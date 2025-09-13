В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30 - 13.09.2025 Украина.ру
В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30
В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30 - 13.09.2025 Украина.ру
В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных новостях к этому часу
2025-09-13T18:33
2025-09-13T18:33
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0d/1068632775_0:343:1057:938_1920x0_80_0_0_cf3087c16f38c115ce0d8d7efac6d044.jpg
Лондон наводнен толпами людей в преддверии митинга за свободу слова крайне правого движения "Объединим королевство" под руководством Томми Робинсона.Улицы заполнились за 2,5 часа до начала — полиция готовится к приезду до 1 миллиона участников. Это может стать крупнейшей демонстрацией в истории Европы. Участники скандируют имя Чарли Кирка в его память.И о других важных событиях к этому часу: 🟦 Зеленский похвастался, что у Украины есть свои дальнобойные возможности и пожаловался, что у ее не хватает денег;🟥 Польша снова подняла авиацию из-за дронов над Украиной. БПЛА сейчас в Волынской области, движется на запад;🟦 Экономический рост Финляндии не соответствует желаемому, поскольку закрытие границы с Россией привело к сокращению торговли — премьер-министр Финляндии Петтери Орпо;🟥 Египет стремится создать совместные арабские силы по образцу НАТО, способные защищать любое арабское государство в случае нападения;🟦 Генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на получение виз, говорится в сообщении на сайте визового центра BLS.
Украина.ру
В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30

18:33 13.09.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСелюки протестуют против выступления в Великобритании российской оперной певицы Анны Нетребко, пишет Армен Гаспарян
Селюки протестуют против выступления в Великобритании российской оперной певицы Анны Нетребко, пишет Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных новостях к этому часу
Лондон наводнен толпами людей в преддверии митинга за свободу слова крайне правого движения "Объединим королевство" под руководством Томми Робинсона.
Улицы заполнились за 2,5 часа до начала — полиция готовится к приезду до 1 миллиона участников. Это может стать крупнейшей демонстрацией в истории Европы. Участники скандируют имя Чарли Кирка в его память.
И о других важных событиях к этому часу:
🟦 Зеленский похвастался, что у Украины есть свои дальнобойные возможности и пожаловался, что у ее не хватает денег;
🟥 Польша снова подняла авиацию из-за дронов над Украиной. БПЛА сейчас в Волынской области, движется на запад;
🟦 Экономический рост Финляндии не соответствует желаемому, поскольку закрытие границы с Россией привело к сокращению торговли — премьер-министр Финляндии Петтери Орпо;
🟥 Египет стремится создать совместные арабские силы по образцу НАТО, способные защищать любое арабское государство в случае нападения;
🟦 Генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на получение виз, говорится в сообщении на сайте визового центра BLS.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
