Сдвиг точно есть: экс-помощница Байдена рассказала, как в США изменилось отношение к Украине - 20.09.2025
Сдвиг точно есть: экс-помощница Байдена рассказала, как в США изменилось отношение к Украине
Сдвиг точно есть: экс-помощница Байдена рассказала, как в США изменилось отношение к Украине - 20.09.2025 Украина.ру
Сдвиг точно есть: экс-помощница Байдена рассказала, как в США изменилось отношение к Украине
Тара Рид - геополитический аналитик, а в прошлом соратница предыдущего президента США Джо Байдена - отметила, что и рядовые американцы, и стоящие у власти чиновники осознали, что происходящее сегодня на Украине - это результат прокси-войны, развязанной против России Демократической партией и НАТО
2025-09-20T14:17
2025-09-20T14:32
Тара Рид работала в 1992-1993 годах помощницей Джо Байдена, бывшего тогда сенатором, а когда он занял пост президента США, выступала против его политического курса, более того, обвинила его в сексуальных домогательствах в тот период, но американские власти никакого расследования не провели. Опасаясь за свою безопасность, женщина весной 2023-го переехала в Россию и начала работать на телеканале RT, получив политическое убежище на 2 года, а недавно подала документы на гражданство РФ.Отвечая на полях слёта Всемирного фестиваля молодёжи в Нижнем Новгороде на вопрос корреспондента издания Украина.ру о том, как в американском обществе изменилось отношение к Украине, Рид отметила, что президент США Дональд Трамп повторяет фразу "это не моя война", но она продолжается, санкции с России не снимают, и, по мнению людей, которые избрали его, он должен начать действовать, а не просто трепать языком "мне нравится Россия"."Прокси-война, развязанная НАТО и США против России, вот как американцы видят эту ситуацию. Они видят, что это война против России, начатая Обамой и Клинтон. Многие люди это осознали. Американцам надоела эта война, они настроены против любой помощи Украине, так что сдвиг в общественном создании определённо есть", - заявила геополитический аналитик.Однако есть в политических кругах США политик, который поддерживает любые войны, включая ту, что ведётся на Украине, - это сенатор-республиканец Линдси Грэм*. У него нет жены, нет детей, ему всё равно, ещё он очень богат, обратила внимание Рид."Американцы теперь знают, что Украина, по сути, была площадкой для отмывания денег для режима Байдена. Теперь Украина и все мы именно из-за этого сейчас в беде. Люди видят всё как есть, несмотря на пропаганду The New York Times, The Washington Post, CNN", - сказала она.Как показал последний опрос, проведённый компанией Harvard CAPS-Harris, 66% респондентов поддерживают миротворческие усилия Трампа по прекращению конфликта на Украине, а около 60% обратили внимание на тот факт, что предыдущий президент Джо Байден не смог организовать встречи с мировыми лидерами, направленные на урегулирование этой войны."Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уволила многих сотрудников ЦРУ, которые распространяли дезинформацию о России. Так что произошёл сдвиг в подходе к вопросу Украины и на этом уровне", - подчеркнула Рид.По её словам, американцы заинтересованы не во вмешательстве в чужие войны, а в решении внутриполитических вопросов, наведении мостов, поиске работы, медицинском обслуживании."Живя в России, я заметила, что уровень жизни здесь намного выше, чем у среднего американца. В России принимается много новых законов, направленных на поддержку граждан. У нас такого нет. Женщина рожает ребёнка, и она одна, никакой помощи от государства", - добавила бывшая сотрудница Сената США, которая в скором времени станет гражданкой РФ.*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Сдвиг точно есть: экс-помощница Байдена рассказала, как в США изменилось отношение к Украине

Тара Рид - геополитический аналитик, а в прошлом соратница предыдущего президента США Джо Байдена - отметила, что и рядовые американцы, и стоящие у власти чиновники осознали, что происходящее сегодня на Украине - это результат прокси-войны, развязанной против России Демократической партией и НАТО
Тара Рид работала в 1992-1993 годах помощницей Джо Байдена, бывшего тогда сенатором, а когда он занял пост президента США, выступала против его политического курса, более того, обвинила его в сексуальных домогательствах в тот период, но американские власти никакого расследования не провели. Опасаясь за свою безопасность, женщина весной 2023-го переехала в Россию и начала работать на телеканале RT, получив политическое убежище на 2 года, а недавно подала документы на гражданство РФ.
Отвечая на полях слёта Всемирного фестиваля молодёжи в Нижнем Новгороде на вопрос корреспондента издания Украина.ру о том, как в американском обществе изменилось отношение к Украине, Рид отметила, что президент США Дональд Трамп повторяет фразу "это не моя война", но она продолжается, санкции с России не снимают, и, по мнению людей, которые избрали его, он должен начать действовать, а не просто трепать языком "мне нравится Россия".
"Прокси-война, развязанная НАТО и США против России, вот как американцы видят эту ситуацию. Они видят, что это война против России, начатая Обамой и Клинтон. Многие люди это осознали. Американцам надоела эта война, они настроены против любой помощи Украине, так что сдвиг в общественном создании определённо есть", - заявила геополитический аналитик.
Однако есть в политических кругах США политик, который поддерживает любые войны, включая ту, что ведётся на Украине, - это сенатор-республиканец Линдси Грэм*. У него нет жены, нет детей, ему всё равно, ещё он очень богат, обратила внимание Рид.
"Американцы теперь знают, что Украина, по сути, была площадкой для отмывания денег для режима Байдена. Теперь Украина и все мы именно из-за этого сейчас в беде. Люди видят всё как есть, несмотря на пропаганду The New York Times, The Washington Post, CNN", - сказала она.
Как показал последний опрос, проведённый компанией Harvard CAPS-Harris, 66% респондентов поддерживают миротворческие усилия Трампа по прекращению конфликта на Украине, а около 60% обратили внимание на тот факт, что предыдущий президент Джо Байден не смог организовать встречи с мировыми лидерами, направленные на урегулирование этой войны.
"Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уволила многих сотрудников ЦРУ, которые распространяли дезинформацию о России. Так что произошёл сдвиг в подходе к вопросу Украины и на этом уровне", - подчеркнула Рид.
По её словам, американцы заинтересованы не во вмешательстве в чужие войны, а в решении внутриполитических вопросов, наведении мостов, поиске работы, медицинском обслуживании.
"Живя в России, я заметила, что уровень жизни здесь намного выше, чем у среднего американца. В России принимается много новых законов, направленных на поддержку граждан. У нас такого нет. Женщина рожает ребёнка, и она одна, никакой помощи от государства", - добавила бывшая сотрудница Сената США, которая в скором времени станет гражданкой РФ.
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Читайте также: Советников – под нож. Разрешить украинский конфликт Трампу мешает давняя проблема, связанная с Россией
