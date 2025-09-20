"Ребят, давайте ваши 250 млрд евро": Шохин предложил США совместные проекты с замороженными активами
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил с инициативой использования заблокированных в Европе российских активов в совместных проектах с Соединенными Штатами в третьих странах. Об этом 20 сентября написало издание RT
В публикации отмечается, что слова Шохина прозвучали в ходе I Международного экономического форума в Цхинвале.
"Нам надо не дать европейцам использовать наши замороженные активы, их надо предложить американцам как наш вклад в совместные проекты в третьих странах", — заявил глава Российского союза.
Шохин выразил уверенность, что в этом случае американская сторона сама окажет давление на Европу для освобождения активов.
"Надо им сказать: "Ребят, вот у нас 250 миллиардов евро лежит в Брюсселе. Давайте ваши 250 миллиардов евро и давайте эти проекты реализуем", — предложил глава РСПП.
Ранее американские сенаторы от обеих партий представили законопроект об использовании замороженных активов России для оказания помощи украинской стороне каждые 90 дней.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное изъятие российских замороженных активов существенно подорвет доверие к западной финансовой системе.
По его словам, изъятие не будет оставлено без ответа, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность. Подробности в публикации Песков предупредил, чем обернется изъятие замороженных активов РФ.
