давить ВСУ в этом районе, поскольку его захват может спровоцировать оставление Покровска как минимум до железной дороги. В этом случае, командирам ВСУ придётся ещё раз подумать о целесообразности обороны города.На других участках этого направления освобождено село Калиновское. Здесь отличились штурмовики 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады. Подтверждается информация о начале боев за Новогригоровку и контроле российскими подразделениями восточной части поселка. Таким образом, южный фланг центральной части плацдарма в Днепропетровской области наших наступающих войск от Калиновского на Вербовое в скором времени будет полностью прикрыт, учитывая оперативный простор на юге. А бои за очередную Новониколаевку (вторую в этом районе) и Успеновку будут иметь отношение уже непосредственно к северо-восточному флангу Гуляйполя.На Запорожском направлении основные боевые действия развернулись на юге от населенного пункта Приморское Здесь противник пытается остановить продвижение наших штурмовых групп с помощью большого количества дронов разного типа, цепляясь за каждый опорник. Боестолкновения продолжаются в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Степногорск. Идет интенсивная работа по уничтожению сил противника в Орехове. Ранее был освобожден населенный пункт Ольговское.Подразделения группировки войск "Днепр" продолжают улучшать тактическое положение. Операторы дронов-камикадзе и артиллеристы 4-й военной базы 58-й армии уничтожают мобильные группы противника, которые пытаются контратаковать, а передовые штурмовые группы, как сообщают наши военкоры с места событий, уже вошли в жилую застройку Степногорска с западного направления.На Краснолиманском направлении весомые успехи на тактическом уровне вблизи населенного пункта Среднее. Идет активная зачистка Шандриголово, в котором по сути добиваются остатки подразделений ВСУ. Идут ожесточенные бои около Ямполя и к северу от населенного пункта Дерилово. На минувшей неделе наши штурмовики охватывали Шандриголово с флангов, решительно продавливали оборонительные линии украинской армии в Дерилово. В центральной части Шандриголово была значительно уменьшена серая зона, северная часть соседней Новоселовки перешла под контроль подразделений группировки "Запад". Лес "Франко", а также соседнюю балку российские бойцы полностью зачистили и вошли в Дерилово, в котором еще продолжается зачистка. По данным военных экспертов, наша армия стремится обвалить оборону Северска, взяв Ямполь. Если это произойдёт, значительно вырастет, и угроза оборонительным линиям ВСУ в районе Купянска.Здесь идут сложные бои за освобождение города Купянска, где ситуация продолжает оставаться достаточно сложной, несмотря на весомые тактические успехи российской армии. Бои продолжаются в городских кварталах самого Купянска. Наши штурмовые группы действуют в микрорайоне Юбилейный, после перерезания и установления полного огневого контроля над автомобильной трассой снабжения с юго-запада, продвигаются вдоль железной дороги к Купянску-Южному и к восточной окраине Петропавловки. Наши бойцы также уничтожили остатки ВСУшников на юге Степовой Новосёловки и продвинулись западнее.Соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города Купянск. Из 8667 зданий взято под контроль 5667, то есть более двух третей. В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной сторон Купянска, взяв ее в полукольцо.На правом фланге Харьковского направления, где ведут наступление части группировки "Север", продолжают продвижение штурмовые группы морской пехоты. Противник возобновил контратаки. ВКС ВС РФ, расчеты ударных БПЛА, артиллерия наносит регулярные удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ. "Северяне" окончательно выбили противника с маслоэкстракционного завода на южном берегу Волчьей под Волчанском, продолжается продвижение наших подразделений в сторону важного логистического населенного пункта-Великий Бурлук.Одновременно с наземными операциями на земле, армия России наносит удары по тыловым военным объектам на территории Украины. На минувшей неделе был нанесен огневой удар по одному из пунктов управления ВСУ в Черниговской области. В результате прилета ликвидирована часть руководящего состава 144-й бригады ВСУ.В самом Чернигове зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры.В Сумской области дроны прилетели по территории военного аэродрома в Конотопе. Там базировались истребители-бомбардировщики украинских ВВС, которые обстреливали ракетами натовского производства приграничные территории России. ВКС и ракетные войска ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК в Запорожье: заводу "Мотор Сич" и КБ "Ивченко-Прогресс". Эти предприятия, входящие в концерн "Укроборонпром", формируют полный цикл производства и обслуживания авиационных двигателей, включая проектирование, испытания, серийный выпуск, ремонт и модернизацию.Подтверждено поражение цехов и корпусов, задействованных в обслуживании мощных двигателей Д-18Т, используемых на стратегических транспортниках Ан-124 "Руслан". Уничтожены испытательные стенды, балансировочное оборудование, лаборатории – все то, что обеспечивало ремонт и продление ресурса этих двигателей. Также ВС РФ накрыли ключевые военные объекты в Одесской области. Повреждена взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, системы освещения и электроснабжения. Также поражены позиции ПВО, прикрывавшие аэродром. На Одесском авиационном заводе возник пожар в двухэтажном здании, повреждены стенды для проверки оборудования и трансформаторные подстанции.Рой беспилотников снова выпустили ВСУ по нашим регионам. Несколько дней подряд противник осуществлял комбинированные удары (ударные дроны, беспилотники самолетного типа, РСЗО) в Белгородской области. Были атакованы объекты в Новороссийске и Туапсе, в направлении Москвы враг выпустил за ночь 30 беспилотников. В ответ наши били беспилотниками и авиабомбами. Прилёты дронов фиксировали в Николаеве, Одессе, Чернигове, Кривом Роге, Харьковской области."На этом фоне интересным элементом обстановки в Европе стало закрытие аэропорта столицы Дании из-за беспилотников. Также БПЛА были замечены в небе над столицами Швеции и Норвегии, что наверняка будет использовано для дальнейшего разгула европейской военщины. Впрочем, как и любой другой инфоповод, так что переживать по поводу мнения "европейских партнёров" особо не стоит", - констатирует, например, телеграм-канал "Два майора".Министерство обороны России 25 сентября опубликовало схему территорий, освобожденных с начала 2025 года в зоне проведения специальной военной операции. Приведены данные по состоянию на 24 сентября. В военном ведомстве сообщили, что с начала года российские войска взяли под контроль 4714 кв. км и освободили 205 населенных пунктов. В Донецкой Народной Республике было освобождено более 3308 кв. км территории, в Харьковской области — более 542 кв. км, в Запорожской области — более 261 кв. км, в Луганской Народной Республике — более 205 кв. км.17 сентября начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. В частности, российские войска завершают освобождение Кировска в ДНР, а также развивают наступление в Купянске Харьковской области, в котором под контролем ВС РФ находится уже большинство зданий.Подчеркну, что в ходе летнего наступления 2025 года российские войска смогли выполнить ряд поставленных командованием задач, добиться решающего перевеса сразу на нескольких направлениях и подготовить возможности для новых войсковых операций не только оперативно-тактического, но и стратегического уровня.О военных действиях на море - в интервью Сергея Горбачева "Украина собирает стаи дронов у острова Змеиный, пока Запад тайно возрождает ее флот"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

купянск

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, купянск, днепропетровская область, александр сырский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вкс, ввс