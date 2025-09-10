https://ukraina.ru/20250910/strakh-zelenskogo-obrekayuschiy-na-smerti-i-neschastya-tselyy-narod-1068431953.html

Страх Зеленского, обрекающий на смерти и несчастья целый народ

Интересные инсайды приходят из Украины. В данном случае речь об индивидуальной позиции Владимира Зеленского относительно переговорного трека и о тех скрытых, непубличных и личных мотивах, которые влияют на переговоры в целом.

Эти мотивы делают Зеленского недоговороспособным и создают напряженность между Банковой и Белым домом, между Зеленским и администрацией Трампа.Речь идёт о главном камне преткновения, о который разбивается вся динамика переговорного процесса, вся логика движения по достигнутым в Анкоридже и Вашингтоне договоренностям и по будущей дорожной карте, ведущей к миру. Важнейшей её составляющей являются выборы на Украине для появления легитимного подписанта со стороны Киева — именно этого требует Москва и это подтвердил Вашингтон на саммите лидеров в Анкоридже.Ключевой мотив Зеленского определяет его маневрирование в вопросах гарантий безопасности, наличия или отсутствия чужих войск на подконтрольной Киеву территории, обмена территорий, отвода войск с Донбасса, международного признания Крыма и прочая прочая. Ему в общем-то плевать что подписывать. Он готов подмахнуть все, что скажут из Вашингтона. И недоговороспособность Зеленского здесь и сейчас целиком связана только с его личным мотивом. С тем, что он не получает то что хочет от Трампа.И, ни о каком патриотизме, ни о "болящей душе" за судьбу Украины речи не идёт. Всё сводится к личному, корыстному и шкурному. По инсайдерской информации, Зеленский демонстрировал готовность двигаться по тем договоренностям, которые были озвучены ему Трампом во время встречи в Вашингтоне и которые оформились после переговоров Путина и Трампа на Аляске. Зеленский готов был запускать выборы, подписывать трёхсторонние форматы с участием России и США, соглашения о "безопасности", не предусматривающие реальных гарантий, документы, исключающие появление западных войск на территории Украины. Он был готов к отводу войск с Донбасса и другим шагам. Ко всем изменениям в гуманитарных вопросах. Готов фактически на всё, но при одном ключевом условии.Он потребовал, чтобы американцы гарантировали ему переизбрание в ходе президентской кампании. Главным требованием Зеленский назвал сохранение собственной власти, а также гарантии безопасности от антикоррупционных органов — НАБУ, САП и всего этого выводка грантоедов и "соросят".Американцы такой гарантии не дали. Они заявили: выборы состоятся, ты можешь участвовать, но победит тот, кого выберут. Это может быть, например, Залужный, Буданов* или кто-то ещё. И, такой сценарий, конечно же, Зеленского не устраивает.Да, Вашингтон готов предоставить ему "золотой парашют" — сохранение всех наворованных денег: спрятанных в наличке, на офшорных счетах и в криптовалюте. Готовы дать аналогичные гарантии и его ближайшему окружению. Но гарантий политического выживания и сохранения власти администрация Трампа не предоставляет.Американцы гарантируют Зеленскому и личную безопасность, если он выберет Соединённые Штаты как место постоянного проживания после завершения всего и подписания соглашений. У него есть недвижимость в Майами, и именно этот город рассматривается как вариант его политической пенсии. В случае такого выбора американцы готовы обеспечить ему охрану. Более того, охрану Зеленскому обещают и британцы — пожизненную. Но, только в Лондоне.Но это не то, что его интересует. Зеленский понимает, что перешёл дорогу слишком многим очень опасным людям. И никакая секретная служба США, никакие агенты MI-5, которые занимаются внутренними вопросами Британии, а не MI-6, не смогут защитить его в любой точке мира. Допустим, он полетит в Италию, где у него есть вилла на курорте. Кто даст гарантию, что его не постигнет судьба Парубия или Фарион? Кто даст гарантию, что Италия не арестует его по запросу Германии или России?Кто даст гарантию, что его вообще смогут защитить где-то ещё, кроме как в условной "золотой клетке" Белгравии в Лондоне или Голден Бич в Майами. Ведь пример Фирташа показателен: он много лет сидит в Вене и не может её покинуть, понимая, что это приведёт к мгновенному аресту и выдаче в США.А желающих, как говорится, догнать Зеленского более чем достаточно. Это практически любой украинский олигарх. Конечно же группа "Приват" Коломойского* и Боголюбова. Конечно же Константин Живаго - хозяин Ferrexpo. Конечно же Виктор Пинчук, зять президента Кучмы и владелец Interpipe. Конечно же Ринат Ахметов. И персонажи помельче — вроде Ярославского. Зеленский успел нагадить слишком многим влиятельным людям, имеющим связи и в криминалитете, и зачастую происходящим из него. Тому же Порошенко* с его компаньоном криминальным авторитетом Нариком Петровским, которых я не раз упоминал ранее.Поэтому Зеленский понимает: единственный способ сохранить себя — оставаться на вершине власти на Украине, окружённым десятками тысяч телохранителей из СБУ (а он увеличил их штат недавно на десять тысяч бойцов). К ним добавляются британские спецназовцы, охраняющие его (или конвоирующие, кому как больше нравится) с 2022-го года. Только так, окопавшись за этой стеной охраны, он надеется продолжить жить. Физически выживать. И это ему может обеспечить лишь переизбрание президентом Украины.Американцы же предлагают ему почётную пенсию, сохранение всех наворованных денег — наличных, счетов, криптовалюты, а также гарантии для ближайшего окружения. Но Зеленского это не устраивает. Он боится, он трясётся. Дрожат поджилки. И именно этот животный страх, помноженный, конечно же, на гордыню, становится ключевым препятствием всего переговорного процесса. Делая миллионы людей заложниками этого негодяя.О том, чем в эти дни занята украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Бегут из страны и опасаются за собственную безопасность. Как живут украинские элиты"

