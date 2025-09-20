https://ukraina.ru/20250920/rebyat-davayte-vashi-250-mlrd-evro-shokhin-predlozhil-ssha-sovmestnye-proekty-s-zamorozhennymi-aktivami-1068937384.html

"Ребят, давайте ваши 250 млрд евро": Шохин предложил США совместные проекты с замороженными активами

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил с инициативой использования заблокированных в Европе российских активов в совместных проектах с Соединенными Штатами в третьих странах. Об этом 20 сентября написало издание RT

В публикации отмечается, что слова Шохина прозвучали в ходе I Международного экономического форума в Цхинвале.Шохин выразил уверенность, что в этом случае американская сторона сама окажет давление на Европу для освобождения активов."Надо им сказать: "Ребят, вот у нас 250 миллиардов евро лежит в Брюсселе. Давайте ваши 250 миллиардов евро и давайте эти проекты реализуем", — предложил глава РСПП.Ранее американские сенаторы от обеих партий представили законопроект об использовании замороженных активов России для оказания помощи украинской стороне каждые 90 дней. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное изъятие российских замороженных активов существенно подорвет доверие к западной финансовой системе. По его словам, изъятие не будет оставлено без ответа, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность. Подробности в публикации Песков предупредил, чем обернется изъятие замороженных активов РФ.

