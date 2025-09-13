https://ukraina.ru/20250913/v-londone-proydet-miting-za-svobodu-slova-krayne-pravogo-dvizheniya-novosti-k-1830-1068635383.html

В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30

Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных новостях к этому часу

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0d/1068632775_0:343:1057:938_1920x0_80_0_0_cf3087c16f38c115ce0d8d7efac6d044.jpg

Лондон наводнен толпами людей в преддверии митинга за свободу слова крайне правого движения "Объединим королевство" под руководством Томми Робинсона.Улицы заполнились за 2,5 часа до начала — полиция готовится к приезду до 1 миллиона участников. Это может стать крупнейшей демонстрацией в истории Европы. Участники скандируют имя Чарли Кирка в его память.И о других важных событиях к этому часу: 🟦 Зеленский похвастался, что у Украины есть свои дальнобойные возможности и пожаловался, что у ее не хватает денег;🟥 Польша снова подняла авиацию из-за дронов над Украиной. БПЛА сейчас в Волынской области, движется на запад;🟦 Экономический рост Финляндии не соответствует желаемому, поскольку закрытие границы с Россией привело к сокращению торговли — премьер-министр Финляндии Петтери Орпо;🟥 Египет стремится создать совместные арабские силы по образцу НАТО, способные защищать любое арабское государство в случае нападения;🟦 Генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на получение виз, говорится в сообщении на сайте визового центра BLS.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

