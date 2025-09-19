Свет на Украине пора выключать - военкор Ермаков
России нужно вывести из строя украинские распределительные подстанции на 750КВ, сделать это все равно придется, уверен военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Надо гасить распределительные подстанции на 750КВ. Свет на Украине пора выключать. К сожалению, это сделать придется", - сказал Ермаков.
"Все возможности для этого есть. У нас прекрасные разведчики, инженеры и летчики. Нужна только политическая воля. И тогда даже с мостами через Днепр можно будет подождать", - отметил он.
Чтобы обескровить фронт ВСУ и нарушить боепитание армии России следует также бить по тяговым подстанциям, которых на Украине еще очень много, добавил военкор.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
