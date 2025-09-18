https://ukraina.ru/20250918/etoy-probleme-uzhe-sotni-let-zhivov-opisal-stsenariy-po-kotoromu-sderzhivayut-rossiyu-1068751807.html

Этой проблеме уже сотни лет. Живов описал сценарий, по которому сдерживают Россию

Запад сдерживает Россию по одному и том же сценарию. Они блокируют наши торговые маршруты по морю. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101312/99/1013129922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ae8b06be0af8eb66f182b0743a6e19b.jpg

Эта проблема была актуальна и во времена Российской империи, и при советской власти, отметил он.Дальний Восток все еще непригоден для проживания большого количества людей, строительства крупных экономических объектов и создания мощных логистических цепочек, а выход в Черное море затруднен из-за враждебной Украины и частично враждебной Турции, добавил Живов.Никогда не будет такого, что Россию оставят в покое. Ветераны Великой Отечественной войны и так дали возможность двум-трем поколениям спокойно пожить. Мы спокойно пожили. Пора пожить неспокойно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова - на сайте Украина.ру.

