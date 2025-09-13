https://ukraina.ru/20250913/krov-dlya-evropy-i-ukradennye-milliardy-kak-ukraina-stanovitsya-demograficheskim-donorom-es-1068524510.html

Кровь для Европы и украденные миллиарды: как Украина становится демографическим донором ЕС

Кровь для Европы и украденные миллиарды: как Украина становится демографическим донором ЕС

Европа решает свои проблемы за счёт оттока молодёжи с Украины, что может стоить последней миллиарды долларов. Украинские СМИ бьют тревогу

Комитет Верховной Рады 12 сентября одобрил законопроект №13634, по которому учащиеся колледжей, начавшие обучение после 25 лет, и студенты с академическими отпусками потеряют право на отсрочку.Согласно документу, мужчина, чтобы сохранить отсрочку, должен будет закончить обучение, т. е. сдать все экзамены, зачёты, защитить диплом и т. п., в тот срок, который официально определён учебным заведением для этой программы, без учёта дополнительных продолжений или перерывов.Тем самым украинский парламент пытается бороться с уклонением от мобилизации тех, кто использует обучение в вузах для того, чтобы не попасть в армию.Украинские Вооружённые силы остро ощущают нехватку личного состава. Попытки вербовать тех, кто моложе мобилизационного возраста, не увенчались успехом. Напротив, после открытия Кабмином границ для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет включительно, с Украины побежала молодёжь.И за границу устремились не только те, кто давно планировал поездку и хотел покинуть страну, в том числе и для того, чтобы повидаться с родными и близкими."Ещё больше тех, кто готовится выехать в ближайшее время, занимаясь сейчас подготовкой отъезда. Главный их мотив — опасения, что в ближайшее время „окно“ через границу закроется, а мобилизационный возраст снизят. Многократные обещания властей этого не делать вызывают доверие не у всех. В молодёжной среде распространено мнение, что если война затянется, то кордоны вновь закроют для всех, а мобилизацию начнут с 18 лет. Поэтому и пытаются воспользоваться возможностью", — сообщало опросившее молодых людей украинское издание "Страна" 9 сентября.Такое бегство молодёжи из страны, а также свежие новации Верховной Рады наносят удар по украинскому образованию. И, внезапно, дают шанс Европе ещё раз обогатиться за счёт Украины.Молодая кровь для стареющей ЕвропыВ среду, 10 сентября, издание "Зеркало недели" опубликовало статью доктора экономических наук, главреда международного научного журнала "Корпоративная собственность и контроль" Александра Костюка. Со ссылкой на статистические данные Костюк утверждал: Европа стремительно стареет."К 2050 году в 22 из 27 стран ЕС количество населения трудоспособного возраста (от 20 до 64 лет) уменьшится более чем на 20% — с 264 миллионов до 207 миллионов человек. Это касается таких стран, как Латвия, Литва, Греция, Болгария, Румыния, Португалия, Хорватия и Польша", — писал эксперт.Такое сокращение будет сопровождаться уменьшением численности рабочей силы. А это замедлит рост ВВП, что создаст давление на государственные финансы и на системы здравоохранения, ухода и пенсионного обеспечения. Ведь в ЕС резко возрастёт количество населения старше 85 лет. Сейчас этот показатель находится на уровне 3%. Но, согласно прогнозам, к 2050 году он достигнет 6%, а к 2070 — 8%.Согласно исследованию Европейской ассоциации университетов (EUA), демографические изменения особенно сильно бьют по вузам стран Восточной Европы и Прибалтики."Мы считаем, что это является следствием уменьшения количества выпускников школ в сочетании с миграцией населения в другие страны. Мы чётко видим, что в таких странах, как Босния и Герцеговина, Латвия, Литва, Молдавия, Польша и Хорватия, больше респондентов отвечают, что ощущают на себе это влияние", — заявил директор отдела политики высшего образования EUA Михаэль Гебель.Костюк же обратил внимание на то, что девять из десяти европейских стран с быстрейшим сокращением населения из-за миграции и низкой рождаемости находятся в Центральной и Восточной Европе. Так, в Словакии 20% выпускников школ выезжают на учёбу за границу. В Венгрии — 85% эмигрантов моложе 40 лет, а треть из них имеет высшее образование, в то время как среди всего венгерского населения высшее образование есть только у 18% человек.Значительное негативное влияние от утечки людей за границу испытывают на себе 59% польских университетов. В одном лишь Кракове количество студентов за последнее десятилетие сократилось почти на 40%. В Латвии о негативном влиянии демографии за последние 5 лет сообщили 86% университетов. В Литве количество студентов с 2008 по 2023 год упало более чем вдвое: с 210 тысяч человек до 102 тысяч человек.И тут Европе на помощь приходят молодые украинцы. Согласно отчёту ЕС, на 2024 год в университетах стран Восточной Европы и Прибалтики училось около 75 тыс. граждан Украины. Т. е. каждый двадцатый иностранный студент в университетах Европы — с Украины, в целом их 90 тысяч. Если исключить из этого расчёта студентов из стран ЕС (около 43%), то среди иностранных студентов уже каждый одиннадцатый — с Украины."Если они (молодые украинцы — ред.) останутся там работать после обучения, то, по моим подсчётам на основании данных о средней продуктивности труда в странах Европы, Украина может потерять около $1,2 млрд ВВП в год, в то время как украинские мигранты могут генерировать для европейских стран около $5,5 млрд. Понятно, почему страны Европы уже очевидно конкурируют с Украиной и другими странами за наших абитуриентов и выпускников других университетов", — писал Костюк.По его данным, по общей численности студенты с Украины в Европе уступают только студентам из Китая — 5,1% против 5,6%. Следом за украинцами идут индийцы — 5%. И это при том, что население Индии почти 1,5 млрд человек, а население Украины Костюк оценивает в 30 млн.Больше всего украинских студентов среди иностранцев в Словакии, Польше и Литве: 48,1%, 43,6% и 19,5%."Наши дети — это самая большая драгоценность, которая есть у Украины. Приведённые показатели — это вызов правительству Украины, ведь это сокровище, создавая стимулы для детей учиться на Украине или возвращаться после обучения в Европе работать домой. Задание это сложное, но отказываться от него в любом случае нельзя — на кону будущее Украины", — резюмировал украинский эксперт.Однако принятое украинским правительством решение, открывшее границы для молодёжи, и, самое главное, нежелание украинской власти идти на компромиссы и заканчивать конфликт, ставят крест на его планах.В отпуск для побегаЕщё до открытия границ для молодёжи украинские СМИ сообщали о том, что родители стараются вывести украинских мальчиков из страны."Сейчас встретилась с хорошей знакомой. Её сыну — 17 лет, скоро будет 18. Он в Киеве, но все его одноклассники уже уехали. Из класса остались только девочки. Морали не будет. Просто факт!" — писала в феврале 2025 года в соцсетях украинский блогер Алёна Яхно.После 28 августа пустеть на Украине начали и университеты.9 августа в эфире украинского телевидения президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко заявил, что украинские студенты массово берут академотпуска, чтобы уехать за границу."Решение правительства действует всего 12 дней, поэтому говорить о какой-то массовой проблеме пока не приходится. Но тенденция, на мой взгляд, не очень хорошая. Студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение для того, чтобы уехать. Это информация от ректора одного из университетов", — заявил Мирошниченко.По его словам, отток молодёжи уже ощущается на рынке труда."Бизнес испытывает значительную нехватку работников, особенно квалифицированных. Он инвестирует в переобучение и повышение квалификации женщин, молодёжи, пожилых и людей с инвалидностью. Разрешение уезжать 18–22-летним ребятам может изменить ситуацию на рынке труда, но выводы делать рано", — указал Мирошниченко.Закрытие границ для находящихся в академических отпусках студентов проблему если и решит, то частично: молодёжь вернётся к попыткам покинуть Украину нелегально. Решить проблему мог бы мир, но пока к нему не готово украинское руководство. А Европа тем временем продолжает наживаться на украинской беде.Подробнее о политике властей Украины – в статье Михаила Павлива "Страх Зеленского, обрекающий на смерти и несчастья целый народ".

