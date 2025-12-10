ВС РФ уничтожили газовую компрессорную станцию в Одесской области - 10.12.2025 Украина.ру
ВС РФ уничтожили газовую компрессорную станцию в Одесской области
ВС РФ уничтожили газовую компрессорную станцию в Одесской области
Российские военные в ночь на среду ударами дронов "Герань" уничтожили газовую компрессорную станцию в Одесской области в районе населенного пункта Ананьев, передает 10 декабря телеграм-канал Украина.ру
2025-12-10T07:41
2025-12-10T07:43
Воздушная тревога звучит в Харькове. Кроме того, сигнал тревоги слышен в Киеве и в Черниговской области. Сообщается о возможном пуске "Искандера".Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность."Герань-2" – российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют — в настоящее время появилась реактивная версия "Герань-3" с крейсерской скоростью до 600 км/ч.Подробнее об успехах российских военных - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
ВС РФ уничтожили газовую компрессорную станцию в Одесской области

07:41 10.12.2025 (обновлено: 07:43 10.12.2025)
 
Российские военные в ночь на среду ударами дронов "Герань" уничтожили газовую компрессорную станцию в Одесской области в районе населенного пункта Ананьев, передает 10 декабря телеграм-канал Украина.ру
Воздушная тревога звучит в Харькове.
Кроме того, сигнал тревоги слышен в Киеве и в Черниговской области. Сообщается о возможном пуске "Искандера".
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты.
Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
"Герань-2" – российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют — в настоящее время появилась реактивная версия "Герань-3" с крейсерской скоростью до 600 км/ч.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияОдесская областьУкраина.ру
 
