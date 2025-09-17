https://ukraina.ru/20250917/net-smysla-voennyy-ekspert-obyasnil-pochemu-esche-nikto-ne-videl-oreshnik-1068732966.html

"Нет смысла": военный эксперт объяснил, почему еще никто не видел "Орешник"

Российской армии нет смысла демонстрировать как выглядит комплекс "Орешник", когда все и так видели последствия его применения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский

"Орешник" - новейшая российская баллистическая ракета средней дальности. Ее испытания в боевых условиях прошло 21 ноября 2024 года. Данная ракета в безъядерном исполнении была применена по заводу "Южмаш" в городе Днепр. Вокруг применения "Орешника" по "Южмашу" было много информационного мусора, отметил эксперт. По его словам, политологи обсуждали отверстия на месте завода, которые нанесла ракета (мало или много). А реальные военные, которые понимают последствия применения этого гиперзвукового оружия даже без ядерного оснащения, сразу сказали, какой ущерб врагу он может нанести."Так что нет смысла показывать сам "Орешник". Было показано его применение. Знающие люди это и так поймут", - сказал Тиханский. Если кому-то хочется посмотреть на "Орешник", то можно взглянуть на ракету "Рубеж". Внешне они мало чем отличаются. А что у них внутри – дело инженеров, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.

