ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области

ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области - 25.09.2025 Украина.ру

ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области

Власти Винницкой области жалуются на прилет по объекту критической инфраструктуры в регионе, передает 25 сентября телеграм-канал Украина.ру

Местные паблики пишут, что ночью в Винницкой области были перебои со светом и задержки в движении поездов.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи поступали сообщения об атаках российских БПЛА на вражеские объекты в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях.Кроме того, вечером оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанёс высокоточный удар по полевому аэродрому ВСУ в Днепропетровской области. В результате поражения цели были уничтожены базирующиеся там самолёты Як-52, беспилотники дальнего действия, а также вертолёты, используемые в системе противовоздушной обороны противника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

