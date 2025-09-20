https://ukraina.ru/20250920/pamyatnik-dzerzhinskomu-vertolt-vmesto-petra-pervogo-lebedinaya-pesnya-primadonny-sobytiya-kultury-1068901388.html

Памятник Дзержинскому, вертолёт вместо Петра Первого, лебединая песня "примадонны". События культуры

Памятник Дзержинскому, вертолёт вместо Петра Первого, лебединая песня "примадонны". События культуры - 20.09.2025 Украина.ру

Памятник Дзержинскому, вертолёт вместо Петра Первого, лебединая песня "примадонны". События культуры

Уважают Грозного, скучают за Андроповым – в России возник запрос на сильную руку и множатся памятники Сталину, Дзержинскому, Андропову. А вот "запроса" на Пугачёву, похоже, больше нет – певице может даже грозить уголовный срок за её заявления. Зато на Украине все стабильно: валят памятники и запрещают иноагента Моргенштерна*. Парадокс? Безусловно

2025-09-20T07:00

2025-09-20T07:00

2025-09-20T07:00

культура

эксклюзив

служба внешней разведки

кгб

алла пугачева

ленин

россия

украина

киев

"слово пацана" (сериал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg

Ленин в Разливе, Сталин в кино, Андропов на постаментеВ России отмечается настоящий бум на памятники сильным личностям. Только на этой неделе в Находке открыли бюст основателю и руководителю ВЧК Феликсу Дзержинскому, в Москве появился памятник Юрию Андропову, который 15 лет возглавлял КГБ, а в Астрахани выбрали площадку для памятника Ивану Грозному.Кстати, мало кто знает, что "Грозным" покорителя Астраханского ханства прозвали иностранцы – очень уж они боялись гнева Ивана IV. Да и версию об убийстве Иваном Грозным своего сына тоже запустили западные противники первого русского царя. Сегодня эти слухи назвали бы фейками, а их распространителей – иноагентами.В последние годы в России усиливается общественный запрос на "сильную руку". Это отражается не только в политике, но и в культурном пространстве. Символические фигуры прошлого вновь становятся объектом героизации. Так, выступая на церемонии открытия памятника Андропову возле здания Академии внешней разведки России, директор СВР России Сергей Нарышкин отметил, что монумент стал зримым отражением "великой эпохи и великой страны".Между прочим, среди его заслуг – учреждение 5-го "антидиссидентского" управления и повышенное внимание к внешней разведке и её "кузнице кадров", тогда – Краснознамённому институту. Если примерить эти цели к нынешним временам, то получается стопроцентное попадание: внешние и внутренние "подрывники" несут главную угрозу России. Так что возвращение к символам советского прошлого усиливает нарратив о преемственности государства и необходимости "твёрдой руки" для его сохранения.Надо понимать, что открытие памятников Дзержинскому, Андропову и Ивану Грозному — это не просто культурные события. Это формирование новой идентичности, в которой сила и государственность становятся главными ценностями. Обществу отправлен сигнал: в условиях кризиса и внешнего давления Россия видит будущее через героизацию лидеров (от "железного Феликса" до участников СВО), способных жёстко управлять и защищать страну.Но раз уж сказали А надо говорить и Б. Поэтому не только памятник Дзержинскому, но и кино о Ленине скоро выйдет в российский прокат. Масштабный сериал "Хроники русской революции" из 16 серий снимает Андрей Кончаловский, а роль Владимира Ильича будет играть Евгений Ткачук – тот самый что подарил зрителю Мишку Япончика и Григория Мелехова.Режиссёр уверяет, что харизма и характер у Ткачука истинно ленинские, а портретное сходство с вождем мирового пролетариата можно и усилиями гримёров сконструировать. Сам Ткачук считает, что его главной задачей было показать Ленина не плакатным героем и не иконой революции, а живым человеком, без клише. Если мы привыкли видеть Владимира Ильича всё больше на трибуне или на броневике, то Ткачук с Кончаловским покажут нам Ленина и в шалаше в Разливе, и в бытовых условиях. А воссоздавать ленинский быт и подчеркивать человечность поможет яркая плеяда киноактеров: Юра Борисов, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Дарья Белодед. Сюжет охватывает 20 лет противостояния вымышленных и реальных исторических персонажей.Вообще, российское кино всё активнее работает с историческими сюжетами, отвечая на запрос зрителя на "свою историю", а не навязанную извне. Советская эпоха вновь становится предметом интереса не только историков, но и широкой аудитории. Это и многочисленные фильмы о Великой Отечественной, и обращение к советской системе образования (сериал "Олдскул" где педагог старой формации попадает в современную школу), и пересмотр "ленинианы". Задача такого просоветского кино – показать не искажённые схемы "демонизации", а реальный масштаб деятелей и эпохи.На Украине пересматривают итоги Полтавской битвы и запрещают слушать Моргенштерна* и ИнстасамкуЗато на Украине десоветизация (что в местных условиях тождественно дерусификации) идет семимильными шагами – в стране продолжается памятникопад.Памятник Петру Первому в Полтаве снесли ещё в феврале 2025 года. Временная глава города Екатерина Ямщикова тогда заявила, что снос памятника – это никакой не вандализм, а "сознательное и ответственное действие общины, которая избавляется от российских имперских маркеров".Замечательно, что полгода спустя полтавчане так и не придумали, каким героем заменить Петра Великого и в конце концов водрузили на его постаменте советский (!) вертолёт Ми-2. Экспозиция носит временный характер и продлится 2-3 недели, а потом вертолёт сменит танк или дрон. Главное, чтоб русским духом не пахло – пусть лучше воняет войной.История с "Машей и Медведем", которые угрожают украинской культурной безопасности на этой неделе получила свое продолжение. К героям мультика добавился российский рэпер Моргенштерн* (кстати, он всегда горой стоял за Украину и ВСУ), и звезда соцсетей Инстасамка.Оказалось, что вся эта тройка (четвёрка – с медведем) буквально навязывает русский язык украиномовным патриотам, тащит за шиворот к компьютеру или телевизору, заставляет через ВПН и прочие ухищрения слушать "музыку агрессора" да ещё и донатить армии РФ. C такими претензиями обратился к украинцам представитель уполномоченного по защите государственного языка в Киеве Игорь Спиридонов.До сего дня никто и понятия не имел что в каждом городе и селе есть свой уполномоченный шпрехенфюрер, но вот выяснилось, что такое чудо имеется, и оно борется за украинский язык путем запрета всего русского."Во-первых, это навязывание русского языка, с моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы. И второй момент, что каждое прослушивание и просмотр – это монетизация доходов РФ, что автоматически конвертируется в увеличение количества БПЛА по Украине и баллистических ракет", - заявил Спиридонов.А ещё он на голубом глазу уверяет, что граждане Украины спят и видят запрет российского контента. Да, все об этом говорит. Например, 800 миллионов просмотров российского мультфильма, которые зафиксированы среди украинской аудитории с начала 2025 года. Но Маша и Миша – это ещё цветочки по сравнению с тем, что придется узнать уполномоченному по мове в Киеве. Ведь на Украине набирает популярность основанный на реальных событиях российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором рассказана история борьбы нескольких уличных группировок в Казани в 1980-е годы. Пользователи украинского сегмента ТикТока активно постят видео под саундтрек сериала и с фразами его героев.Мнения украинских пользователей социальных сетей по поводу увлечения "Словом пацана" традиционно разделились. Одних рвёт на части от того, что молодёжь смотрит российский сериал – мол, непатриотично во время войны восторгаться "агрессорским кино". "Почти десять лет война, а украинцы чуть ли не боготворят российский сериал и его актеров. За что воюют парни?"; "Вы с дуба рухнули? Когда вы докатились до такого рода унижения, как фанатеть по российскому сериалу, в котором "совок эстетик" является чем-то крутым?". И получают ответку от "воюющих парней": оказывается, укровояки смотрят этот сериал и не считают это преступлением. Да и вообще рекомендуют диванным героям не приплетать "Слово пацана" к войне. Так что агитировать языковым пропагандистам становится все труднее: мовный диктат поддерживают только наглухо отбитые упоротыши, а большинство украинцев уже поняли, что их специально разделяют на теме языка, религии, культуры.Пиар или лебединая песня?А вот Алла Пугачева допелась. Вернее, договорилась. Певице аукнулось её интервью Екатерине Гордеевой*, где она ностальгировала по горбачёвской эпохе и извинялась перед вдовой Джохара Дудаева. "Звезда" назвала Дудаева "порядочным и интеллигентным" человеком.Организация "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" даже обратилась к президенту РФ с петицией о лишении Пугачёвой звания народной артистки.Откликнулся и лидер Чечни Рамзан Кадыров. Он открыто назвал певицу врагом народа и предателем России и предложил ей не провоцировать целый народ своим пустословием. "О том, какой был Дудаев и какую пользу он принёс, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позёрство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку". Ну а потом он устроил бывшей всенародной любимице борьбу с мозговым целлюлитом, проведя параллели между Аллой Пугачевой и Борисом Березовским, которые "начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу". Обвинения более чем серьёзные.Квазиоппозиционное кривляние пожилой Примадонны может закончится и уголовным делом: заявление Пугачевой подпадает под действие статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.Надо признать, что Пугачёва добилась желаемого эффекта: её интервью набрало 20 миллионов просмотров. Одни зрители призывали рвать певицу на части, другие заливали сиропом обожания. Но главное – все высказывания, кроме эпитафии, можно считать пиаром, что Алла Борисовна и делает. Себя она всегда любила и любит, cчитает звездой и уверена, что никто не смеет её обижать – это в резонансном интервью красной нитью идёт. Несомненно, она сейчас очень довольна тем, какой несусветный шум вокруг неё поднялся, а ведь Алла Борисовна уже не та женщина, которая поёт и собирает стадионы.Но получив свою порцию славы, она написала многозначительный пост в соцсетях, перефразируя строки из песни Владимира Высоцкого: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь".Откровения певицы о Горбачеве, Дудаеве и неблагодарных холопах испортили выстраиваемый ею образ морального авторитета: фанатам Примадонны указали на то, что не следует наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали.* внесён в РФ в список иноагентов

https://ukraina.ru/20230418/1045410230.html

https://ukraina.ru/20231218/1052182128.html

https://ukraina.ru/20250915/ukraintsy-ne-ponyali-pugachvu-otvratitelnaya-merzkaya-starukha-1068679101.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, служба внешней разведки , кгб, алла пугачева, ленин, россия, украина, киев, "слово пацана" (сериал), кино, кинематограф, история, памятник, певица