Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно - 04.08.2025 Украина.ру
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Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно
Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно - 04.08.2025 Украина.ру
Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно
Ветеран СВО с 24-летним стажем службы в Пограничных войсках ФСБ, подопечный фонда "Защитники Отечества" Фархад Карымов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, почему так важна СВО и почему нужно уважать бойцов, защищающих русский мир.
2025-08-04T18:10
2025-08-04T18:10
интервью
фсб
лнр
казань
ветераны
сво
война
дроны
бпла
всу
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С марта 2022 года в составе БАРС-7 Фархад прошел путь от командира отделения до командира роты, сражаясь на самых опасных участках фронта — в ЛНР и ДНР. А 10 августа 2022 года, выполняя боевое задание в районе Спорного, Фархад получил тяжелое минно-взрывное ранение. В результате частичной ампутации правой стопы он стал инвалидом 2 группы.Вернувшись с передовой, Фархад продолжил служить Родине уже в качестве волонтера и инструктора на полигонах в ЛНР и Запорожской области. На первом чемпионате "Абилимпикс" по профессиональному мастерству среди участников СВО, который прошел в Казани 25-29 июля 2025 года, Фархад вышел в финалисты по компетенции "Промышленная робототехника".Мероприятие объединило более 400 человек. По итогам были отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале национального чемпионата "Абилимпикс" в октябре этого года в Москве.— Фархад Леонидович, расскажите немного о себе, как попали в зону СВО, где служили?— В 2022 году, когда началась специальная военная операция, я смотрел Интернет, телевидение и внутри всё кипело. Потом был звонок от товарищей: "Фархад, видел, что творится? Что делать?" Я говорю: "Собирать вещи, ехать в военкомат. Тем более, набирают бойцов в добровольческие подразделения. Скорее всего наш опыт там будет нужен".Мы с ребятами собрались, поехали. В апреле 2022 года я уже был на территории Луганской Республики в составе добровольческого подразделения БАРС-7, где меня назначили командиром взвода, а далее — командиром роты этого же батальона. Но прослужить получилось недолго…В этом же году в августе при выполнении задачи я подорвался на мине, которая на месте оторвала мне часть ступни правой ноги. Дальше — госпитализация, реабилитация. После этого съездил домой, отдохнул, потом снова поехал в ЛНР помогать ребятам: волонтерил, работал инструктором по определённым военным специальностям.— А на "Абилимпикс" как попали?— В марте-апреле 2025 года я участвовал в региональном чемпионате "Абилимпиксе", куда меня пригласили от Тобольского многопрофильного техникума (ТМТ) по компетенции "Промышленная робототехника". В компьютерах я немного понимаю; преподаватели из ТМТ научили.Получилось даже выиграть — занял второе место в региональном этапе. После, в мае, фонд "Защитники Отечества" пригласил меня в Казань на первый чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс".— Вы вышли в финал чемпионата "Абилимпикс", а какие у вас планы на будущее?— Первое. Я в апреле подал документы в университет, хочу в сентябре поступить туда, выучиться на юриста и получить диплом, чтобы юриспруденцией. Я самоучка, законы читаю, немного в них ориентируюсь. Часто знакомые ребята обращаются ко мне как к специалисту. А я говорю: "Я не специалист, могу подсказать, куда обратиться или какие статьи законов использовать. А как их применить, знаний не имею. Это вам к юристу, адвокату, прокурору нужно обратиться".Второе. Необходимо помогать, в первую очередь, ребятам, которые придут с СВО. У меня за плечами, получается, третья война. Мальчишкой видел, как возвращались парни из Афганистана, далее — как приходили военнослужащие с Чечни. Многие медленно опускались на дно.Поэтому очень важно таких людей реабилитировать. Правильно, что сейчас ребят, пришедших с СВО, привлекают на мероприятия типа "Абилимпикса", или в президентскую программу "Время героев", или губернаторскую "Боевой кадровый резерв Тюменской области".Такие мероприятия и программы действительно помогают людям. А последние пойдут дальше по принципу "помогли мне — я помогу ещё двум", и так далее. А так на сегодняшний день государство взялось за помощь ветеранам СВО, много законов поменялось, и это успокаивает.— Государство действительно много делает, но есть еще один нюанс. А как нам общество подготовить к встрече ветеранов?— В 2023 году, когда вернулся из госпиталя, много ездил по стране: в Луганск, Запорожье, Москву, Волгоград, Омск, Тюмень, Свердловск. В основном я перемещался на поезде, в плацкартном вагоне, и сталкивался с разными людьми, которые на меня по всякому реагировали. Одни брезгливо смотрели, другие похлопывали по плечу, третьи искренне радовался и гордился, что с ними в вагоне едет воин. Некоторые даже фотографию просили сделать.Но я путешествовал, конечно, с ощущением, что еду по стране, здесь не стреляют, не убивают, дети радуются, люди катаются на поездах — кто на юг отдыхать, кто в гости к матери, бабушке, детям. То есть народ живет, не думая о войне.С одной стороны меня это радует — значит, мы работаем правильно. То есть, не допустили войну в наш дом, а держим противника за порогом. Представьте, пьяный дебошир рвётся к вам в квартиру. Если он в нее попадет, разнесет все. А тут вы вышли во двор, дали ему отпор и сохранили покой домочадцев. Вот то же самое делают сейчас воины СВО.— Сегодня современная война — это война дронов. Как тут нам может быть полезна робототехника, дроноведение и в целом новые технологии?— Нужно не мешать людям заниматься этим и развивать направление. Читал недавно нашу местную местную газету, где жалуются на детишек, которые на самокатах катаются и разбиваются. Мысли у людей: "Давайте запретим кататься на самокатах". Я говорю: "Запретить легко, а почему бы не научить правилам, объяснить детям, что так и этак нельзя". И личным примером показывать, как надо.Можно построить определённую площадку, где ребята смогут кататься быстрее, чем обычно, и выделывать выкрутасы, финты. Пожалуйста, дайте им такую возможность, и они будут интересоваться такими видами спорта. То есть электросамокат — тоже робот, который везёт вас, и остается только рулить им.То же самое квадрокоптеры. В 2000-х годах в России начиналось развитие этих систем, практически в каждом магазине продавался квадрокоптер. В какой-то момент взяли и запретили. В результате к чему мы пришли? Началась специальная военная операция, каждый второй украинский солдат умеет владеть БПЛА, а у нас — лишь узкий круг тех, кто занимался в специализированных клубах.А сейчас мы быстренько пытаемся нагнать их [Украину]. И надо отдать должное нашему народу, он учится быстро. Но, повторюсь, если бы с 2014 года мы занимались этим постоянно, у нас была бы армия профессионалов на квадрокоптерах.О чудесах на войне в интервью Собирался в монастырь, но пошёл поваром на фронт: удивительная история русского немца Даршта.
https://ukraina.ru/20250729/chemu-uchat-veteranov-svo-v-rossii-i-v-chm-oni-sorevnuyutsya-tsivilva-o-razvitii-ot-abilimpiksa-1066129866.html
https://ukraina.ru/20250803/odna-noga-zdes-drugaya-tam-veteran-svo-dmitriy-kristya-o-tom-kak-sokhranit-optimizm-na-voyne-1066354497.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, фсб, лнр, казань, ветераны, сво, война, дроны, бпла, всу, фронт, запорожье, днр
Интервью, ФСБ, ЛНР, Казань, ветераны, СВО, война, дроны, БПЛА, ВСУ, фронт, Запорожье, ДНР

Ветеран СВО Фархад Карымов: Народ живет, не думая о войне, значит, мы все делаем правильно

18:10 04.08.2025
 
© ФотоФархад Карымов интервью
Фархад Карымов интервью - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Ветеран СВО с 24-летним стажем службы в Пограничных войсках ФСБ, подопечный фонда "Защитники Отечества" Фархад Карымов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, почему так важна СВО и почему нужно уважать бойцов, защищающих русский мир.
С марта 2022 года в составе БАРС-7 Фархад прошел путь от командира отделения до командира роты, сражаясь на самых опасных участках фронта — в ЛНР и ДНР. А 10 августа 2022 года, выполняя боевое задание в районе Спорного, Фархад получил тяжелое минно-взрывное ранение. В результате частичной ампутации правой стопы он стал инвалидом 2 группы.
Вернувшись с передовой, Фархад продолжил служить Родине уже в качестве волонтера и инструктора на полигонах в ЛНР и Запорожской области. На первом чемпионате "Абилимпикс" по профессиональному мастерству среди участников СВО, который прошел в Казани 25-29 июля 2025 года, Фархад вышел в финалисты по компетенции "Промышленная робототехника".
Мероприятие объединило более 400 человек. По итогам были отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале национального чемпионата "Абилимпикс" в октябре этого года в Москве.
— Фархад Леонидович, расскажите немного о себе, как попали в зону СВО, где служили?
— В 2022 году, когда началась специальная военная операция, я смотрел Интернет, телевидение и внутри всё кипело. Потом был звонок от товарищей: "Фархад, видел, что творится? Что делать?" Я говорю: "Собирать вещи, ехать в военкомат. Тем более, набирают бойцов в добровольческие подразделения. Скорее всего наш опыт там будет нужен".
Мы с ребятами собрались, поехали. В апреле 2022 года я уже был на территории Луганской Республики в составе добровольческого подразделения БАРС-7, где меня назначили командиром взвода, а далее — командиром роты этого же батальона. Но прослужить получилось недолго…
В этом же году в августе при выполнении задачи я подорвался на мине, которая на месте оторвала мне часть ступни правой ноги. Дальше — госпитализация, реабилитация. После этого съездил домой, отдохнул, потом снова поехал в ЛНР помогать ребятам: волонтерил, работал инструктором по определённым военным специальностям.
© ФотоДиплом финалиста Фархада Карымова
Диплом финалиста Фархада Крымова - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото
Диплом финалиста Фархада Карымова
— А на "Абилимпикс" как попали?
— В марте-апреле 2025 года я участвовал в региональном чемпионате "Абилимпиксе", куда меня пригласили от Тобольского многопрофильного техникума (ТМТ) по компетенции "Промышленная робототехника". В компьютерах я немного понимаю; преподаватели из ТМТ научили.
Получилось даже выиграть — занял второе место в региональном этапе. После, в мае, фонд "Защитники Отечества" пригласил меня в Казань на первый чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс".
— Вы вышли в финал чемпионата "Абилимпикс", а какие у вас планы на будущее?
— Первое. Я в апреле подал документы в университет, хочу в сентябре поступить туда, выучиться на юриста и получить диплом, чтобы юриспруденцией. Я самоучка, законы читаю, немного в них ориентируюсь. Часто знакомые ребята обращаются ко мне как к специалисту. А я говорю: "Я не специалист, могу подсказать, куда обратиться или какие статьи законов использовать. А как их применить, знаний не имею. Это вам к юристу, адвокату, прокурору нужно обратиться".
Второе. Необходимо помогать, в первую очередь, ребятам, которые придут с СВО. У меня за плечами, получается, третья война. Мальчишкой видел, как возвращались парни из Афганистана, далее — как приходили военнослужащие с Чечни. Многие медленно опускались на дно.
Поэтому очень важно таких людей реабилитировать. Правильно, что сейчас ребят, пришедших с СВО, привлекают на мероприятия типа "Абилимпикса", или в президентскую программу "Время героев", или губернаторскую "Боевой кадровый резерв Тюменской области".
Такие мероприятия и программы действительно помогают людям. А последние пойдут дальше по принципу "помогли мне — я помогу ещё двум", и так далее. А так на сегодняшний день государство взялось за помощь ветеранам СВО, много законов поменялось, и это успокаивает.
- РИА Новости, 1920, 29.07.2025
29 июля, 21:14
Чему учат ветеранов СВО в России и в чём они соревнуются: Цивилёва о развитии от "Абилимпикса"
— Государство действительно много делает, но есть еще один нюанс. А как нам общество подготовить к встрече ветеранов?
— В 2023 году, когда вернулся из госпиталя, много ездил по стране: в Луганск, Запорожье, Москву, Волгоград, Омск, Тюмень, Свердловск. В основном я перемещался на поезде, в плацкартном вагоне, и сталкивался с разными людьми, которые на меня по всякому реагировали. Одни брезгливо смотрели, другие похлопывали по плечу, третьи искренне радовался и гордился, что с ними в вагоне едет воин. Некоторые даже фотографию просили сделать.
Но я путешествовал, конечно, с ощущением, что еду по стране, здесь не стреляют, не убивают, дети радуются, люди катаются на поездах — кто на юг отдыхать, кто в гости к матери, бабушке, детям. То есть народ живет, не думая о войне.
С одной стороны меня это радует — значит, мы работаем правильно. То есть, не допустили войну в наш дом, а держим противника за порогом. Представьте, пьяный дебошир рвётся к вам в квартиру. Если он в нее попадет, разнесет все. А тут вы вышли во двор, дали ему отпор и сохранили покой домочадцев. Вот то же самое делают сейчас воины СВО.
— Сегодня современная война — это война дронов. Как тут нам может быть полезна робототехника, дроноведение и в целом новые технологии?
— Нужно не мешать людям заниматься этим и развивать направление. Читал недавно нашу местную местную газету, где жалуются на детишек, которые на самокатах катаются и разбиваются. Мысли у людей: "Давайте запретим кататься на самокатах". Я говорю: "Запретить легко, а почему бы не научить правилам, объяснить детям, что так и этак нельзя". И личным примером показывать, как надо.
Можно построить определённую площадку, где ребята смогут кататься быстрее, чем обычно, и выделывать выкрутасы, финты. Пожалуйста, дайте им такую возможность, и они будут интересоваться такими видами спорта. То есть электросамокат — тоже робот, который везёт вас, и остается только рулить им.
То же самое квадрокоптеры. В 2000-х годах в России начиналось развитие этих систем, практически в каждом магазине продавался квадрокоптер. В какой-то момент взяли и запретили. В результате к чему мы пришли? Началась специальная военная операция, каждый второй украинский солдат умеет владеть БПЛА, а у нас — лишь узкий круг тех, кто занимался в специализированных клубах.
Дмитрий Кристя интервью - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Вчера, 07:10
“Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войнеВетеран СВО, подопечный фонда “Защитники Отечества” Дмитрий Кристя рассказал в интервью изданию Украина.ру о ранении и потере ноги, жизни после фронта и планах на будущее.
А сейчас мы быстренько пытаемся нагнать их [Украину]. И надо отдать должное нашему народу, он учится быстро. Но, повторюсь, если бы с 2014 года мы занимались этим постоянно, у нас была бы армия профессионалов на квадрокоптерах.
О чудесах на войне в интервью Собирался в монастырь, но пошёл поваром на фронт: удивительная история русского немца Даршта.
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