Догнать Россию не получится. Запад на Украине готовит масштабную перестройку ВПК, но есть нюансы

Несмотря на войну и сквозную простреливаемость территории Украины, Киев ищет способы наладить собственное производство вооружения и боевой техники. В связи с этим на Украине периодически возобновляются обсуждения оптимальных путей развития украинской военной промышленности.

2025-09-18T05:44

Рассматриваются два направления: увеличение производства некоторых самых важных вооружений для поддержания боеспособности ВФУ и улучшение позиций Украины на мировом рынке вооружений.Как следует из внутриукраинских дискуссий, успешное развитие местного ВПК сводится к двум условиям: 1) необходимости его интеграции в военную промышленность стран НАТО и здесь речь идёт о разного рода стандартах; 2) как можно более быстрое занятие на мировом рынке вооружений своей ниши, для чего необходимо разрешение на экспорт продукции украинского ВПК. Сейчас такой экспорт запрещён до окончания боевых действий.Данные обсуждения показывают, что планы киевского режима по развитию своих вооружённых формирований полностью противоположны одному из ключевых российских условий мирного урегулирования – установлению предельного порога для численности и вооружений военных формирований Украины (ВФУ).Фактическая интеграция Украины в НАТО идёт без остановки. На данный момент в ВФУ и в иных силовых структурах киевского режима внедрены более 330 стандартов НАТО и еще более 50 находятся в процессе внедрения. Эти стандарты регулируют эксплуатацию вооружения и военной техники, безопасность хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управление войсками, применение информационных систем и связи, качество инженерного, авиационного и медицинского обеспечения.Однако в Киеве вопрос ставится шире – о перестройке в соответствии со стандартами НАТО всей военной промышленности Украины.Поскольку в существующих условиях создание на Украине крупных высокотехнологичных промышленных предприятий и встраивание их в цепочки поставок стран НАТО по натовским стандартам невозможен, Киев пошёл иными путями.Во-первых, на Украине сосредотачиваются на развитии Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и конечной сборке соответствующей продукции в новых высокотехнологичных сегментах вооружений, не требующих масштабных и энергозатратных производств. Речь главным образом идёт о боевых беспилотниках разного вида и назначения (воздушных, морских и наземных).Практика показала, что под такие производства можно легко приспособить любые помещения, продукцию можно собирать из готовых иностранных комплектующих на относительно небольших площадях с минимальными энергозатратами, а саму сборку - рассредоточить на большой территории, чтобы усложнить её обнаружение и затруднить поражение мест производства.Во-вторых, на Украине создаются совместно с западными фирмами мощности по несложному ремонту имеющейся на вооружении ВФУ западной и отчасти старой советской техники. Это направление диктуется непосредственно интересами текущей военной фазы украинского кризиса.В-третьих, для выпуска более сложных систем вооружений и боеприпасов создаются совместные производства с европейскими членами НАТО и в основном на их территории.Для полноценной интеграции важна сертификация украинской военной продукции в соответствии со стандартами НАТО. Одним из примеров является лицензионное соглашение Укроборонпрома с чешской компанией "Чеська зброёвка", согласно которому на Украине будет производиться по стандартам НАТО стрелковое оружие.Наиболее тесная форма интеграции - создание совместных предприятий с производителями из США и ЕС. Она означает непосредственное вхождение украинской военной промышленности в производственные цепочки стран НАТО. На Украине считают, что создание таких СП позволит приобщиться к западным технологиям и в итоге перейти к изготовлению продукции по стандартам НАТО.В данном вопросе, как и в иных, связанных с шефством над киевским режимом, показательна роль Британии. Так, британская торговая ассоциация "АДС Групп", объединяющая предприятия военной промышленности, предложила членство производителям военной продукции со штаб-квартирами на Украине и открыла возможность вступления для украинских компаний.Они получают возможность взаимодействовать с более широким кругом производителей из стран НАТО и участие в торговых миссиях АДС на Украине. В течение двух суток заявки на членство в "АДС Групп" подали около 10 украинских компаний.Конкретный пример интеграции в британский военный рынок даёт компания "Укрспецсистемс", которая объявила о планах вложить в британскую военную промышленность порядка 200 млн. фунтов стерлингов. Другая украинская компания - "Скаетон" сотрудничает с британской "Привайл партнерс" в области беспилотных технологий.Кроме того, реализуется совместный проект "Байкар" с украинской компанией "Ивченко-Прогресс" по разработке турбовентиляторного двигателя для новых образцов турецких беспилотников.В целом, в области НИОКР по производству боевых беспилотников разного назначения и в создании их опытных образцов интеграция украинского ВПК в военно-промышленные структуры стран НАТО идёт особенно активно. Здесь Киев делает ставку на частные предприятия.В качестве свежего примера можно указать на автономный беспилотный авиационный ударный комплекс с ИИ чешско-украинской компании "УАК", представленный на уже упоминавшейся сентябрьской выставке в Лондоне.Пока восстановление полноценного производства бронетехники в условиях боевых действий невозможно, НАТО сосредоточилось на открытии сети ремонтных цехов по обслуживанию западной техники на вооружении ВФУ. Ещё с конца прошлого года франко-немецкая оборонная группа КНДС, производящая танки "Леопард" и гаубицы "Цезарь", открыла дочернее предприятие на Украине.Представители немецкого оружейного концерна "Рейнметалл"утверждают, что уже год, как совместнос "Укроборонпромом" на Украине действуют их ремонтные цеха по обслуживанию западной бронетехники.Неудачный опыт турецкой компании "Байкар", чьи строящиеся цеха в Киеве под производство авиабеспилотников были недавно уничтожены воздушным ударом российской армии, видимо, подтолкнёт военные компании НАТО сосредоточиться на Украине пока только на ремонте техники.Судя по всему, результатом серьёзной помощи британской стороны украинской частной компании "Файр пойнт" стала крылатая ракета "Фламинго". Скорее всего, она является модификацией более ранней аналогичной ракеты от компании "Милэнион Групп" (Великобритания-ОАЭ), которая уже неоднократно сотрудничала с Украиной в военной области.Правительство Дании создаст украинской компании необходимые условия для производства твёрдого топлива для этой ракеты, обойдя более 20 правовых ограничений.Особенно показательно требование украинских производителей к Зеленскому разрешить экспорт продукции украинского ВПК на мировой рынок вооружений. Очевиден чёткий интерес производителей вооружений в увеличении прибыли предприятий военного сектора за счёт экспорта, поскольку деградация украинской промышленности и скудость финансирования ограничивают объём госзаказа для внутреннего рынка.В связи с этим рассматривается регистрация украинских предприятий в агенстве НАТО по обеспечению и закупкам. На Украине надеются таким образом присоединиться к общей цепи поставок нелетального (на первых порах) оружия армий членов НАТО и расширить свои рынки сбыта.Учитывая огромный масштаб теневого сектора украинской экономики, можно предположить, что основная часть будет присвоена производителями вооружения (частными и государственными) и выведена за границу.Догнать и, тем более, перегнать российский ВПК по производству любых современных вооружений киевский режим очевидно не сможет. Далеко зашедшая деиндустриализация, утрата научно-инженерных школ, разрушение единой инфраструктуры НИОКР, закрытие ведущих КБ, критическая нехватка квалифицированных рабочих кадров – одним словом, все эти "завоевания незалежности" делают потуги Киева бесперпективными.Но, при условии финансовой, технологической и производственной поддержки европейских членов НАТО планы Киева представляют для России определённый вызов.О том, как Зеленский готовится подкормиться за счет Дании - в статье Михаила Павлива "Киевские схематозы на крови. Датская программа Зеленского: "утром деньги - вечером стулья"

