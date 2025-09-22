https://ukraina.ru/20250922/1069019305.html

Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук: ВС РФ после Серебрянских лесов еще долго будут брать Северск и Лиман

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук в комментарии изданию Украина.ру

За последнее время армия России добилась на СВО несколько тактических успехов.Во-первых, было окончательно зачищено Серебрянское лесничество, что создало угрозу для Красного Лимана и Северска.Во-вторых, был освобожден поселок Муравка на границе ДНР и Днепропетровской области, что позволит нам продвигаться на западном фланге Красноармейского направления и на Новопавловку.В-третьих, группировка войск "Восток" после освобождения юга Донбасса овладела Калиновским – очередным населенным пунктом на Покровско-Гуляйпольском направлении.В связи с этим надо понимать следующее.Когда говорят, что "армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так". Стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. Мы же по-прежнему действуем в тактической полосе. Да, везде идем вперед, но приходится выгрызать метр за метром.Пойдем с севера на юг.Купянск – самый овеянный мифами участок, где "наши бойцы по газовой трубе, оборудовав лежки, сумели дойти до центра города". При этом для группировки войск Московского округа характерна одна отличительная черта – она мало публикует кадров объективного контроля. Мало рассказывает о своих успехов. Их противники делают то же самое. Поэтому появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет. На самом же деле тут мы видим ту же самую картину, когда бодание за населенный пункт длится очень долго.И дело не в том, что не хватает людей. Проблема в контроле над малым небом и способностью развивать наступательные действия в условиях господства дронов, не говоря уже про артиллерию и другие средства огневого поражения.Хороший пример – Серебрянское лесничество. Мы его не могли зачистить три года. Это удалось только тогда, когда ценой колоссальных усилий мы продвинулись вдоль южного берега Северского Донца, заняли Григоровку и Серебрянку, а одновременно с этим зачистили два сообщающихся сосуда в Торском и Заречном. Только тогда получилось зачистить лесничество, которое оттягивало много наших сил и средств.Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу.А помните, как у нас в августе широко освещался рывок на Доброполье? Он был связан с тем, что разрежённость линии соприкосновения очень большая. И мы, и Украина атакуют двойками-тройками. Большими силами из-за дронов перемещаться невозможно. Поэтому возникает чехарда, когда ДРГ могут заходить на большую глубину.Конечно, фронт приблизился к Северску – одному из узлов обороны Славянско-Краматорской агломерации. Но взять его с наскока не получится. Это тяжелейшие бои. Мы несчастную Муравку, небольшой населенный пункт, окруженный цепочкой рвов, освобождали три месяца.Конечно, успехи есть. Воины-дальневосточники много чего заняли. Оживился Запорожский фронт. Но это в комплексе выглядит как рвущееся по маленьким кусочкам полотно. Неизвестно, сколько потребуется времени на то, чтобы порвать его полностью.Впрочем, могу привести и обратный пример. Представьте, что вы засунули в шредер лист бумаги, который разрезал его не на длинные полоски, а на мелкие кусочки, и вам поручили этот лист бумаги склеить воедино из маленьких кусочков. Просто если мы раньше склеивали отдельные фрагменты, то теперь собираем комплексную картинку из маленьких кусочков.

2025

