https://ukraina.ru/20250804/veteran-svo-farkhad-karymov-narod-zhivet-ne-dumaya-o-voyne-znachit-my-vse-delaem-pravilno-1066445704.html

Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно

Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно - 04.08.2025 Украина.ру

Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно

Ветеран СВО с 24-летним стажем службы в Пограничных войсках ФСБ, подопечный фонда "Защитники Отечества" Фархад Карымов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, почему так важна СВО и почему нужно уважать бойцов, защищающих русский мир.

2025-08-04T18:10

2025-08-04T18:10

2025-08-04T18:10

интервью

фсб

лнр

казань

ветераны

сво

война

дроны

бпла

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С марта 2022 года в составе БАРС-7 Фархад прошел путь от командира отделения до командира роты, сражаясь на самых опасных участках фронта — в ЛНР и ДНР. А 10 августа 2022 года, выполняя боевое задание в районе Спорного, Фархад получил тяжелое минно-взрывное ранение. В результате частичной ампутации правой стопы он стал инвалидом 2 группы.Вернувшись с передовой, Фархад продолжил служить Родине уже в качестве волонтера и инструктора на полигонах в ЛНР и Запорожской области. На первом чемпионате "Абилимпикс" по профессиональному мастерству среди участников СВО, который прошел в Казани 25-29 июля 2025 года, Фархад вышел в финалисты по компетенции "Промышленная робототехника".Мероприятие объединило более 400 человек. По итогам были отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале национального чемпионата "Абилимпикс" в октябре этого года в Москве.— Фархад Леонидович, расскажите немного о себе, как попали в зону СВО, где служили?— В 2022 году, когда началась специальная военная операция, я смотрел Интернет, телевидение и внутри всё кипело. Потом был звонок от товарищей: "Фархад, видел, что творится? Что делать?" Я говорю: "Собирать вещи, ехать в военкомат. Тем более, набирают бойцов в добровольческие подразделения. Скорее всего наш опыт там будет нужен".Мы с ребятами собрались, поехали. В апреле 2022 года я уже был на территории Луганской Республики в составе добровольческого подразделения БАРС-7, где меня назначили командиром взвода, а далее — командиром роты этого же батальона. Но прослужить получилось недолго…В этом же году в августе при выполнении задачи я подорвался на мине, которая на месте оторвала мне часть ступни правой ноги. Дальше — госпитализация, реабилитация. После этого съездил домой, отдохнул, потом снова поехал в ЛНР помогать ребятам: волонтерил, работал инструктором по определённым военным специальностям.— А на "Абилимпикс" как попали?— В марте-апреле 2025 года я участвовал в региональном чемпионате "Абилимпиксе", куда меня пригласили от Тобольского многопрофильного техникума (ТМТ) по компетенции "Промышленная робототехника". В компьютерах я немного понимаю; преподаватели из ТМТ научили.Получилось даже выиграть — занял второе место в региональном этапе. После, в мае, фонд "Защитники Отечества" пригласил меня в Казань на первый чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс".— Вы вышли в финал чемпионата "Абилимпикс", а какие у вас планы на будущее?— Первое. Я в апреле подал документы в университет, хочу в сентябре поступить туда, выучиться на юриста и получить диплом, чтобы юриспруденцией. Я самоучка, законы читаю, немного в них ориентируюсь. Часто знакомые ребята обращаются ко мне как к специалисту. А я говорю: "Я не специалист, могу подсказать, куда обратиться или какие статьи законов использовать. А как их применить, знаний не имею. Это вам к юристу, адвокату, прокурору нужно обратиться".Второе. Необходимо помогать, в первую очередь, ребятам, которые придут с СВО. У меня за плечами, получается, третья война. Мальчишкой видел, как возвращались парни из Афганистана, далее — как приходили военнослужащие с Чечни. Многие медленно опускались на дно.Поэтому очень важно таких людей реабилитировать. Правильно, что сейчас ребят, пришедших с СВО, привлекают на мероприятия типа "Абилимпикса", или в президентскую программу "Время героев", или губернаторскую "Боевой кадровый резерв Тюменской области".Такие мероприятия и программы действительно помогают людям. А последние пойдут дальше по принципу "помогли мне — я помогу ещё двум", и так далее. А так на сегодняшний день государство взялось за помощь ветеранам СВО, много законов поменялось, и это успокаивает.— Государство действительно много делает, но есть еще один нюанс. А как нам общество подготовить к встрече ветеранов?— В 2023 году, когда вернулся из госпиталя, много ездил по стране: в Луганск, Запорожье, Москву, Волгоград, Омск, Тюмень, Свердловск. В основном я перемещался на поезде, в плацкартном вагоне, и сталкивался с разными людьми, которые на меня по всякому реагировали. Одни брезгливо смотрели, другие похлопывали по плечу, третьи искренне радовался и гордился, что с ними в вагоне едет воин. Некоторые даже фотографию просили сделать.Но я путешествовал, конечно, с ощущением, что еду по стране, здесь не стреляют, не убивают, дети радуются, люди катаются на поездах — кто на юг отдыхать, кто в гости к матери, бабушке, детям. То есть народ живет, не думая о войне.С одной стороны меня это радует — значит, мы работаем правильно. То есть, не допустили войну в наш дом, а держим противника за порогом. Представьте, пьяный дебошир рвётся к вам в квартиру. Если он в нее попадет, разнесет все. А тут вы вышли во двор, дали ему отпор и сохранили покой домочадцев. Вот то же самое делают сейчас воины СВО.— Сегодня современная война — это война дронов. Как тут нам может быть полезна робототехника, дроноведение и в целом новые технологии?— Нужно не мешать людям заниматься этим и развивать направление. Читал недавно нашу местную местную газету, где жалуются на детишек, которые на самокатах катаются и разбиваются. Мысли у людей: "Давайте запретим кататься на самокатах". Я говорю: "Запретить легко, а почему бы не научить правилам, объяснить детям, что так и этак нельзя". И личным примером показывать, как надо.Можно построить определённую площадку, где ребята смогут кататься быстрее, чем обычно, и выделывать выкрутасы, финты. Пожалуйста, дайте им такую возможность, и они будут интересоваться такими видами спорта. То есть электросамокат — тоже робот, который везёт вас, и остается только рулить им.То же самое квадрокоптеры. В 2000-х годах в России начиналось развитие этих систем, практически в каждом магазине продавался квадрокоптер. В какой-то момент взяли и запретили. В результате к чему мы пришли? Началась специальная военная операция, каждый второй украинский солдат умеет владеть БПЛА, а у нас — лишь узкий круг тех, кто занимался в специализированных клубах.А сейчас мы быстренько пытаемся нагнать их [Украину]. И надо отдать должное нашему народу, он учится быстро. Но, повторюсь, если бы с 2014 года мы занимались этим постоянно, у нас была бы армия профессионалов на квадрокоптерах.О чудесах на войне в интервью Собирался в монастырь, но пошёл поваром на фронт: удивительная история русского немца Даршта.

https://ukraina.ru/20250729/chemu-uchat-veteranov-svo-v-rossii-i-v-chm-oni-sorevnuyutsya-tsivilva-o-razvitii-ot-abilimpiksa-1066129866.html

https://ukraina.ru/20250803/odna-noga-zdes-drugaya-tam-veteran-svo-dmitriy-kristya-o-tom-kak-sokhranit-optimizm-na-voyne-1066354497.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, фсб, лнр, казань, ветераны, сво, война, дроны, бпла, всу, фронт, запорожье, днр