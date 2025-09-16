https://ukraina.ru/20250916/andrey-suzdaltsev-zelenskiy-daet-ukazaniya-trampu-potomu-chto-boitsya-nastupleniya-armii-rossii-1068758655.html

Андрей Суздальцев: Зеленский дает указания Трампу, потому что боится наступления армии России

Андрей Суздальцев: Зеленский дает указания Трампу, потому что боится наступления армии России - 16.09.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Зеленский дает указания Трампу, потому что боится наступления армии России

Западный форпост Союзного государства это Калининградская область. Она находится западнее и прикрывает Белоруссию. Поэтому трудно представить нападение на Белоруссию, при котором Польша и НАТО оставят в тылу Калининград. Конечно, сначала будет нападение на Калининград, то есть на Россию, а потом уже на Белоруссию.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Президент США Дональд Трамп должен выступить с четкой позицией, в том числе по антироссийским санкциям и гарантиям безопасности для Украины, чтобы конфликт был урегулирован, заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News.- Андрей Иванович, на чем основаны требования Зеленского?- Последние заявления Трампа о том, что он разочарован тем, как идет урегулирование конфликта на Украине, подзуживаются Европой и частью Конгресса и Сената США. Сенатор Линдси Грэм* настаивает на немедленном введении санкций. Их можно понять. Кит Келлог во время недавнего выступления заявил, что никакого российского наступления нет, идет медленное, метр за метром, продвижение. Это их раззадорило, они считают, что мы исчерпали военные и экономические ресурсы. И если сейчас надавить, то можно остановить продвижение российской армии, а потом решить в пользу Украины этот конфликт.Тут большую роль играют термины. Сейчас Запад в меньшей степени говорит о перемирии. Эта тема ушла после встречи в Анкоридже. Он говорит о том, что Россия не готова сесть за стол переговоров, ее нужно вынудить это сделать. Это уникально, потому что мы уже провели три раунда переговоров в Стамбуле и пригласили Зеленского на переговоры в Москву.Но Запад считает, что наша готовность к переговорам это готовность сдаться. То есть уйти с территории Украины до границ 1991 года, выплатить репарации. Естественно, никто эти 300 млрд замороженных активов не вернет, а к ним добавить еще триллион долларов. То есть в их понимании наша неготовность к переговорам, это наша неготовность сдаваться на милость Запада и Украины. Конечно, если бы мы пошли на такие страшные уступки, то об Украине мало бы кто вспомнил, нами бы занимался Запад.При этом Трамп призвал Европу окончательно отказаться от закупок российской нефти и нефтепродуктов, что является ловушкой. И заявление Зеленского из этой же серии. Эта выходка является попыткой указать высокому начальству на то, что необходимо принимать меры. Для лимитрофов это характерно, они любят командовать теми странами, которые их спонсируют.Зеленский пытается спровоцировать кризис и ускорить процессы. Летний сезон заканчивается, и они очень боятся, что российская армия после межсезонья пойдет вперед.- Почему вы называете требование прекратить закупки российской нефти ловушкой, ведь это вряд ли осуществимо?- В том-то и дело. Мы всегда подшучивали над заявлениями Трампа, но это очень хороший продуманный ход. Надо отдать должное его аналитикам. Если бы Европа смогла это сделать, то американским энергетическим компаниям это было бы выгодно.С другой стороны, понятно, что сделать это очень сложно. Мало того, что нужно будет снабжать газом Венгрию и Словакию, нужно будет снабжать им Украину. Браться за такую сложную логистику никто не будет. Поэтому Трамп все делает верно, заявляя, что мы остаемся на своих позициях, но не можем все делать за вас. Он намекает, что Европа за счет США хочет решить свои проблемы. Сейчас последуют яркие заявления от Каи Каллас и Зеленского о том, что нужно навалиться и задушить Россию. Но все это лишь подогрев темы.- Североатлантический альянс отреагировал на наши военные учения Запад-2025 масштабными маневрами "Восточный страж" в Польше. Видите ли вы здесь неприкрытую угрозу нашим западным рубежам?- Никакой эскалации здесь быть не может. Здесь нужно понимать расстановку сил и возможностей. Представить польских уланов, атакующих Белоруссию сложно. Но Польша в адрес блока НАТО и США кричит, что Россия завтра на нее нападет. Польша заявляет, что раз Белоруссии дали ядерное оружие, то дайте и нам.При этом западный форпост Союзного государства это Калининградская область. Она находится западнее и прикрывает Белоруссию. Поэтому трудно представить нападение на Белоруссию, при котором Польша и НАТО оставят в тылу Калининград. Конечно, сначала будет нападение на Калининград, то есть на Россию, а потом уже на Белоруссию.Польша в свою очередь постоянно утверждает, что Россия будет со стороны Белоруссии почему-то пробиваться через Сувалкский коридор. Это западная выдумка. Экспертам из других стран я объяснял, что слово "Сувалки" в России никто не знает. Давайте представим, что мы вошли в Сувалкский коридор. Решит ли это проблему связи между Калининградской области и Белоруссией? Конечно, нет.Там три дороги разного качества, но все они между севером и югом, между Польшей и Литвой. Нет ни одной дороги восток-запад. Все это какой-то анекдот. Тем не менее Польша, как лимитроф, доказывает, что она последний форпост Запада перед Россией. То же самое делают прибалты. И все требуют денег.- Каков ваш прогноз на осеннюю кампанию в зоне специальной военной операции?- Не вижу возможности сделать какой-либо рывок, тем более что через две недели закончится сухой сезон на юге нашей страны. И там будет неприятное болото, которое сохранится до декабря.Но вы, наверно, обратили внимание, что после Мариуполя мы стараемся не брать крупные города, стремимся обходить их. Думаю, такой темп наступления будет продолжаться, пока на Западе будут улюлюкать. Но Владимир Путин, отвечая на вопрос о медленных темпах наступления, сказал ясно: Людей жалко.Поэтому я не думаю, что будет рывок к Днепру, который вынудит эвакуироваться население Харькова и Сум, или прорыв к Одессе. Время для этого еще не пришло, и стороны, видимо, еще возлагают надежды на переговорные процессы. Но никаких реальных переговоров, разве только на уровне экспертов, не проводится.- Нас устраивает такое медленное продвижение и отсутствие переговоров?- Наша победа определяется двумя городами, которые когда-нибудь придется брать. Если мы возьмем Харьков и Одессу, то сможем диктовать свои условия. Но у такого темпа продвижения есть свои плюсы: мы бережем людей.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Армия России штурмует центр Купянска, а ВСУ уповают на конкурента САУ CAESAR

