Тимофей Ермаков: России придется выключить свет на Украине и готовиться к войне с европейскими армиями

Я с трудом назову российский НПЗ, который киевский режим не попытался погасить. Хотелось бы, чтобы с украинскими распределительными подстанциями было то же самое. Мы ведем войну три года. Ее надо победно завершать

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков, который сотрудничает с федеральными телеканалами и посещает зону боевых действий- Тимофей, ранее ВС РФ на правом фланге Запорожского направления освободили поселок Ольговское. При этом на левом фланге наши войска ведут бои за крупный опорный пункт ВСУ в Степногорске. Что еще предстоит сделать, чтобы угроза окружения Орехова и Гуляйполя стала более ощутимой?- Пока еще речь не идет об окружении Орехова и Гуляйполя. Мы к ним только подбираемся.К Гуляйполю подходим сразу с нескольких направлений. Неплохо продвинулись с севера. Ключевая наша задача – выйти на трассу, где находится поселок Орлы, который связывает Покровское с укрепрайоном ВСУ в Гавриловке и Подгавриловке. Если мы возьмем Орлы, угроза для Гуляйполя будет уже ощутимее. Хотя без овладения Покровским (это крупный логистический узел) мы Гуляйполе не освободим.Про окружение Орехова пока тоже речи не идет. Степногорск наши десантники, "барсы" и мотострелки штурмуют с большим трудом. Да, есть информация, что мы заняли 3-й микрорайон, который стоит несколько на отшибе к югу от города. На самом деле мы его только постепенно берем под свой контроль.Вообще я хочу сказать, что когда мы видите на картографических ресурсах какие-то закрасы, это не значит, что мы эту позицию заняли. Это значит, что мы только ведем за нее бои. Там все динамично развивается.Повторюсь, наши войска в Степногорске бьются не на жизнь, а насмерть. Дело осложняется еще и тем, что там много открытой местности. Только лесополосы в полях дают штурмовикам возможность закрепляться метр за метром. Если бы их не было, они были бы как на ладони. А бронетехнику в условиях дронов использовать очень опасно.- Правильно ли я понимаю, что обстановка на Запорожском направлении – это битва за логистику и перестрелка одних операторов БПЛА с другими?- Это везде так.На Запорожском направлении мы стали продвигаться в том числе потому, что Украина бросила много сил на затыкание прорыва под Добропольем (об этом отдельно поговорим), купирования ситуации внутри Красноармейска и на подступах к Димитрову. И в Купянске наше продвижение стало возможным только потому, что у противника с личным составом стало потоньше. Хорошо, что наша разведка это засекла.Вернемся к Степногорску. Город небольшой, но там еще не перерезана логистика. Мы к нему только с юга подходим. Окружить его с запада невозможно. Во-первых, там Днепр. Во-вторых, ВСУ с правого берега Днепра никуда не делись. Мы там для вражеских операторов БПЛА достаточно лаковая мишень.Из-за этого у нас ограниченные успехи.- Насчет прорыва на Доброполье. Правильно ли я понимаю, что противник его все-таки заткнул на какое-то время?- Не заткнул. Если бы заткнул, он отрезал бы наши подразделения. А сейчас есть информация, что мы подходим к Новониколаевке и начали бои за Золотой Колодезь, который мы заняли, а потом – оставили. Мы подтянули логистику и расчистили.Я еще раз хочу сказать по поводу всех этих закрасов на картографических ресурсах. Мы действуем малыми штурмовыми группами, а это не означает устойчивого контроля над позицией. В Красноармейске вообще закрасили расползающуюся клешню по всему городу. Да, мы там были. Но это были диверсионно-разведывательные группы.Что входит их задачи? Естественно, разведка. Все-таки наши бойцы еще ни разу не были в Красноармейске. Напомню, как это было в Селидово. Зашли, осмотрелись, отошли. Мы уже знаем, что и где у ВСУ расположено.Также продолжаются бои за Шахово. Противник пытается атаковать со стороны Нового Донбасса, чтобы немножечко сузить наш прорыв. Ничего не получается. Несмотря на то, что киевский режим стянул туда порядка четырех бригад, хотя они не все укомплектованы. Наши штурмовики и дальше продвигаются.Нас на этом направлении интересуют не столько города, сколько логистика. Учитывая, что мы работаем условиях ограниченного количества личного состава.Главной нашей целью, ради которого и затевалась эта активность с юга нашего наступления на север ДНР, станет Барвенково. До него идти еще порядка 60 километров. Но если мы возьмем этот важный логистический центр, мы замкнем всю группировку ВСУ в Дружковске, Краматорске и Славянске.- Вы упомянули Купянск. Вы поняли, что там была за ситуация с очередным проходом наших ребят по трубе? Одни радуются, что мы совершили новую "Операцию Поток" с выходом в тыл крупному укрепрайону. Другие возмущаются: "Что вы радуетесь? Украина спалила наш маршрут, по которому мы безопасно снабжали войска?".- Надо радоваться хотя бы потому, что практика этой войны заставляет нас креативно подходить к планированию операций.Надо понимать, что Украина только-только спалила этот логистический маршрут. Когда-нибудь противник все равно его бы вычислил. И обнаружили его только сейчас, когда бои идут уже в самом Купянске.Скорее всего, вражеская пропаганда опубликовала эту видеозапись, чтобы оправдаться перед собственной аудиторией за провал обороны Купянска: "Видите, русские по трубе пролезли. Мы ничего не могли сделать". Хотя украинцев, которые усиленно болеет за ВСУ, становится меньше, как и самих всушников.Поясню еще раз. Эта труба в сам Купянск не ведет. Она ведет туда, где мы давно присутствовали. Здорово, что мы ее использовали. И, повторюсь, в том, что украинцы обнаружили эту нашу логистику, для нас уже нет ничего страшного, потому что бои идут уже в центре самого Купянска.Мне поступила информация от ребят, что взято здание Медицинского колледжа. Идут бои за городскую поликлинику на улице 1-го мая.Город холмистый. Оскол его на две части разделяет. Район Купянск-Узловой - это фактически отдельный город. В 2022 году я несколько раз был в Купянске. Штурмовать его сложновато. И мне сейчас интересно посмотреть, что будет в восточной его части, куда мы уже когда-то залетали. Еще нас ждут в бои в промзоне на севере, где много складов, цехов и неработающих заводов.ВСУ по традиции используют их как укрепрайоны. Бои там предстоят сложные. Скорее всего, все это придется ФАБами ровнять. Никуда от этого не деться.Тем не менее, успехи под Купянском есть. Именно потому, что Украине пришлось брать силы для затыкания прорыва под Добропольем. Мы переигрываем врага в плане разведки и перемещения войск.- И про район Красного Лимана давайте скажем еще пару слов. Во-первых, пишут, что завершаются бои за Заречное (якобы последний укрепрайон ВСУ на пути к самому городу). Во-вторых, надо решать вопрос с Дробышево и Ямполем, чтобы обложить город и вынудить врага уйти за Северский Донец.- Не могу подтвердить эту информацию про Заречное. Этот поселок превращается в аналог Белогоровки, которую до этого несколько раз "брали". Могу рассказать про Шандриголово и Дробышево. Я и там, и там был во время нашего трагического отступления осенью 2022 года.В Шандриголово мы смогли выйти к переправе на Новоселку через речку Нитриус. Само Шандриголово тоже прижато с северо-запада к реке. Мы его окружаем. И Дробышево сейчас попало как минимум в оперативное окружение. Выйти оттуда беспрепятственно ВСУ не смогут.В 2022 году Дробышево оборонял "Барс-13". Это север логистики в Красный Лиман.К тому, же мы подбираемся к Лиману с юга – с Серебрянского Лесничества. Но это больше относится к Северскому направлению.Конечно, под Красным Лиманом нам приходится с боем брать каждое село. Но в целом, аккуратно говоря, динамика положительная. С прорывами у нас тяжеловато из-за нехватки личного состава. И, то что было исполнено под Добропольем – уже серьезный успех.Основную же подпитку Лиман получает из Славянска. Лиман – это восточные врата в Славянск. Мы Лиманом владели в 2022 году, но использовать это не смогли.Вообще у нас получается очень интересная диспозиция. Уйдя из Изюма, Красного Лимана и Святогорска с севера и с востока, мы снова подбираемся к ним с юга и с запада. Надеюсь, что Изюм тоже входит в наши планы. Это важный город для последующей Славянско-Краматорской освободительной операции, поскольку замыкает логистику ВСУ на северо-западе.- За последнее время на фронте мы стали применять новые образцы вооружений: роботизированная платформа "Курьер", дрон ВТ-40, самоходка "Гиацинт-К". Что из этого может принести нам победу?- Конкретный вид вооружений не принесет нам победу. Не существует ни царь-бомбы, ни царь-пушки, ни царь-дрона, который прилетит и наведет порядок.Тут недавно прошел форум "Дронница", который замечательно это показал. Там делался расчет на системный подход. Вот дрон, вот его производство, вот его боевая часть, вот его навигация, а вот – средство противодействия вражескому РЭБ и дронам-перехватчикам. Именно этот системный подход принесет нам победу."Курьер", ВТ-40, "Гиацинт" — это прекрасно. Но важно их серийное производство, грамотный подход к применению и обучение личного состава.Кстати, в Саратове сейчас заново открывается артиллерийское училище и открывается училище войск РХБЗ (чтобы на "Солнцепеках" работали). Это хорошая новость. Жаль, что так поздно, но лучше поздно, чем никогда.Я уже говорил, что в моей родной Коломне в 2008 году закрыли артиллерийское училище и открыли центр беспилотной авиации, который проработал с не очень понятными результатами и не улучшил нашу подготовку к СВО. А почему так получилось? Потому что мы думали, что в войне нового типа артиллерия не будет применяться так массово. Повторюсь, системный подход и обучение персонала – вот залог нашей победы.- Обсудим последние удары по украинским тылам. Мы сейчас активно взялись за железнодорожное сообщение. Сперва ударили по узловой станции Казатин в Винницкой области. Потом били по Знаменке в Кировоградской области (она дает выход на Кременчуг, Киев и Николаев). Потом на какое-то время вывели железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге. Куда еще будем бить, если киевский режим продолжит вести против нас рельсовую войну?- Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО. Вы же знаете, сколько после Великой Отечественной войны добивали бандеровское подполье. Именно противник задает этот тренд на поражение железнодорожной инфраструктуры. Хотя мы должны были его задавать.Я же из семьи железнодорожников. Родственники у меня постоянное спрашивают: "Почему не бьем по тяговым подстанциям? Украина же не по автомобильным дорогам везет эту технику, а по железным. Почему они до сих пор функционируют?". Это главное, если мы хотим обескровить их фронт и нарушить боепитание.Конечно, тяговых подстанций на Украине много. Еще надо гасить распределительные подстанции на 750КВ. Свет на Украине пора выключать. К сожалению, это сделать придется. Все возможности для этого есть. У нас прекрасные разведчики, инженеры и летчики. Нужна только политическая воля. И тогда даже с мостами через Днепр можно будет подождать.Тем более, гарантированно снести мост может только солдатик с рюкзачком гексогена. Можете посмотреть, как мы взрывали мосты при оставлении Херсона. Ракетами ты его не разрушишь. Бомбами? Самолету так близко не дадут подлететь.Кстати, Украина избрала своей тактикой удары по нашему нефтяному сектору. Посмотрите, как системно противник подходит к этому вопросу. НПЗ – это коммерческий объект. Поставить на них защиту в виде ПВО, договорившись с государством, трудно. Множество бюрократических формальностей. Тем более, на НПЗ есть масса объектов, которые должны находиться на открытом пространстве. Их не спрятать вниз. И сверху их ничем не накроешь. Дрон в них попадает, и они эффектно горят.Я с трудом назову российский НПЗ, который киевский режим не попытался погасить. Хотелось бы, чтобы с украинскими распределительными подстанциями было то же самое. Мы ведем войну три года. Ее надо победно завершать. Сейчас не до сантиментов, что там наши люди. Мы им обязательно поможем после победы. А сначала надо побеждать.- Что думаете по поводу учений "Запад-2025", которые прошли на фоне истерик Польши? Сколько здесь игры мускул с нашей стороны, а сколько – реальных военно-технических приготовлений к прямому столкновению с армиями НАТО?- Если бы я знал, не сказал бы.Почему все страны напрягаются, когда на их границах проводятся учения с участием других государств? Потому что во время учений у тебя есть готовая инфраструктура и собранная группировка. Тебе ничего не мешает сразу же после учений что-то захватить. Так что пусть поляки напрягаются.Кстати, тут же еще румыны истерят по поводу залетов дронов. И я вообще считаю, что мы могли бы воспользоваться украинской тактикой, чтобы без особых последствий наносить удары по военным объектам на территории стран НАТО.Сначала залетела болванка. Что-то сбили, что-то где-то взорвалось. Потом залетела болванка с боевой частью. Потом прилетели дроны потяжелее. Потом ракеты в ход пошли. И на все претензии поляков и румын надо отвечать: "Это Украина так неумело устраивает провокации, чтобы у вас деньги клянчить" (смеется).А если серьезно, то я считаю, что какое-то столкновение с европейскими армиями неизбежно. Германия почти достроила железную дорогу для быстрой переброски войск на восток через территорию Польши. Это не просто так. Поэтому рекомендую всем получить какую-то базовую военную специальность. Записывайтесь на курсы тактической медицины и курсы управления беспилотниками.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад

