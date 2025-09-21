https://ukraina.ru/20250921/1049542162.html

Куликовская битва, годовщина которой празднуется в России 21 сентября, считается важнейшим шагом на пути освобождения от владычества Золотой Орды. Окончательно оно было преодолено сто лет спустя – Иване III Великом. Окончательно же ордынская проблема была решена в 1783 году, когда по указу императрицы Екатерины II к России был присоединён Крым

Куликовская битва в действительности состоялась вовсе не 21, а 16 сентября. Переносом даты озадачила историков Государственная Дума в 1995 году (она вообще сочинила много праздников с невнятными датировками).Битва на Куликовом поле (в границах нынешней Тульской области) состоялась 8 сентября 1380 года по юлианскому календарю. В этот день православные отмечали праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Именно её заступничеством после перенесения в Москву иконы Владимирской Божьей матери православные христиане России традиционно объясняют победу русских полков на Куликовом поле.При переходе на григорианский календарь ("новый стиль") по умолчанию было принято считать разницу в 13 дней, чем и руководствовалась Дума. Но специалисты по исторической хронологии знают, что в силу неточности календарей разница между юлианским и григорианским календарями менялась и в XIV веке составляла не 13, а 8 дней.Удивительный факт – Дмитрий Иванович Московский с Золотой Ордой не воевал. Это было невозможно идеологически и не соответствовало реальности политической.В тогдашней идеологии, по обстоятельствам места и времени имеющей религиозно-мистический характер, хан Золотой Орды считался царём над русскими княжествами (собственно, потому князья – именно князья).Вообще, конечно, царь должен был быть православным, каковым на тот момент был базилевс Восточной Римской империи (Византии). Связи с Византией были разорваны в результате ордынского нашествия 1237-40 годов. Само оно рассматривалось как наказание Божие за грехи установлением власти "поганого" царя.Изменилась ситуация когда пал Константинополь (1453 год), а потом и Большая Орда (преемник Золотой Орды, 1502 год). Только после этого Ивана III начали называть царём (юридически такой статус приобрёл его внук).Забавный факт – хан Ахмад уже бежал из-под Угры, а Иван III продолжал слать ему вдогонку верноподданические письма… Царя нужно уважать!С политической точки зрения на момент княжения Дмитрия Ивановича в Орде не было легитимного правителя – на протяжении почти двух десятилетий продолжалась "великая замятня", когда царевичи из рода Чингизидов сменяли друг друга с неимоверной быстротой.Де факто при власти находился узурпатор – беклярбек (высокопоставленный чиновник, в данном случае – наместник Крыма) и темник (начальник десятитысячного корпуса) Мамай.Сопротивляясь вооружённым путём узурпатору, Дмитрий Иванович фактически выступал на стороне законного хана Тохтамыша, который вёл борьбу с Мамаем в Поволжье. Хан этого не оценил – не дело холопов вмешиваться в высокие отношения ордынской элиты, – и в 1382 году сжёг Москву.Так или иначе, но сам факт мобилизации значительной части русских княжеств (но вовсе не всей Руси, как писали в советские времена) и разгром главных сил Орды (менее значимые победы случались и раньше) имел огромное значение и остался в народной памяти.Разделение войска на отдельные полки – обычная средневековая русская тактика. Как правило, выделялся Большой полк – в центре, а также полки Правой и Левой руки, прикрывающие его с флангов. Иногда (например – Александром Невским во время Ледового побоища) создавался стратегический резерв – Засадный полк, наносивший удар во фланг.В ходе Куликовской битвы Дмитрий Иванович выделил семь полков.Кроме четырёх основных был создан частный резерв во главе с литовским князем Дмитрием Ольгердовичем.Был выделен Передовой полк. Вероятно, его задачей было сдержать атаку пехоты противника и разрушить её строй (некоторые авторы считают, что пехота у Мамая была и даже в немалом количестве, включая наёмников-генуэзцев из Крыма). Формировался полк из городового ополчения.Сторожевой полк вероятно состоял из легкоконных ополченцев, защищённых холщовой рубахой, щитом и горшком на голове (утрируем, но полноценные доспехи стоили дорого и были доступны только княжеским дружинникам – боярам и "детям боярским").Монголы начинали сражения с атаки лучников. Бывало, что сражение на этом и оканчивалось – противник в панике бежал. Основное русское войско лучников не особенно боялось, поскольку было хорошо защищено, но городовое ополчение понесло бы значительные потери. Задачей Сторожевого полка было отбить атаку лучников.На расстановке войск функции князя как полководца заканчивались.Средневековая битва сводилась к толчее в пыли, причем непосредственно в боевом столкновении участвовала только сравнительно небольшая часть войска. Возможности принятия решений оставались только у воевод резервных полков, в первую очередь – Засадного, которым командовали серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый и служилый князь Дмитрий Михайлович Боброк Волынский (происходил он с нынешней Украины и был, видимо, даже не Рюриковичем, а Гедиминовичем). Собственно, его удалая атака во фланг и тыл наступающей группировке решила исход битвы.Дмитрий мог бы остаться в любом из этих полков и поиграть в полководца, или же занять место под княжеским стягом и воодушевлять воинов. Он, однако, предпочел участвовать в сражении в качестве простого ратника Сторожевого полка, одев в свои одежды боярина Михаила Андреевича (или Александровича) Бренка (или Брянка; оцените точность источников). Парадоксальным образом, это решение спасло жизнь Дмитрию и погубило Михаила.Дмитрий, видимо, рассчитывал на обратное. Если бы его войско было разбито, ему бы лучше было этого не видеть, а в случае победы он так или иначе остался бы в истории.Кстати, дальнейший ход событий примерно это и показал – буквально два года спустя Куликовская победа была омрачена разорением татарами Москвы, что, в значительной степени, её обесценило...Выше изложена "официальная", во многом мифологизированная версия "из учебников". Она базируется на крайне ненадёжных свидетельствах. Например, "Сказание о Мамаевом побоище" и "Задонщина" были написаны в XV веке, причём там содержится масса ошибок и вымысла.Автором современной концепции битвы является археолог Олег Двуреченский, который занимался раскопками на Куликовом поле.По его мнению, в сражении участвовали до 10 тыс. татар и до 12 тыс. русских (разброс более ранних оценок – от 20 до 70 тыс. русских и от 30 до 150 тыс. ордынцев). При этом, примерно половину русского войска составляла пехота, но этот момент дискуссионный – пехоты как таковой могло и вовсе не быть.Расчёт основывается на двух факторах:1. Оценке мобилизационных способностей России того времени. За точку отсчёта брался смотр дворянского ополчения накануне битвы при Молодях в 1572 году (при этом игнорировался тот факт, что значительная часть войска находилась в Ливонии).2. Размере найденного поля. Тут возражают, что речь идёт о местах, где постоянно происходили стычки с татарами. Так что это не обязательно именно Куликово поле, а просто одно из мест, где произошло столкновение (-ия) русских сторожевых застав или разведывательных партий и небольших татарских отрядов.Бой имел характер кавалерийской сшибки со сравнительно небольшими потерями сторон. Татары пострадали при отступлении, наткнувшись на находившийся в тылу овраг.При этом, археология вроде бы подтверждает, что татарам удалось прорвать левый фланг русского войска, но положение было как-то выправлено (то ли успехом в центре, то ли действительно ударом стратегического резерва).Впрочем, исторического значения битвы это никак не отменяет.

