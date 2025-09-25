ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области - 25.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250925/vs-rf-udarili-po-obektu-kriticheskoy-infrastruktury-v-vinnitskoy-oblasti-1069138368.html
ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области - 25.09.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
Власти Винницкой области жалуются на прилет по объекту критической инфраструктуры в регионе, передает 25 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-25T07:41
2025-09-25T07:41
новости
винницкая область
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47fe1f442a856de3aaead88fc0719e24.jpg
Местные паблики пишут, что ночью в Винницкой области были перебои со светом и задержки в движении поездов.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи поступали сообщения об атаках российских БПЛА на вражеские объекты в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях.Кроме того, вечером оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанёс высокоточный удар по полевому аэродрому ВСУ в Днепропетровской области. В результате поражения цели были уничтожены базирующиеся там самолёты Як-52, беспилотники дальнего действия, а также вертолёты, используемые в системе противовоздушной обороны противника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
винницкая область
россия
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357495_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_530d7be8361aa4bbf66e8f585697e8ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, винницкая область, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Новости, Винницкая область, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины

ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области

07:41 25.09.2025
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
Власти Винницкой области жалуются на прилет по объекту критической инфраструктуры в регионе, передает 25 сентября телеграм-канал Украина.ру
Местные паблики пишут, что ночью в Винницкой области были перебои со светом и задержки в движении поездов.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи поступали сообщения об атаках российских БПЛА на вражеские объекты в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях.
Кроме того, вечером оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанёс высокоточный удар по полевому аэродрому ВСУ в Днепропетровской области. В результате поражения цели были уничтожены базирующиеся там самолёты Як-52, беспилотники дальнего действия, а также вертолёты, используемые в системе противовоздушной обороны противника.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВинницкая областьРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
07:16Российские школы получили план действий при атаках БПЛА
07:00Виталий Киселев: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации
07:00Эксперт назвал единственную структуру ООН, которая сохраняет свое значение
06:35Бавырин: Трамп мыслит инстинктами, а переговоров по Украине нет
06:10"Бумажных медведей не бывает". Украинские и российские эксперты и политики о настоящем и будущем
05:55Эксперт рассказал, будут ли США размахивать ядерным оружием когда Украина проиграет
05:51Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте
05:45Эксперт объяснил, сколько еще будет оставаться подвешенной ситуация с Украиной
05:35Режим Санду готовит силовой сценарий удержания власти: Амерберг рассказал, с чьей помощью
05:15Политтехнолог объяснил, почему трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не будет
05:05Дробницкий: Трамп “едет вниз”, лавируя между Украиной и внутренним кризисом в США
05:00Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН
04:50"Друзья Гитлера". В ООН раскритиковали кокаиновую мафию, Трампа и европейцев
04:45Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией
04:43Польша хочет стать "владычицей морскою" на Балтике, но пока плетётся в хвосте Германии
04:35Нет универсального оружия: эксперт о том, чем воюют с пунктами управления БПЛА
04:30"Ничего они скрыть не пытаются": эксперт обозначил социально-экономические проблемы Китая
04:26ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ и ВПК Украины. Сводка ударов на 4:00
04:15Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ
Лента новостейМолния