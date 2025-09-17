"Нет смысла": военный эксперт объяснил, почему еще никто не видел "Орешник" - 17.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250917/net-smysla-voennyy-ekspert-obyasnil-pochemu-esche-nikto-ne-videl-oreshnik-1068732966.html
"Нет смысла": военный эксперт объяснил, почему еще никто не видел "Орешник"
"Нет смысла": военный эксперт объяснил, почему еще никто не видел "Орешник" - 17.09.2025 Украина.ру
"Нет смысла": военный эксперт объяснил, почему еще никто не видел "Орешник"
Российской армии нет смысла демонстрировать как выглядит комплекс "Орешник", когда все и так видели последствия его применения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
2025-09-17T04:45
2025-09-17T06:35
новости
днепр
южмаш
"орешник"
украина
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067458832_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_f3b8451bccfa100009529c4cfb0726ba.jpg
"Орешник" - новейшая российская баллистическая ракета средней дальности. Ее испытания в боевых условиях прошло 21 ноября 2024 года. Данная ракета в безъядерном исполнении была применена по заводу "Южмаш" в городе Днепр. Вокруг применения "Орешника" по "Южмашу" было много информационного мусора, отметил эксперт. По его словам, политологи обсуждали отверстия на месте завода, которые нанесла ракета (мало или много). А реальные военные, которые понимают последствия применения этого гиперзвукового оружия даже без ядерного оснащения, сразу сказали, какой ущерб врагу он может нанести."Так что нет смысла показывать сам "Орешник". Было показано его применение. Знающие люди это и так поймут", - сказал Тиханский. Если кому-то хочется посмотреть на "Орешник", то можно взглянуть на ракету "Рубеж". Внешне они мало чем отличаются. А что у них внутри – дело инженеров, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.
днепр
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067458832_26:0:986:720_1920x0_80_0_0_496e17606690ee241e452c2c47754751.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепр, южмаш, "орешник", украина, россия, сво
Новости, Днепр, Южмаш, "Орешник", Украина, Россия, СВО

"Нет смысла": военный эксперт объяснил, почему еще никто не видел "Орешник"

04:45 17.09.2025 (обновлено: 06:35 17.09.2025)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российской армии нет смысла демонстрировать как выглядит комплекс "Орешник", когда все и так видели последствия его применения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
"Орешник" - новейшая российская баллистическая ракета средней дальности. Ее испытания в боевых условиях прошло 21 ноября 2024 года. Данная ракета в безъядерном исполнении была применена по заводу "Южмаш" в городе Днепр.
Вокруг применения "Орешника" по "Южмашу" было много информационного мусора, отметил эксперт.
По его словам, политологи обсуждали отверстия на месте завода, которые нанесла ракета (мало или много). А реальные военные, которые понимают последствия применения этого гиперзвукового оружия даже без ядерного оснащения, сразу сказали, какой ущерб врагу он может нанести.
"Так что нет смысла показывать сам "Орешник". Было показано его применение. Знающие люди это и так поймут", - сказал Тиханский.
Если кому-то хочется посмотреть на "Орешник", то можно взглянуть на ракету "Рубеж". Внешне они мало чем отличаются. А что у них внутри – дело инженеров, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДнепрЮжмаш"Орешник"УкраинаРоссияСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Главное за ночь 17 сентября
08:01Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцев
07:59ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией
07:41Первый за три года самолет вылетел из Москвы в Краснодар
07:18ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Херсоне
07:00Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад
07:00Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
06:50Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
06:45А мы чем хуже? Живов призвал бить по оборонным заводам в Европе
06:40Требуют миллиарды от Запада и имитируют бурную деятельность. Чем в эти дни занимаются украинские элиты
06:35Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
06:30"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"
06:25Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова
06:20Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции
06:15Неменский объяснил "психологическую потребность" Польши выдумывать российскую угрозу
06:10Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде
06:00Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику
05:45Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
05:45Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна
05:30"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом
Лента новостейМолния