Советников – под нож. Разрешить украинский конфликт Трампу мешает давняя проблема, связанная с Россией

На втором президентском сроке у президента США Дональда Трампа нет советников по России и Украине. Дело не только в кадровом подходе самого главы государства, но и в серьёзном упущении американских властей последних 35 лет

Историческая встреча президентов РФ и США на Аляске имела неожиданные последствия: через четыре дня одному из самых высокопоставленных экспертов ЦРУ по России, занимавшемуся подготовкой к саммиту, аннулировали допуск к секретной информации, пишет газета The Washington Post."За считанные минуты её 29-летняя карьера на государственной службе фактически закончилась. Сотрудница ожидала скорого переезда в Европу, где должна была занять престижную должность, утверждённую директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, но вместо этого стала последней жертвой расширяющейся кампании Трампа и директора Национальной разведки Тулси Габбард, направленной против специалистов по национальной безопасности, которые, по их мнению, занимались „политизацией или использованием разведданных в качестве оружия для продвижения личных, партийных или непредметных целей“ (как сказано в распоряжении Габбард от 19 августа об отмене допусков к секретной информации по указанию президента)", — говорится в статье.Никаких конкретных нарушений со стороны женщины не указано. Она, как рассказали коллеги, очень уважаемый и аполитичный человек, соцсети не ведёт и никакой критики в адрес Дональда Трампа не высказывала.Действующие и бывшие американские чиновники уверены, что нынешняя администрация целенаправленно взялась за всех, кто связан с опубликованной 6 января 2017 года оценкой разведывательного сообщества о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы, на которых Трамп одержал победу над бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон.Габбард, в конце июля представившая новые сведения о Рашагейте, пригрозила 44-му президенту США Бараку Обаме, чья администрация сфабриковала разведданные для дискредитации Трампа 8 лет назад, и высокопоставленным сотрудникам служб национальной безопасности судебными исками, а также лишила доступа к секретной информации нескольких бывших чиновников, занимавшихся анализом разведывательных данных по РФ.Однако сотрудница ЦРУ, о которой рассказывает The Washington Post, не имела никакого отношения к документу 2017 года, хотя и занимала в тот момент высокий пост, связанный с разведкой по России и Евразии.Всё понятно: для Трампа окончательно и бесповоротно поставить точку в истории с Рашагейтом — точнее, в том, что её не было вовсе, и победил на выборах 2016 года он собственными силами, без какого-либо содействия Москвы, — это дело чести. Но история этой женщины, одного из самых высокопоставленных экспертов ЦРУ по России, ярко иллюстрирует серьёзную проблему, вставшую перед властями США: отсутствие специалистов, имеющих реальное представление о современной РФ."Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного советника из числа лиц, принимающих решения, который был бы специалистом по России и Украине", — констатировал бывший посол США в Болгарии Эрик Рубин накануне саммита на Аляске.Он обращает внимание на то, что высшие посты в администрации по вопросам России и Украины до сих пор пустуют, послы США в обеих странах тоже не назначены, как и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии (эту должность в своё время занимала Виктория Нуланд, ставшая одной из ключевых фигур Майдана).В том, что ситуация сложилась таким образом, виноват и сам президент. Испытав колоссальное противодействие со стороны собственной команды в первый срок правления, во вторую свою администрацию Трамп набирал людей, исходя прежде всего из их личной лояльности, а не из профессиональных качеств и опыта.Сейчас главным переговорщиком с Россией от Белого дома выступает Стивен Уиткофф, должность которого вообще-то звучит как "специальный представитель президента США на Ближнем Востоке". К работе по украинскому конфликту его привлекли из-за того, что он сыграл ключевую роль в заключении сделки между Израилем и ХАМАС, а значит, переговоры вести умеет. Но никакого отношения к дипломатии Уиткофф не имеет, он занимался недвижимостью, а Трамп был клиентом его юридической фирмы в Нью-Йорке. Да, российская сторона, включая президента Владимира Путина, охотно принимает американского чиновника, часами ведёт с ним консультации в поисках мирного решения, однако не всё так гладко: накануне источники агентства Reuters рассказали, что по итогам последнего визита в Москву Уиткофф представил две противоречащие друг другу версии беседы с Путиным (европейским лидерам сказал, что президент РФ согласен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донбассом, а европейским советникам по нацбезопасности — что речи о выводе войск не было).Как пишет Politico, американские и европейские чиновники критикуют Уиткоффа за неподготовленность к встречам на высшем уровне и неопытность, он отказывается консультироваться с экспертами по дипломатическим вопросам, а в его офисе не хватает сотрудников, разбирающихся в России.Впрочем, вопрос не в том, чтобы просто заполнить вакантную ставку, а в том, чтобы найти человека, который предоставлял бы достоверную и актуальную информацию, способствующую достижению целей президента.В первой администрации у Трампа был главный советник по России — Фиона Хилл, владеющая русским языком и имеющая магистерскую степень по России, в конце 1980-х годов стажировавшаяся в Московском государственном лингвистическом университете, в начале 2000-х руководившая секцией по России и Евразии Национального совета по разведке США. Казалось бы, квалифицированный профессионал, не понаслышке знающий о России, но её взгляды кардинально расходились с позицией Трампа: Хилл убеждена, что Москва вмешивалась в выборы 2016 года, а СВО начала из-за "желания захватить всю Украину". Президент США в корне с этим не согласен, в чём старается убедить западную общественность.Ещё одна причина, почему Трампу сейчас не с кем советоваться насчёт России и Украины, — это массовые чистки в федеральных ведомствах. Среди уволенных в июле примерно 1350 сотрудников Госдепартамента были старшие аналитики из бюро разведки, в том числе специалисты по России и Украине. В мае от работы отстранили десятки экспертов по внешней политике и национальной безопасности, а, как подчёркивает Financial Times, подготовкой к саммитам, подобным тому, что состоялся на Аляске, обычно руководил как раз Совет национальной безопасности. Но при нынешней администрации традиционный процесс принятия решений по внешней политике сильно поломан.В преддверии переговоров с Путиным представители Белого дома сказали изданию Politico, что принимать решения по результатам саммита Трамп будет, руководствуясь своими инстинктами. Собственно, как делал раньше в бизнесе. Но всё же международная политика — это другое.Справедливости ради стоит отметить, что не Трамп стал виновником сложившейся ситуации. После распада СССР потребность в специалистах по России в странах Запада сошла на нет, но в начале XXI века, когда РФ укрепила позиции на мировой арене, в США и других государствах ощутили дефицит русистов. Ещё в мае 2017 года бывший госсекретарь США Джон Керри, выступая в Школе имени Кеннеди при Гарвардском университете, посоветовал студентам начать изучать русский язык, учитывая сложившуюся геополитическую обстановку.На протяжении первого президентского срока Трампа на острую потребность в специалистах, владеющих русским языком, жаловались Госдепартамент и Пентагон.Проблемы с профильными кадрами тогда в интервью изданию Украина.ру объяснил американист Дмитрий Дробницкий: "В Америке есть специалисты по России и постсоветскому пространству, которые либо учились у советологов, либо из советологов вышли, либо по каким-либо причинам имели связи с Москвой. Общих специалистов по постсоветскому направлению много, но у них это направление в своё время было объединено с направлением "Восточная Европа". Все эти люди добавляют, что они специалисты по России и Восточной Европе, но, как правило, они просто восточноевропейского направления, для них и Казахстан, и Узбекистан, и Грузия — Восточная Европа. Сказать, что там есть какие-то серьёзные специалисты, конечно, нельзя, потому что с 1990-х годов уровень экспертизы, конечно, упал".Чтобы решить эту проблему, нужны системные изменения, но прямо сейчас она создаёт реальные риски для Трампа в выполнении главного внешнеполитического обещания."Бывшие американские чиновники заявили, что „под нож“ попали сотрудники спецслужб с многолетним опытом работы с Россией и Украиной, что может лишить администрацию Трампа экспертных знаний в момент, когда она ведёт дипломатическую игру с высокими ставками с Путиным и Зеленским, пытаясь положить конец конфликту, начавшемуся в феврале 2022 года", — предупреждает The Washington Post.Недавно Трамп признался, что недооценил всю сложность урегулирования украинского кризиса. А будь у 47-го президента США грамотные советники по России и Украине, они бы объяснили, что всё не так просто, как он думает. Хотя Трамп есть Трамп, не факт, что, выслушав все рекомендации, он не поступил бы по-своему. Но проблема остаётся и даёт о себе знать.О том, как американская администрация пытается, несмотря на все трудности, завершить этот конфликт, читайте в статье Келлог говорит "заткнитесь". Зеленского принуждает к миру самый проукраинский приближённый Трампа

