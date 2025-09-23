Энергетические войны: Сокращение инвестиций в добычу нефти и проблемы австро-румынского газового проекта - 23.09.2025 Украина.ру
Энергетические войны: Сокращение инвестиций в добычу нефти и проблемы австро-румынского газового проекта
Отсутствие инвестиций в добычу нефти приведет к исчезновению с мирового рынка объема сырья, эквивалентного совокупной добыче Бразилии и Норвегии ежегодно, считают в Международном энергетическом агентстве.
эксклюзив
МЭА: мировой нефтяной баланс будет терять значительные объёмы предложенияСокращение добычи на существующих нефтяных месторождениях набирает обороты, что сказывается на рынках и энергетической безопасности. К такому выводу пришло Международное энергетическое агентство (МЭА), представившее 16 сентября доклад "Последствия снижения темпов разработки нефтяных и газовых месторождений".Новый доклад МЭА, основанный на данных по добыче на 15 тысячах нефтяных и газовых месторождений в мире (всего в мире их порядка 70 тысяч), показывает ряд тревожащих МЭА тенденций: ускоряющийся темп истощения запасов, растущая зависимость от нетрадиционных ресурсов, замедление инвестиционной активности. Без постоянных инвестиций в отрасль мировой нефтяной баланс ежегодно будет терять значительные объемы предложения, подчёркнуто в докладе."Лишь небольшая часть инвестиций в добычу нефти и газа используется для удовлетворения растущего спроса, в то время как почти 90% инвестиций в добычу ежегодно направляются на компенсацию потерь предложения на существующих месторождениях. В случае с нефтью отсутствие инвестиций в добычу приведет к вычеркиванию из баланса мирового рынка объема, эквивалентного совокупной добыче Бразилии и Норвегии ежегодно. Сложившаяся ситуация означает, что отрасль должна работать намного быстрее, чтобы просто стоять на месте", – заявил глава МЭА Фатих Бироль.МЭА отмечает, что структура добычи нефти и газа ощутимо изменилась за последние четверть века, но по-прежнему завязана на традиционные месторождения. С одной стороны, сильно выросла доля добычи трудноизвлекаемой нефти и сланцевого газа: в 2000 году на долю традиционных нефтяных месторождений приходилось 97% от общего объема добычи нефти в мире, но к 2024-му эта доля упала до 77% в результате роста добычи на нетрадиционных месторождениях. С другой – даже с учётом "сланцевой революции" общая добыча нефти по-прежнему зависит от небольшого числа месторождений-гигантов на Ближнем Востоке, в Евразии и Северной Америке, на которые в совокупности приходилось почти 50% мировой добычи нефти и газа в 2024 году.Согласно докладу, общемировой среднегодовой уровень наблюдаемого снижения добычи на традиционных месторождениях, прошедших пик добычи, составляет 56% для традиционной нефти. Этот показатель широко варьируется в зависимости от типа месторождения: запасы сверхгигантских месторождений нефти сокращаются в среднем на 27%в год, в то время как средний показатель для небольших месторождений больше, а запасы нефти на суше сокращаются медленнее (в среднем на 42% в год), чем на глубоководных месторождениях. Как бы там ни было нефтяным компаниям приходится прилагать гораздо больше усилий, чем раньше, просто чтобы поддерживать добычу на нынешнем уровне.Новый доклад МЭА, в котором организация бьёт тревогу в связи с падением инвестиций в нефтегазовый сектор, идет вразрез с традиционно декларируемыми агентством тезисами об исчерпании перспектив ископаемого топлива. Такие заявления МЭА делало регулярно, по крайней мере, до последнего времени. Среди наиболее ярких из них: спрос на нефть ограничивается слабым экономическим ростом, вызванным напряженностью в мировой торговле и бюджетными дисбалансами, а также ускоряющимся отказом от нефти в транспортном и энергетическом секторах; в сегменте электроэнергетики нефть будет вытесняться природным газом и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).Был и прямой призыв к прекращению инвестиций в новые нефтегазовые проекты – в 2021 году МЭА представило план по достижению к 2050-му углеродной нейтральности. "Для выхода на нулевую эмиссию СО2 к 2050 году нужно сократить до нуля объем инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива, мировые компании энергетического сектора должны немедленно отказаться от разведки и разработки новых месторождений нефти и газа, открытия новых угольных шахт и расширения существующих", – было сказано в этом документе.На новый доклад МЭА отреагировали в Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), которая много лет ведёт с агентством "войну прогнозов". "МЭА не упомянуло, каким образом его собственная пропаганда сценария с нулевым уровнем выбросов или прогноз пикового спроса на нефть препятствовали инвестициям и способствовали неопределенности в отношении долгосрочного спроса на нефть. В отличие от МЭА, которое изменило свою позицию по этому важному вопросу, ОПЕК последовательно выступает за своевременные инвестиции в нефтяную промышленность, чтобы компенсировать темпы снижения добычи и удовлетворить растущий спрос", – сказано в заявлении организации. Там также напомнили слова Фатиха Бироля в интервью изданию The Guardian в мае 2021 года: "Если правительства серьёзно относятся к проблеме климатического кризиса, то с этого года не может быть никаких новых инвестиций в нефть, газ и уголь".Аналитики отмечают, что до последнего времени политика МЭА воспринималась США благосклонно, поскольку соответствовала "зелёному курсу" президента Джо Байдена. Но сразу после избрания Дональда Трампа, ещё в ноябре 2024 года, появилась информация о том, что команда нового президента намерена пересмотреть роль США в отношении МЭА и урезать финансирование организации из-за его "зелёного" уклона. И уже в мае 2025 года Фатих Бироль начал говорить о том, что для поддержания глобальной энергобезопасности необходимы инвестиции в нефтяные и газовые месторождения. Сейчас же эти призывы МЭА сформулировало в виде отдельного доклада.Румынский проект по замене российского газа оказался под угрозойСокращение зарплат сотрудникам государственного производителя природного газа в Румынии Romgaz может поставить под угрозу разработку крупнейшего газового месторождения Neptun Deep на шельфе Черного моря, сообщили 20 сентября агентство Europa Press RO и телеканал ProTV со ссылкой на внутренние документы компании.Поводом для опасений стал одобренный правительством Румынии в августе 2025 года проект закона о корпоративном управлении, который предусматривает ограничения суммы вознаграждения в госкомпаниях. Представители Romgaz, которая на 70% является собственностью румынского государства, утверждают, что "опытные профессионалы" больше не смогут выполнять ключевые функции. Причина – "вознаграждение руководителей станет сопоставимым с вознаграждением специалистов на средних или даже более низких должностях в конкурирующих компаниях". В связи с этим Romgaz не сможет привлекать или удерживать у себя профессионалов с опытом выполнения ключевых функций."Непосредственный риск заключается в том, что нынешнее исполнительное руководство не примет новые условия вознаграждения, и поэтому будет уволено не из-за невыполнения критериев исполнения, а из-за законодательных ограничений", – говорится в документе компании.Вынужденная замена "создаст шок для стабильности компании" и может быть негативно воспринята инвесторами и рейтинговыми агентствами. Низкий рейтинг, в свою очередь, приведёт к увеличению расходов на финансирование, в том числе на программы привлечения средств через облигации, предупредили в Romgaz. "Если первый транш на сумму €500 млн окажется успешным, второй транш, необходимый для финансирования проекта Neptun Deep, станет получить гораздо сложнее или даже невозможно", – утверждают в компании.В результате важнейший стратегический проект Romgaz и Румынии Neptun Deep может столкнуться с рисками обеспечения финансирования. Рост стоимости капитала способен снизить рентабельность инвестиций, а задержки – негативно отразиться на денежных потоках и подорвать доверие партнеров и инвесторов к компании.Neptun Deep – крупнейший проект по разработке газоконденсатного месторождения на румынском шельфе Черного моря, являющийся ключевым стратегическим активом для Румынии и компании Romgaz. Месторождение расположено примерно в 160 км от побережья Румынии на глубинах моря около 1000 м с запасами газа порядка 100 млрд кубометров газа.Реализация проекта ведется консорциумом Romgaz (50%) и "дочки" австрийской OMV – OMV Petrom (50%), совместно инвестируют в проект до €4 млрд. Проект ещё не запущен в эксплуатацию, но в марте 2025 года началось бурение первой из десяти скважин для добычи газа. Начало коммерческой добычи ожидается в 2027 году, сообщало ранее британское агентство Reuters. Проектный уровень добычи газа на Neptun Deep должен составить около 8 млрд кубометров газа в год, что может сделать Румынию одним из крупнейших производителей природного газа в Евросоюзе.Хотя румынское правительство намерено использовать большую часть газа с проекта "Neptun Deep" внутри страны, существуют планы экспортировать черноморский газ в соседние страны, в первую очередь Венгрию и Австрию. В свою очередь, в OMV ранее отмечали особую роль газа с месторождения Neptun Deep как альтернативы российскому газу, такую же позицию занимают и в Евросоюзе. Хотя геологоразведка и бурение на проекте не получают непосредственного финансирования ЕС, на вспомогательную инфраструктуру, – а именно на трубопровод, соединяющий буровую установку с ГТС Румынии, без которой проект не может функционировать, – уже выделено более 230 миллионов евро через Фонд модернизации ЕС и Европейский Инвестиционный Банк.Стоит отметить, что OMV Petrom совместно с израильской компанией NewMed Energy Balkan готовится к разработке блока Han Asparuh на шельфе в болгарском секторе Черного моря. Этот блок находится между месторождениями Neptune Deep в Румынии и Сакарья в Турции, глубина воды на участке недр составляет чуть менее 2 тысяч метров. Ранее сообщалось, что объем запасов блока может составлять от 210 до 510 млрд кубометров природного газа, а морские и наземные объекты оцениваются в €4-6 млрд за проект. Однако, в отличие от Neptune Deep, эти запасы пока не доказаны.
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Отсутствие инвестиций в добычу нефти приведет к исчезновению с мирового рынка объема сырья, эквивалентного совокупной добыче Бразилии и Норвегии ежегодно, считают в Международном энергетическом агентстве.
МЭА: мировой нефтяной баланс будет терять значительные объёмы предложения
Сокращение добычи на существующих нефтяных месторождениях набирает обороты, что сказывается на рынках и энергетической безопасности. К такому выводу пришло Международное энергетическое агентство (МЭА), представившее 16 сентября доклад "Последствия снижения темпов разработки нефтяных и газовых месторождений".
Новый доклад МЭА, основанный на данных по добыче на 15 тысячах нефтяных и газовых месторождений в мире (всего в мире их порядка 70 тысяч), показывает ряд тревожащих МЭА тенденций: ускоряющийся темп истощения запасов, растущая зависимость от нетрадиционных ресурсов, замедление инвестиционной активности. Без постоянных инвестиций в отрасль мировой нефтяной баланс ежегодно будет терять значительные объемы предложения, подчёркнуто в докладе.
"Лишь небольшая часть инвестиций в добычу нефти и газа используется для удовлетворения растущего спроса, в то время как почти 90% инвестиций в добычу ежегодно направляются на компенсацию потерь предложения на существующих месторождениях. В случае с нефтью отсутствие инвестиций в добычу приведет к вычеркиванию из баланса мирового рынка объема, эквивалентного совокупной добыче Бразилии и Норвегии ежегодно. Сложившаяся ситуация означает, что отрасль должна работать намного быстрее, чтобы просто стоять на месте", – заявил глава МЭА Фатих Бироль.
МЭА отмечает, что структура добычи нефти и газа ощутимо изменилась за последние четверть века, но по-прежнему завязана на традиционные месторождения. С одной стороны, сильно выросла доля добычи трудноизвлекаемой нефти и сланцевого газа: в 2000 году на долю традиционных нефтяных месторождений приходилось 97% от общего объема добычи нефти в мире, но к 2024-му эта доля упала до 77% в результате роста добычи на нетрадиционных месторождениях. С другой – даже с учётом "сланцевой революции" общая добыча нефти по-прежнему зависит от небольшого числа месторождений-гигантов на Ближнем Востоке, в Евразии и Северной Америке, на которые в совокупности приходилось почти 50% мировой добычи нефти и газа в 2024 году.
Согласно докладу, общемировой среднегодовой уровень наблюдаемого снижения добычи на традиционных месторождениях, прошедших пик добычи, составляет 56% для традиционной нефти. Этот показатель широко варьируется в зависимости от типа месторождения: запасы сверхгигантских месторождений нефти сокращаются в среднем на 27%в год, в то время как средний показатель для небольших месторождений больше, а запасы нефти на суше сокращаются медленнее (в среднем на 42% в год), чем на глубоководных месторождениях. Как бы там ни было нефтяным компаниям приходится прилагать гораздо больше усилий, чем раньше, просто чтобы поддерживать добычу на нынешнем уровне.
Новый доклад МЭА, в котором организация бьёт тревогу в связи с падением инвестиций в нефтегазовый сектор, идет вразрез с традиционно декларируемыми агентством тезисами об исчерпании перспектив ископаемого топлива. Такие заявления МЭА делало регулярно, по крайней мере, до последнего времени. Среди наиболее ярких из них: спрос на нефть ограничивается слабым экономическим ростом, вызванным напряженностью в мировой торговле и бюджетными дисбалансами, а также ускоряющимся отказом от нефти в транспортном и энергетическом секторах; в сегменте электроэнергетики нефть будет вытесняться природным газом и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Был и прямой призыв к прекращению инвестиций в новые нефтегазовые проекты – в 2021 году МЭА представило план по достижению к 2050-му углеродной нейтральности. "Для выхода на нулевую эмиссию СО2 к 2050 году нужно сократить до нуля объем инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива, мировые компании энергетического сектора должны немедленно отказаться от разведки и разработки новых месторождений нефти и газа, открытия новых угольных шахт и расширения существующих", – было сказано в этом документе.
На новый доклад МЭА отреагировали в Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), которая много лет ведёт с агентством "войну прогнозов". "МЭА не упомянуло, каким образом его собственная пропаганда сценария с нулевым уровнем выбросов или прогноз пикового спроса на нефть препятствовали инвестициям и способствовали неопределенности в отношении долгосрочного спроса на нефть. В отличие от МЭА, которое изменило свою позицию по этому важному вопросу, ОПЕК последовательно выступает за своевременные инвестиции в нефтяную промышленность, чтобы компенсировать темпы снижения добычи и удовлетворить растущий спрос", – сказано в заявлении организации. Там также напомнили слова Фатиха Бироля в интервью изданию The Guardian в мае 2021 года: "Если правительства серьёзно относятся к проблеме климатического кризиса, то с этого года не может быть никаких новых инвестиций в нефть, газ и уголь".
Аналитики отмечают, что до последнего времени политика МЭА воспринималась США благосклонно, поскольку соответствовала "зелёному курсу" президента Джо Байдена. Но сразу после избрания Дональда Трампа, ещё в ноябре 2024 года, появилась информация о том, что команда нового президента намерена пересмотреть роль США в отношении МЭА и урезать финансирование организации из-за его "зелёного" уклона. И уже в мае 2025 года Фатих Бироль начал говорить о том, что для поддержания глобальной энергобезопасности необходимы инвестиции в нефтяные и газовые месторождения. Сейчас же эти призывы МЭА сформулировало в виде отдельного доклада.
Румынский проект по замене российского газа оказался под угрозой
Сокращение зарплат сотрудникам государственного производителя природного газа в Румынии Romgaz может поставить под угрозу разработку крупнейшего газового месторождения Neptun Deep на шельфе Черного моря, сообщили 20 сентября агентство Europa Press RO и телеканал ProTV со ссылкой на внутренние документы компании.
Поводом для опасений стал одобренный правительством Румынии в августе 2025 года проект закона о корпоративном управлении, который предусматривает ограничения суммы вознаграждения в госкомпаниях. Представители Romgaz, которая на 70% является собственностью румынского государства, утверждают, что "опытные профессионалы" больше не смогут выполнять ключевые функции. Причина – "вознаграждение руководителей станет сопоставимым с вознаграждением специалистов на средних или даже более низких должностях в конкурирующих компаниях". В связи с этим Romgaz не сможет привлекать или удерживать у себя профессионалов с опытом выполнения ключевых функций.
"Непосредственный риск заключается в том, что нынешнее исполнительное руководство не примет новые условия вознаграждения, и поэтому будет уволено не из-за невыполнения критериев исполнения, а из-за законодательных ограничений", – говорится в документе компании.
Вынужденная замена "создаст шок для стабильности компании" и может быть негативно воспринята инвесторами и рейтинговыми агентствами. Низкий рейтинг, в свою очередь, приведёт к увеличению расходов на финансирование, в том числе на программы привлечения средств через облигации, предупредили в Romgaz. "Если первый транш на сумму €500 млн окажется успешным, второй транш, необходимый для финансирования проекта Neptun Deep, станет получить гораздо сложнее или даже невозможно", – утверждают в компании.
В результате важнейший стратегический проект Romgaz и Румынии Neptun Deep может столкнуться с рисками обеспечения финансирования. Рост стоимости капитала способен снизить рентабельность инвестиций, а задержки – негативно отразиться на денежных потоках и подорвать доверие партнеров и инвесторов к компании.
Neptun Deep – крупнейший проект по разработке газоконденсатного месторождения на румынском шельфе Черного моря, являющийся ключевым стратегическим активом для Румынии и компании Romgaz. Месторождение расположено примерно в 160 км от побережья Румынии на глубинах моря около 1000 м с запасами газа порядка 100 млрд кубометров газа.
Реализация проекта ведется консорциумом Romgaz (50%) и "дочки" австрийской OMV – OMV Petrom (50%), совместно инвестируют в проект до €4 млрд. Проект ещё не запущен в эксплуатацию, но в марте 2025 года началось бурение первой из десяти скважин для добычи газа. Начало коммерческой добычи ожидается в 2027 году, сообщало ранее британское агентство Reuters. Проектный уровень добычи газа на Neptun Deep должен составить около 8 млрд кубометров газа в год, что может сделать Румынию одним из крупнейших производителей природного газа в Евросоюзе.
Хотя румынское правительство намерено использовать большую часть газа с проекта "Neptun Deep" внутри страны, существуют планы экспортировать черноморский газ в соседние страны, в первую очередь Венгрию и Австрию. В свою очередь, в OMV ранее отмечали особую роль газа с месторождения Neptun Deep как альтернативы российскому газу, такую же позицию занимают и в Евросоюзе. Хотя геологоразведка и бурение на проекте не получают непосредственного финансирования ЕС, на вспомогательную инфраструктуру, – а именно на трубопровод, соединяющий буровую установку с ГТС Румынии, без которой проект не может функционировать, – уже выделено более 230 миллионов евро через Фонд модернизации ЕС и Европейский Инвестиционный Банк.
Стоит отметить, что OMV Petrom совместно с израильской компанией NewMed Energy Balkan готовится к разработке блока Han Asparuh на шельфе в болгарском секторе Черного моря. Этот блок находится между месторождениями Neptune Deep в Румынии и Сакарья в Турции, глубина воды на участке недр составляет чуть менее 2 тысяч метров. Ранее сообщалось, что объем запасов блока может составлять от 210 до 510 млрд кубометров природного газа, а морские и наземные объекты оцениваются в €4-6 млрд за проект. Однако, в отличие от Neptune Deep, эти запасы пока не доказаны.
