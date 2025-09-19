https://ukraina.ru/20250919/svet-na-ukraine-pora-vyklyuchat---voenkor-ermakov-1068850712.html

Свет на Украине пора выключать - военкор Ермаков

Свет на Украине пора выключать - военкор Ермаков - 19.09.2025 Украина.ру

Свет на Украине пора выключать - военкор Ермаков

России нужно вывести из строя украинские распределительные подстанции на 750КВ, сделать это все равно придется, уверен военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-09-19T07:00

2025-09-19T07:00

2025-09-19T07:00

новости

украина

россия

электричество

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101853/83/1018538348_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aef5576ef254ccdbeec78c931ce20750.jpg

"Надо гасить распределительные подстанции на 750КВ. Свет на Украине пора выключать. К сожалению, это сделать придется", - сказал Ермаков.Чтобы обескровить фронт ВСУ и нарушить боепитание армии России следует также бить по тяговым подстанциям, которых на Украине еще очень много, добавил военкор. Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, электричество, сво