Трамп готовится к конфронтации с Китаем, но избегает войны из-за промышленного отставания США — Суслов
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Китай как главного стратегического соперника, но осознаёт невозможность победы в неядерном конфликте из-за катастрофического отставания в промышленном производстве и судостроении
2025-09-12T05:10
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.Эксперт подтвердил, что новая военная доктрина США будет определять конфликт с Китаем как единственную войну великих держав, к которой готовятся Штаты. Однако, по его словам, Трамп не стремится к прямой войне, предпочитая управляемую конфронтацию."Трамп не откажется от конкуренции с Китаем и будет ее наращивать. Он видит в Китае главного стратегического соперника США", — заявил Суслов.Ключевой проблемой США эксперт назвал промышленное отставание. "На США приходится всего лишь 1% судостроения в мире, а на Китай – 60%. Америка не сможет восполнить свои потери в случае войны с Китаем, а Китай сможет и сможет достаточно быстро".Суслов отметил, что понимание этого заставляет Трампа искать пути деэскалации, включая торговую сделку с Пекином. Для этого, однако, ему необходимо укрепить тылы — возродить промышленность и переориентировать внешнюю политику на азиатских союзников.Полный текст интервью Дмитрия Суслова: Европа хочет довести ситуацию вокруг Украины до грани ядерной войны между Россией и США читайте на сайте Украина.ру.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.
Эксперт подтвердил, что новая военная доктрина США будет определять конфликт с Китаем как единственную войну великих держав, к которой готовятся Штаты. Однако, по его словам, Трамп не стремится к прямой войне, предпочитая управляемую конфронтацию.
"Трамп не откажется от конкуренции с Китаем и будет ее наращивать. Он видит в Китае главного стратегического соперника США", — заявил Суслов.
Ключевой проблемой США эксперт назвал промышленное отставание. "На США приходится всего лишь 1% судостроения в мире, а на Китай – 60%. Америка не сможет восполнить свои потери в случае войны с Китаем, а Китай сможет и сможет достаточно быстро".
Суслов отметил, что понимание этого заставляет Трампа искать пути деэскалации, включая торговую сделку с Пекином. Для этого, однако, ему необходимо укрепить тылы — возродить промышленность и переориентировать внешнюю политику на азиатских союзников.