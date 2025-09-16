https://ukraina.ru/20250916/1068704290.html

Александр Тиханский: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе

Вокруг применения "Орешника" по Южмашу было много информационного мусора. Политологи обсуждали отверстия на месте завода, которые нанесла ракета (мало или много). А реальные военные, которые понимают последствия применения этого гиперзвукового оружия даже без ядерного оснащения, сразу сказали, какой ущерб врагу он может нанести

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский.За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.- Александр Иванович, сколько в этой активности Запада бравады, а сколько – реальных военно-технических приготовлений к большому конфликту?- Вы кратко и точно оценили военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг к Союзного государства. По последним подсчетам, на наших границах в общей сложности будет находиться 70-тысячная группировка НАТО. Такой цифры еще не было. Учитывая, что в наших учениях "Запад-2025" в общей сложности принимают участия не более 18-тысяч военнослужащих.Более того, несмотря на то, что учения на территории Белоруссии отведены вглубь республики, а морские учения с Балтийского моря были переведены в Баренцево, Польша опять стала выступать с залихватскими заявлениями. Я могу привести конкретные факты, которые подтверждают, что именно Польша виновна в сегодняшней эскалации.Во-первых, поляки в противовес нашим учениям тут же начали маневры "Железный защитник". Еще в августе они говорили, что в них примет участие 34-тысячи человек. Тем самым они уже превысили допустимую численность. А сейчас эта цифра стала еще больше.Во-вторых, этот инфошум по поводу беспилотников спровоцировал применение 4-й статьи устава НАТО (консультации). После этих консультаций поляки еще решили начать операцию "Восточный страж" - усиление восточной группировки НАТО. Да, пока там силы незначительные. Авиация и пару комплексов ПВО. Но они усиливают именно эту точку.А там, где концентрируется много военной техники, всегда работает человеческий фактор. Вероятность происшествий, которые могут спровоцировать вооруженный конфликт, возрастает многократно.Вы упомянули идею о закрытии неба над Украиной с помощью ПВО на территории стран НАТО. Эта идея обсуждалась еще при Байдене. Потом Запад от этого отошел, поняв, что это будет означать вступление НАТО в войну. А теперь глава МИД Польши Сикорский опять ее продвигает. И при этом хитро говорит: "Нет, мы сами не можем принять это решение. Это пусть НАТО решает". То есть поляки хотят втянуть весь НАТО в прямую войну с Россией.Они думают, что смогут обстреливать российские цели над Украиной, не получив удар в ответ? Думают, что территория Польши – это полигон, откуда можно стрелять по учебным целям? Естественно, что это просто так не закончится. Они станут законной целью ВС РФ. В какой бы стране они ни находились.Повторюсь, такая концентрация армий НАТО и национальных армий вокруг границ Союзного государства дает им техническую возможность в любой момент развязать вооруженный конфликт.- А что может сделать эта 70-тысячная группировка НАТО под прикрытием зонтика из ПВО и авиации? Не сказать, что она совсем уж непобедима. Но даже по меркам СВО – это немало.- Конечно, немало. Группировка в 70-тысяч человек – это 14-15 бригад. Примерно так оценивается численность северной группировки ВСУ. Это нарушает военный баланс в регионе.Сразу скажу, что на учениях "Запад-2025" все равно будет отрабатываться применение тактического ядерного оружия. На момент нашей с вами беседы этого не было, но это будет. Этот вопрос стоит в повестке маневров. Мы уже несколько раз предупреждали европейцев, что на нашем ТВД конвенциальной войны быть не может, поскольку европейские армии по своей численности превосходят армии Союзного государства.И если они попробуют зайти на территорию РБ или Калининградской области, это привлечет за собой применение тактического ядерного оружия. Это предусмотрено в ядерной доктрине России.- А вы не допускаете, что они не боятся, что мы применим ТЯО и что "Орешники" полетят? Может быть, они сами готовы использовать ядерное оружие против нас?- Такой момент есть. Западные военные эксперты политологического плана не верят, что Россия может применить ядерное оружие. "Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Русские не решатся. Мы туда пойдем, мы сюда пойдем". Но серьезные военные эксперты в Европе всегда предупреждают своих политиков, что они не знают, что говорят. "Вы не понимаете, какие военные последствия это за собой потянет".- Тогда про наши учения "Запад-2025 поговорим". Как вы оцениваете их информационное освещение? Честно говоря, я думал, что в сети будет много фото и видео. Но пока из контролируемых сливов были только кадры с "Искандерами", которых установили на одной из трасс Калининградской области.- И это притом, что на территории Калининградской области учения формально не проводятся. Видимо, это какие-то свои внутренние маневры (смеется).На белорусском телевидении они освещаются широко. В каждом выпуске новостей показывают, кто чем занимается. Пока отрабатывается следующий этап учений. Атака врага отбита, идет ликвидация последствий ущерба на временно оккупированных территориях (для этого МЧС привлекается), а дальше будет освобождение территорий и уничтожение незаконных вооруженных формирований.Еще показывали применение "Уланов" - российских мотовездеходов на базе "Нивы". Были мотоциклетные подразделения. Все это делалось с учетом опыта СВО.Также горе-эксперты возмущались тем, что бомбометание отрабатывалось с помощью свободнопадающих бомб без УМПК. Потому что задачей учений была подготовка к освобождению территорий, а не уничтожение конкретного объекта. Точное прицеливание тут не требовалось.На учениях присутствуют представителя 23 государств, три из которых – члены НАТО (Турция, США и Венгрия). Сразу видно, с кем можно разговаривать. А ведь мы приглашали наших соседей из Польши и Прибалтики. Они либо проигнорировали приглашение, либо ответили, что в этом нет необходимости.Кстати, Польша полностью закрыла границу с РБ (автомобильное и железнодорожное сообщение), а людей отправили в обход через Литву. Литва не может нарушить транзит, особенно в сторону Калининградской области в силу двусторонних договоренностей и международного права. Пока литовцы не противодействуют. Зато очереди на границе очень большие.Повторюсь, когда будут отрабатывать применение ядерного оружия – не говорят. Но это предусмотрено и легендой учений, и всей оборонительной тактикой союзной группировки. Она необходимо, поскольку по конвенциальным вооружениям Запад нас превосходит.- Зафиксируем суть учений. Наша 18-тысячная группировка занимается отражением атаки, а потом переходит к освобождению территорий. Не пора ли масштабировать эти маневры и начать тренировать превентивный удар по странам НАТО?- Масштабировать надо. "Запад-2025" — это уже оперативно-стратегические учения. Они проходят на территории РБ. А ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия при нападении на Белоруссию. Размещение "Орешника" — это уже масштабирование учений.Спецзаряды, которые находятся в Белорусии, могут применять "Искандеры", штурмовики Су-25 и некоторыми ЗРК для поражения масштабных воздушных целей. Но их дальность действия всего лишь от 500 до 800 километров. А дальность действия "Орешника" — это 5,5 тысяч километров.И если НАТО спровоцирует тут войну, в ответ получит уже вся Европа. Удары в самом деле пойдут по центрам принятия решений. Если вы думаете, что война будет тут, а вы где-то там отсидитесь, то это не так.- Давайте подробнее про ядерные дела поговорим. Некоторое время назад белорусские власти выступили с идей о том, чтобы придумать ядерную боеголовку к "Полонезам", однако это идет вразрез с пунктом о нераспространении ядерного оружия на неядерные государства. Насколько это возможно технически и юридически?- Дело не в том, что это идет вразрез с пунктом о нераспространении ядерного оружия."Полонез" — это всего лишь носитель. Поставить на него спецзаряд можно. В советское время спецзаряды придумали даже для пушки "Пион" и миномета "Тюльпан". Носителем может быть все, что угодно. И разработать это можно в кратчайшие сроки.Вопрос в том, за счет чего увеличить количество носителей, чтобы установить ядерную завесу и создать для армий НАТО массу проблем, которые они уже не смогут преодолеть, нанеся им потери в 25-30%, чтобы они только работали на выживание, не выполняя боевой задачи. А это вопрос чисто тактический.- Насколько я знаю, в ядерных делах договоренность была такая: Минск дает целеуказания, а Москва нажимает на кнопку. Этот порядок сохраняется?- То, о чем вы говорите, касается "Орешника". Обслуживается он российскими ракетчиками, но целеуказания им дает белорусский генштаб. Тем более, "Орешник" — это конвенциальное оружие. А в том, что касается ядерного оружия, то его применение происходит по договоренности верховных главнокомандующих РФ и РБ. И если "Орешник" оснастить ядерным боезарядом, то вопрос о его применении тоже будет решаться на уровне глав государств.- У меня будет банальный вопрос. То, что мы до сих пор не показали, как выглядит "Орешник" - это хорошо или плохо?- Вокруг применения "Орешника" по Южмашу было много информационного мусора. Политологи обсуждали отверстия на месте завода, которые нанесла ракета (мало или много). А реальные военные, которые понимают последствия применения этого гиперзвукового оружия даже без ядерного оснащения, сразу сказали, какой ущерб врагу он может нанести.Так что нет смысла показывать сам "Орешник". Было показано его применение. Знающие люди это и так поймут. А если вам действительно интересно, как выглядит "Орешник", посмотрите на ракету "Рубеж". Внешне они мало чем отличаются. А что у них внутри – дело инженеров.- Давайте о союзном ВПК поговорим. Из последних белорусских разработок чаще всего пишут о БПЛА "Буревестник" (разработка авиационного завода в Барановичах) и бронеавтомобиль "Волат" (разработка Минского завода колесных тягачей). Есть ли еще какие-то образцы, которые можно было бы на СВО обкатать?- Практически все, что производит белорусский ВПК, уже обкатывается на СВО.Вы назвали бренды, которые на самом деле не очень распространены. "Волат" — это бронеавтомобиль для специальной разведки. Он не так широко применяется и не так широко поставлен на поток. Да, он считается серийным, но количество его небольшое.Что касается БПЛА, то тут номенклатура очень широкая. РБ выпускает порядка 30 наименований, все их перечислять не буду. Проблема в том, что Минск больше занимается разработкой, а для постановки в серию у него пока возможностей нет. Если что-то и ставится на поток, то только то, что будет применяться белорусской армией. По ПТУРам и гранатометам у нас точно все отработано.В основном мы поставляем России оптоэлектронное оборудование. В частности, прицел "Сосна-У" для танка Т-72 Б3. К тому же, белорусский ВПК еще с конца 1990х годов начал специализироваться на модернизации советского оружия. В этом плане мы дошли хороших результатов.Та же СВО показала, что артиллерийские снаряды работают так же. Только если раньше пристрелка была по 20 снарядов, то сейчас – по три. Артиллерия из площадной становится точечной.- Еще была информация, что в Белоруссии создается "специализированный спецназ для борьбы с украинскими диверсантами".- Насчет "специализированного спецназа для борьбы с украинскими диверсантами" - это взято из украинской пропаганды.Дело в том, что мы прикрывали все западное направление (граница с Польшей и Прибалтикой), а на южном направлении (граница с Украиной) было пусто. При этом после 2014 года уже начались сложности, поскольку украинцы стали использовать ДРГ на территории РБ, создавать схроны и закладки со взрывчаткой. С началом СВО это проявилось еще острее. И поскольку южная граница не была прикрыта ничем, кроме застав (в районе Чернобыля вообще ничего не было), было принято решение с нуля создать бригаду в составе сил специальных операций.То есть ни о каком специализированном спецназе по борьбе с украинцами речь не идет. Это лишь бригада спецназа, которая будет прикрывать южную границу РБ. Но она не обычная, а тяжелая. Она будет оснащена гусеничной техникой и своей артиллерией. И в том, что там будет батальон операторов БПЛА – я не сомневаюсь.- Каков у вас будет прогноз по обстановке в зоне СВО на осеннюю кампанию?- Тут я ничего нового не скажу. Россия будет оказывать постепенное давление по всей линии соприкосновения в 1200 километров, находя слабые места и проникая в них. Это то, что делает наступление не таким затратным по людским ресурсам. Адекватные украинские эксперты говорят, что соотношение потерь составляет 1к8. Россию это вполне устраивает. А какие-то крупные операции она будет делать только при обрушении какого-то из участков фронта.

