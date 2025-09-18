Этой проблеме уже сотни лет. Живов описал сценарий, по которому сдерживают Россию - 18.09.2025 Украина.ру
Этой проблеме уже сотни лет. Живов описал сценарий, по которому сдерживают Россию
Запад сдерживает Россию по одному и том же сценарию. Они блокируют наши торговые маршруты по морю. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эта проблема была актуальна и во времена Российской империи, и при советской власти, отметил он.Дальний Восток все еще непригоден для проживания большого количества людей, строительства крупных экономических объектов и создания мощных логистических цепочек, а выход в Черное море затруднен из-за враждебной Украины и частично враждебной Турции, добавил Живов.Никогда не будет такого, что Россию оставят в покое. Ветераны Великой Отечественной войны и так дали возможность двум-трем поколениям спокойно пожить. Мы спокойно пожили. Пора пожить неспокойно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.
Этой проблеме уже сотни лет. Живов описал сценарий, по которому сдерживают Россию

Российский флаг
Запад сдерживает Россию по одному и том же сценарию. Они блокируют наши торговые маршруты по морю. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эта проблема была актуальна и во времена Российской империи, и при советской власти, отметил он.
Дальний Восток все еще непригоден для проживания большого количества людей, строительства крупных экономических объектов и создания мощных логистических цепочек, а выход в Черное море затруднен из-за враждебной Украины и частично враждебной Турции, добавил Живов.
"Грубо говоря, за каждый рубль выращенной пшеницы нам приходится доплачивать дуракам и врагам в виде пошлин и политических рисков. Наши транзакционные издержки пока высоки. Это ограничивает суверенитет и богатство нашего народа. Я уже не говорю про последствия развала СССР", - сказал он.
Никогда не будет такого, что Россию оставят в покое. Ветераны Великой Отечественной войны и так дали возможность двум-трем поколениям спокойно пожить. Мы спокойно пожили. Пора пожить неспокойно, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.
