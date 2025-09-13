Продвижение российской армии на Лиманском направлении
ВС РФ продвигаются на Лиманском направлении. Об этом 13 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Противник пытается улучшить положение в восточной части Редкодуба, идёт переброска подкрепления на участок, наши операторы БПЛА фиксируют присутствие ВСУ в северо-восточной части села. Бойцы ВС РФ 144-й дивизии уничтожают живую силу ВСУ.
Двумя ударными беспилотниками поразили 2 ПВД, сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника". На участке Колодезей противник проводит контратаки, малыми группами проникают в село, наши подразделения отражают накаты вражеской армии, а также работают по эвакуационным и ротационным группам.
ВС РФ Продолжают расширять контроль территории в направлении Ставков. ВСУ с этого населённого пункта атакуют в направлении Кировска и Колодезей. Наши войска с северной стороны Кировска также атакуют, чтобы разрезать оборону противника.
