Украина и Польша подписали пакт по ПВО, Киеву передали тела. Итоги 18 сентября
Украина.ру, 18.09.2025
Украинские и польские власти договорились создать совместную военно-политическую группу, которая будет заниматься отслеживанием воздушной обстановки над территорией Украины и другими вопросами противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции после встречи с главой Минобороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем 18 сентября в Киеве.
В оперативную польско-украинскую группу войдут военнослужащие двух стран. На этой платформе Варшава и Киев будут разрабатывать и координировать "совместные инициативы".
Обе стороны будут интегрировать новейшие технологии противодействия беспилотникам, разрабатывать проекты защиты воздушного пространства и критической инфраструктуры, проводить совместное обучение.
"Внедрение уроков, извлеченных из нового поля боя, имеет решающее значение для трансформации польской армии и НАТО в целом. Развитие Центра анализа, обучения и образования НАТО-Украина (JATEC) в Быдгоще также является важным элементом. Это единственное учреждение, которое ощутимо связывает НАТО и Украину", - объяснил Косиняк-Камыш намерения польским журналистам накануне.
Кроме соглашения по беспилотникам, была подписана совместная декларация об усилении сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Документом предусматривается углубление взаимодействия в сфере военных поставок на Украину с помощью европейских инструментов SAFE и PURL.
Предполагается, что Польша получит 43,7 млрд евро по программе SAFE. Украинские власти рассчитывают, что деньги будут потрачены на совместные с Украиной оборонные проекты.
Также Шмыгаль и Косиняк-Камыш подписали обращение к министрам обороны стран НАТО с просьбой прислать экспертов в Совместный центр анализа, подготовки и образования (JATEC) и активно участвовать в его проектах.
Косиняк-Камыш прибыл в Киев утром 18 сентября. Он заявил о грядущем сотрудничестве Польши и Украины в сфере эксплуатации беспилотников. За неделю до визита польские власти уточнили, что готовы сотрудничать с Украиной на территории Польши.
"В связи с вопросами о месте проведения запланированных учений по беспилотникам и сотрудничеству между экспертами из Польши и с Украины, сообщаем, что в настоящее время между специалистами обеих стран ведутся переговоры по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотных и противодроновых систем. Ожидается, что все эти мероприятия будут проходить на территории Польши", - заявляли в Минобороны Польши.
Украина и Россия обменялись телами погибших военнослужащих. Украинской стороне передали останки 1000 погибших военнослужащих ВСУ. России передали тела 24 военнослужащих ВС РФ.
На Украине останки направят на экспертизы и идентификацию в специализированные государственные учреждения. Личности погибших устанавливают следователи МВД и судмедэксперты.
"Репатриацию удалось осуществить благодаря совместным усилиям сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур сектора безопасности и обороны Украины", - уточнили в украинском координационном штабе.
2 июня 2025 года в Стамбуле (Турция) прошел второй раунд переговоров России и Украины. Стороны договорились об обмене телами погибших военнослужащих.
К 19 июня Москва передала Киеву свыше 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев передал Москве останки 78 бойцов. Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию