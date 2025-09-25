https://ukraina.ru/20250925/vs-rf-udarili-po-obektu-kriticheskoy-infrastruktury-v-vinnitskoy-oblasti-1069138368.html
ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области - 25.09.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
Власти Винницкой области жалуются на прилет по объекту критической инфраструктуры в регионе, передает 25 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-25T07:41
2025-09-25T07:41
2025-09-25T07:41
новости
винницкая область
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47fe1f442a856de3aaead88fc0719e24.jpg
Местные паблики пишут, что ночью в Винницкой области были перебои со светом и задержки в движении поездов.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи поступали сообщения об атаках российских БПЛА на вражеские объекты в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях.Кроме того, вечером оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанёс высокоточный удар по полевому аэродрому ВСУ в Днепропетровской области. В результате поражения цели были уничтожены базирующиеся там самолёты Як-52, беспилотники дальнего действия, а также вертолёты, используемые в системе противовоздушной обороны противника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
винницкая область
россия
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_530d7be8361aa4bbf66e8f585697e8ac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, винницкая область, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Новости, Винницкая область, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
Власти Винницкой области жалуются на прилет по объекту критической инфраструктуры в регионе, передает 25 сентября телеграм-канал Украина.ру
Местные паблики пишут, что ночью в Винницкой области были перебои со светом и задержки в движении поездов.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи поступали сообщения об атаках российских БПЛА на вражеские объекты в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях.
Кроме того, вечером оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанёс высокоточный удар по полевому аэродрому ВСУ в Днепропетровской области. В результате поражения цели были уничтожены базирующиеся там самолёты Як-52, беспилотники дальнего действия, а также вертолёты, используемые в системе противовоздушной обороны противника.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.