Алексей Живов: Даже если Россия создаст еще одну армию, никакой быстрой победы над ВСУ не будет

России для достижения целей СВО нужно использовать цифровые системы поддержки боя. Делать сквозную и качественную связь между подразделениями. Сейчас в армию приходят серьезный интеллект и технологии. Именно способность комплексно внедрять новейшие военные и технологические практики определят исход сражений.

Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, что думаете по поводу провокации с дронами" в Польше? Что это было? Зачем?- Все еще разбираются в том, что это было.Министерство обороны Белоруссии заявило, что это случайно залетевшие дроны, у которых Польшу заранее уведомили. Фотографии с мест указывают, что это точно не "Герань", а какой-то другой дальнобойный беспилотник. "Герань" округлая, а там был усеченный прямоугольный корпус. Тем не менее, Польша продолжает настаивать, что Россия умышленно нарушила ее воздушное пространство.На мой взгляд, наиболее рабочие только две версии.Первое. Украинская провокация с геранеподобными дронами.Второе. Какие-то беспилотники, которые работали по западной Украине, действительно могли сбиться с радиосвязи и уйти на автомате туда, куда стремятся все, кто участвует в восстании машин.Я бы сказал, что произошло восстание машин против русофобии. Мы же знаем, что в дронах используется искусственный интеллект. "Герани" тоже скоро мыслить начнут. И когда они летели на западную Украину, они могли друг с другом поговорить:"Ребята, не во Львове же дело. Всю технику для ВСУ разгружают в Жешуве. Давайте ударим по главной их коммуникации".То есть "Герани" сами решили защитить Россию так, как они это понимают (смеется).- И все-таки, как Запад может использовать эту провокацию против нас? Судя по ее топорности, этого недостаточно, чтобы начать действовать против нас. Или достаточно?- Конечно, недостаточно. Честно говоря, мне глубоко наплевать, что про нас подумают. Я бы уже давно бил и по Жешуву, и по оборонным заводам в Европе. Израиль спокойно наносит удары по любой стране, где, как он утверждает, находятся враги Израиля. А мы чем хуже?Мы ядерная держава. У нас тысячи боеголовок. Ну что они нам сделают? Санкции введут? Энергетические ресурсы перестанут покупать? Так они сами вводят санкции и сами покупают. Они будут только бухтеть и возмущаться. Никто на Россию в здравом уме нападать не будет. Россия может уничтожить континенты.Кстати, недавно кто-то точечно попал по зданию украинского правительства. После этого что-то такое было? Да ничего.Была бы воля нашего президента, на месте всех государственных органов Украины давно была бы дыра. Украина существует только потому, что Верховный по-человечески относиться к этой мятежной области Российской Империи и к людям, которые попали в плен к киевскому режиму.Европа в глубине души тоже понимает, что за войну, которые они развязали, рано или поздно придется расплачиваться. Они этого боятся и устраивают женские истерики. Но дальше истерик ничего не пойдет.- Вы упомянули удары Израиля (теперь уже по Катару). Видим также беспорядки в Непале и протесты во Франции. Одним словом, в мире непокойно. А может ли произойти какое-то событие, чтобы все отвлеклись и оставили нас в покое?- Обычно мир от больших войн отвлекают эпидемии и природные катаклизмы. Вдруг где-то произойдет извержение вулкана, когда на всей планете три года будет зима.Понимаете, мир все время находится в хрупком балансе. И каждый раз этот баланс обретается в результате большой войны. В 19 веке таких войн было две-три. В 20 веке было две горячих войны, и одна – холодная. В 21 веке потенциал стан и национально-культурных сообществ не соответствует их положению в системе распределения материальных благ. Поэтому будет война. Надо быть готовыми в этой войне победить и на ближайшие 50-70 лет свое доминирующее положение в мире.Благ всегда меньше, чем людей, которые хотят ими обладать. А за последние 100 лет население планеты минимум в восемь раз увеличилось. На мировое лидерство претендует новая страна – Китай. Китай прямо заявил о желании создать организацию устойчивого глобального управления, альтернативную ООН. Что происходит в ситуациях, когда крупные международные организации себя дискредитируют? Крупные войны.Что касается России, то Запад сдерживает нас по одному и том же сценарию. Они блокируют наши торговые маршруты по морю. Этой проблеме уже 300 лет дома Романовых и почти 100 лет советской власти. Дальний Восток все еще непригоден для проживания большого количества людей, строительства крупных экономических объектов и создания мощных логистических цепочек, а выход в Черное море затруднен из-за враждебной Украины и частично враждебной Турции.Грубо говоря, за каждый рубль выращенной пшеницы нам приходится доплачивать дуракам и врагам в виде пошлин и политических рисков. Наши транзакционные издержки пока высоки. Это ограничивает суверенитет и богатство нашего народа. Я уже не говорю про последствия развала СССР.Поэтому ваш вопрос "Когда же нас оставят в покое, чтобы мы как хоббиты жили вдали от всех потрясений и пиво варили" - неправильный. Никогда такого не будет. Ветераны Великой Отечественной войны и так дали возможность двум-трем поколениям спокойно пожить. Мы спокойно пожили. Пора пожить неспокойно.- Насчет неспокойного. Вы упомянули удар по зданию украинского правительства. Также были прилеты по мосту через Днепр и железнодорожной инфраструктуре. У нас изменилась тактика, а у противника просела ПВО? Или дело вообще не в этом?- Что значит "просела ПВО"? Мы ее сильно проредили. Она же не сказала: "Ой, я устала, надо присесть". Мы неслабые комплексы "Пэтриот" изрядно размотали (смеется).ВКС тоже используют более сложные тактики разведки, координации и нанесения ударов. Средства поражения новые появились: та же реактивная "Герань-3". "Герань-2" перед попаданием в цель может менять курс. Все эти факторы сделали наши атаки гораздо более опасными.Другое дело, что нынешний обмен ударами (у нас тоже НПЗ горят и мирные люди гибнут) – это новый тип очень длинной войны. Мы друг другу отправляем различные беспилотные системы, чтобы ослабить социально-экономическую систему. И это длится уже четвертый год СВО.Более того, то, что мы входим в тройку мира по применению БПЛА, пока не решает оперативно-тактических задач на фронте: освобождение Донбасса, Херсона и Запорожья, а также создания буферной зоны на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей.А именно такие задачи поставило российское политическое руководство перед военными.- Как раз про все эти регионы. На каком из участков СВО ситуация для ВСУ складывается хуже всего?- В Донбассе. ВСУ потеряли Часов Яр. Есть наш прорыв к Дружковке. Наши войска ведут бои в застройке Красноармейской агломерации. Ситуация там для них на тоненького. Они в любой момент могут лишиться фортификаций, которые годами готовили для войны с Россией.Обидно, что мы не можем с другой стороны эти фортификации обойти. Была бы у нас еще одна армия, которая могла бы решительно вклиниться и быстро пройти, было бы проще. Хотя в условиях дронов возможности высокомобильной войны с использованием колонн для быстрого продвижения в тыл противника пока ограничены.Кстати, ВСУ вторгались в Курскую область не колоннами. Противник пытался задействовать высокомобильные малые группы, но у него что-то пошло не так.Конечно, у нас есть успехи, но не сказать, что они выдающиеся. Если сравнивать СВО с футбольным матчем, то мы ведем 2:1 при наряженной игре. Пока у нас никто не забил красивый гол в девятку ударом в падении через себя. При такой динамике мы еще будем очень долго освобождать наши территории.- Тем не менее, даже такая динамика вызывает "вой на болотах". Во-первых, Сырский заявил, что Россия якобы в три-шесть раз превосходит Украину по людям и технике. Во-вторых, был недавний отчет, что у ВСУ больше 140 тысяч дезертиров за последние восемь месяцев.- Конечно, моральное состояние противника ухудшается. Об этом подтверждают данные о дезертирстве из ВСУ. Насильно мобилизованные мужчины не хотят умирать за режим Зеленского. Я их понимаю и полностью поддерживаю. Бегите как можно дальше от войны. Не ввязывайтесь в эту авантюру.Что касается Сырского, то ему веры мало. Так себе источник. Это же не для российской аудитории сказано. Он мог иметь в виду: "Посмотрите, их в шесть раз больше, а мы держимся". В шесть раз больше нас никак быть не можем. Общая численность группировки СВО – 700 тысяч. А у общая численность всех силовиков Украины по-прежнему миллион.Может, у нас в тылах притаились несколько боеспособных армий, которые мы не учли и не заметили. Да я у противника не все так плохо. Он же перешел дронам и цифровой системе управления на поле боя. Я уже говорил, что сегодня количество штыков и танков ничего не решает. Дронов хватит на всех.Что делать? Использовать цифровые системы поддержки боя. Делать сквозную и качественную связь между подразделениями. Много чего надо делать. Сейчас в армию приходят серьезный интеллект и технологии. Именно способность комплексно внедрять новейшие военные и технологические практики определят исход сражений.Более того, сейчас появилось огромное количество способов вести ментальную войну. Во время Великой Отечественной войны вы не могли залезть в телефон командиру немецкой бригады и написать: "Ганс, у тебя украли все деньги. С тобой женой тоже случилась беда", чтобы Ганс звонил родственникам, а не был занят войной. А сегодня технологии полностью поменяли подходы к информационно-психологическому воздействию на бойцов, тыл и руководство противника. Можно атаковать счета и сливать компроматы.Повторюсь, необязательно убивать солдата. Достаточно прислать ему ссылку в телефон, от которой он сам убежит с поля боя.Этот фактор нами еще недооценен. А в Великобритании уже год назад объявили о создании военного кибердепартамента. Туда идет серьезное финансирование. Потому что в цифровой и ментальной области противнику можно нанести еще больший урон, чем на фронте.

