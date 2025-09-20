"Ребят, давайте ваши 250 млрд евро": Шохин предложил США совместные проекты с замороженными активами - 20.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250920/rebyat-davayte-vashi-250-mlrd-evro-shokhin-predlozhil-ssha-sovmestnye-proekty-s-zamorozhennymi-aktivami-1068937384.html
"Ребят, давайте ваши 250 млрд евро": Шохин предложил США совместные проекты с замороженными активами
"Ребят, давайте ваши 250 млрд евро": Шохин предложил США совместные проекты с замороженными активами - 20.09.2025 Украина.ру
"Ребят, давайте ваши 250 млрд евро": Шохин предложил США совместные проекты с замороженными активами
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил с инициативой использования заблокированных в Европе российских активов в совместных проектах с Соединенными Штатами в третьих странах. Об этом 20 сентября написало издание RT
В публикации отмечается, что слова Шохина прозвучали в ходе I Международного экономического форума в Цхинвале.Шохин выразил уверенность, что в этом случае американская сторона сама окажет давление на Европу для освобождения активов."Надо им сказать: "Ребят, вот у нас 250 миллиардов евро лежит в Брюсселе. Давайте ваши 250 миллиардов евро и давайте эти проекты реализуем", — предложил глава РСПП.Ранее американские сенаторы от обеих партий представили законопроект об использовании замороженных активов России для оказания помощи украинской стороне каждые 90 дней. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное изъятие российских замороженных активов существенно подорвет доверие к западной финансовой системе. По его словам, изъятие не будет оставлено без ответа, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность. Подробности в публикации Песков предупредил, чем обернется изъятие замороженных активов РФ.
новости, россия, европа, брюссель, дмитрий песков
Новости, Россия, Европа, Брюссель, Дмитрий Песков

"Ребят, давайте ваши 250 млрд евро": Шохин предложил США совместные проекты с замороженными активами

13:23 20.09.2025
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил с инициативой использования заблокированных в Европе российских активов в совместных проектах с Соединенными Штатами в третьих странах. Об этом 20 сентября написало издание RT
В публикации отмечается, что слова Шохина прозвучали в ходе I Международного экономического форума в Цхинвале.

"Нам надо не дать европейцам использовать наши замороженные активы, их надо предложить американцам как наш вклад в совместные проекты в третьих странах", — заявил глава Российского союза.

Шохин выразил уверенность, что в этом случае американская сторона сама окажет давление на Европу для освобождения активов.
"Надо им сказать: "Ребят, вот у нас 250 миллиардов евро лежит в Брюсселе. Давайте ваши 250 миллиардов евро и давайте эти проекты реализуем", — предложил глава РСПП.
Ранее американские сенаторы от обеих партий представили законопроект об использовании замороженных активов России для оказания помощи украинской стороне каждые 90 дней.
Главное за день - Политика 1 - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Вчера, 18:28
Новый пакет санкций против России, встреча Лаврова и Рубио, переговоры США с Китаем. Главное на этот часДвое жителей города Токмак Запорожской области осуждены на 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины, сообщили агентству РИА Новости в УФСБ России по Запорожской области. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 19 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное изъятие российских замороженных активов существенно подорвет доверие к западной финансовой системе.
По его словам, изъятие не будет оставлено без ответа, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность. Подробности в публикации Песков предупредил, чем обернется изъятие замороженных активов РФ.
