Почему у России пока нет своей армии профессионалов на квадрокоптерах: Карымов о вреде от запретов

Ветеран СВО с 24-летним стажем службы в пограничных войсках ФСБ Фархад Карымов эксклюзивно для Украина.ру объяснил, почему современные технологии должны быть доступными для всех, а запреты только мешают развитию.
2025-09-22T13:02
2025-09-22T13:15
видео
сво
казань
ветераны
фсб
тюменская область
запрет
лнр
спецоперация
запорожская область
Свои доводы он подкрепил опытом, полученным в ходе СВО. В апреле 2025 года Фархад занял второе место в региональном чемпионате "Абилимпикс" в компетенции "промышленная робототехника". На Всероссийском этапе состязания в Казани он представлял Тюменскую область.С марта 2022 года в составе БАРС-7 Фархад прошёл путь от командира отделения до командира роты. В августе 2022 года при выполнении боевого задания он получил тяжёлое минно-взрывное ранение. Мужчина стал инвалидом из-за частичной ампутации правой стопы. Вернувшись с передовой, Фархад Карымов работает инструктором в ЛНР и в Запорожской области. Также он занимается волонтёрской деятельностью.Фархад Карымов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, почему так важна СВО и почему нужно уважать бойцов, защищающих русский мир. Подробнее — в материале Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно.
казань
тюменская область
лнр
запорожская область
видео, сво, казань, ветераны, фсб, тюменская область, запрет, лнр, спецоперация, запорожская область, волонтеры, ранение, видео
Видео, СВО, Казань, ветераны, ФСБ, Тюменская область, запрет, ЛНР, Спецоперация, Запорожская область, волонтеры, ранение

13:02 22.09.2025 (обновлено: 13:15 22.09.2025)
 
Ветеран СВО с 24-летним стажем службы в пограничных войсках ФСБ Фархад Карымов эксклюзивно для Украина.ру объяснил, почему современные технологии должны быть доступными для всех, а запреты только мешают развитию.
Свои доводы он подкрепил опытом, полученным в ходе СВО. В апреле 2025 года Фархад занял второе место в региональном чемпионате "Абилимпикс" в компетенции "промышленная робототехника". На Всероссийском этапе состязания в Казани он представлял Тюменскую область.
С марта 2022 года в составе БАРС-7 Фархад прошёл путь от командира отделения до командира роты. В августе 2022 года при выполнении боевого задания он получил тяжёлое минно-взрывное ранение. Мужчина стал инвалидом из-за частичной ампутации правой стопы. Вернувшись с передовой, Фархад Карымов работает инструктором в ЛНР и в Запорожской области. Также он занимается волонтёрской деятельностью.
Фархад Карымов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, почему так важна СВО и почему нужно уважать бойцов, защищающих русский мир. Подробнее — в материале Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно.
ВидеоСВОКазаньветераныФСБТюменская областьзапретЛНРСпецоперацияЗапорожская областьволонтерыранение
 
Лента новостейМолния