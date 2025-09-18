https://ukraina.ru/20250918/alternativa-nato-i-vyzov-trampu-chto-govoryat-na-ukraine-o-ratifikatsii-stoletnego-soglasheniya-s-1068825723.html

Альтернатива НАТО и вызов Трампу. Что говорят на Украине о ратификации "столетнего соглашения" с Лондоном

В среду 17 сентября Верховная Рада ратифицировал столетнее соглашение о партнерстве с Великобританией. Зеленский подписал его в Лондоне еще 16 января, а ратифицировали только сейчас, что совпало с визитом Дональда Трампа на встречу с британским монархом.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1d/1067841882_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_f144886a324a0df098bdd0b92f75a20f.jpg

На Украине в этом совпадении усматривают послание американскому президенту, суть которого заключается в том, что Киев остается верноподданным слугой воинственного Лондона и не приемлет мирные планы Трампа. Накануне Зеленский обрушился с критикой на президента США, требуя от него давить на Россию, что украинским комментаторам напомнило перепалку в Овальном кабинете Белого дома."Столетнее соглашение" изначально было инициативой Лондона, которую начали консерваторы, а реализовали лейбористы, что говорит о долгосрочных планах, вне зависимости от смены правительств.В рамках "столетнего соглашения" Великобритания обязуется ежегодно предоставлять Украине военной помощи на 3 млрд фунтов "столько времени, сколько потребуется", но пока конкретика касается периода до 2031 года.Лондон также закрепляет за собой статус предпочтительного партнера для украинского энергетического сектора, в стратегии по добыче важнейших полезных ископаемых в "незалежной" и производства "зелёной стали".Иными словами, соглашение с Великобританией противоречит "ресурсной сделке", которую тот же Зеленский заключил с США (вызвавшую недовольство Лондона). Примечательно, что в тот же день 17 сентября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что США внесли первые $75 млн в Инвестиционный фонд восстановления, созданный в рамках той самой ресурсной сделки. Очевидно, что американцы не увидят этих денег, как и китайцы, которые инвестировали в украинские проекты.Один из пунктов соглашения с Великобританией гласит об "уважении к британским интересам в регионе и их безопасности". При всей расплывчатости формулировки он говорит о приоритетности, и под него можно подвести любое желание Лондона.Украинский экономист Алексей Кущ недавно рассказывал, что скоро, в очередь могут начать выстраиваться кредиторы Украины, чтобы начать делить стратегические активы, и тогда между ними возникнут споры и противоречия. "Американцы будут кричать, что у них есть инвестиционный фонд и показывать бумаги, бриты будут размахивать столетним соглашением, европейцы будут говорить об ассоциации", - говорит экономист.В соглашении также говорится о поддержке Киева на пути в НАТО, что является одной из причин конфликта с РФ, а также противоречит намерениям Трампа, который недавно говорил, что Украине членство в блоке не светит.Нардеп Марьяна Безуглая приветствует ратификацию документа и заявляет, что только с Великобританией, как страной-партнером возможны долгосрочные планы. Её коллега нардеп Максим Бужанский пишет, что во время ратификации столетнего соглашения он просто был в курилке.Бывший президент Пётр Порошенко* утверждает, что соглашение о 100-летнем партнёрстве между Украиной и Великобританией — символическое, но считает, что самое главное там – именно упоминание стремления Киева в НАТО.Министр обороны Денис Шмыгаль также сообщал 11 сентября о подписании с Лондоном соглашения о совместном производстве дронов-перехватчиков. Его он тоже называл частью соглашения о столетнем партнёрстве с Великобританией.В правительстве Великобритании также сообщали, что благодаря "столетнему соглашению" будет запущена новая схема проверки зерна, которую разработали в Лондоне для отслеживания "украденного зерна с оккупированных украинских территорий". В условиях нарастания мирового продовольственного кризиса этот пункт может быть использован Лондоном для пиратского захвата судов, перевозящих российское зерно в нейтральных водах.Следует также отметить, что открытая часть (а есть и закрытая) соглашения состоит преимущественно из декларации, в которой мало конкретики. Тем не менее, там декларируется создание специальных совместных флотилий "для обеспечения безопасности в водах, которые имеют стратегическое значение для двух стран".В данном случае, очевидно, что Украина не будет посылать свой несуществующий флот в Атлантику, а речь идёт о Чёрном море. Кроме того, соглашение предусматривает "рассмотрение возможностей" создания военных баз (что запрещено 17-й статьей Конституции Украины), складов материально-технического обеспечения и хранилищ резервной военной техники на территории Украины.Издание "Зеркало недели" сообщало в момент подписания соглашения, что оно может стать альтернативой членству в НАТО, если его не удастся реализовать при нынешней администрации США.Однако украинский политолог Кость Бондаренко подчеркнул, что нет ничего более краткосрочного, чем "столетние" или "вечные" договора, предложив представить судьбу какого-нибудь договора, который Великобритания подписала 100 лет назад - в далёком 1925 году.О планах Запада по модернизации и развитию ВПК Украины - в статье Виктора Пироженко "Догнать Россию не получится. Запад на Украине готовит масштабную перестройку ВПК, но есть нюансы"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

