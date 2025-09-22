https://ukraina.ru/20250922/pochemu-u-rossii-poka-net-svoey-armii-professionalov-na-kvadrokopterakh-karymov-o-vrede-ot-zapretov-1069005073.html

Почему у России пока нет своей армии профессионалов на квадрокоптерах: Карымов о вреде от запретов

Ветеран СВО с 24-летним стажем службы в пограничных войсках ФСБ Фархад Карымов эксклюзивно для Украина.ру объяснил, почему современные технологии должны быть доступными для всех, а запреты только мешают развитию.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069004703_0:247:720:652_1920x0_80_0_0_29308930d49534b569d4b2ca81e589cb.jpg

Свои доводы он подкрепил опытом, полученным в ходе СВО. В апреле 2025 года Фархад занял второе место в региональном чемпионате "Абилимпикс" в компетенции "промышленная робототехника". На Всероссийском этапе состязания в Казани он представлял Тюменскую область.С марта 2022 года в составе БАРС-7 Фархад прошёл путь от командира отделения до командира роты. В августе 2022 года при выполнении боевого задания он получил тяжёлое минно-взрывное ранение. Мужчина стал инвалидом из-за частичной ампутации правой стопы. Вернувшись с передовой, Фархад Карымов работает инструктором в ЛНР и в Запорожской области. Также он занимается волонтёрской деятельностью.Фархад Карымов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, почему так важна СВО и почему нужно уважать бойцов, защищающих русский мир. Подробнее — в материале Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно.

