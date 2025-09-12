https://ukraina.ru/20250912/narod-v-zalozhnikakh-u-terroristov-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-o-tom-kak-budut-delit-ukrainu-1068548802.html

"Народ в заложниках у террористов". Украинские и российские эксперты о том, как будут делить Украину

"Народ в заложниках у террористов". Украинские и российские эксперты о том, как будут делить Украину

В украинском экспертном сообществе обсуждают, случайно ли ВС РФ задели здание Кабмина в Киеве и, если нет, то на что таким образом намекает Москва.

В сущности, не так уж и важно, куда целились россияне, по Кабмину ли, по другому ли объекту, важно, что попали, прорвав хорошо охраняемое кольцо ПВО, считает украинский политолог Михаил Чаплыга. Он добавил, что в это же время от налётов пострадали мосты, железнодорожная инфраструктура и энергообъекты, что можно расценивать как "намёк" Москвы о готовности перейти к ударам по центрам принятия решений и критической инфраструктуре.По мнению эксперта, есть два возможных сценария. Первый: Москва может продолжить ведение боевых действий в текущем режиме, но тогда через полтора-два года в силу ряда причин может произойти изменение курса внутренней политики в самой РФ.Другой сценарий - "переход красных линий", эскалация, удары по объектам энергетики и по логистике Украины (киевского режима — ред.). Однако, полагает Чаплыга, это тоже вызовет жесткий ответ Запада.Вообще война на Украине не главный вопрос, это лишь один из театров действий, пролог к большой войне. Идёт передел мира, и "США будут противостоять любым попыткам оспорить их гегемонию", заявил эксперт, слова которого приводит "GOLOS.EU". Что до Украины, то выхода нет — остановка конфликта взорвёт ситуацию внутри страны, а продолжение приведёт к полному истощению.Но Украине желает помочь Европа, а чтобы желала ещё больше, приготовлены провокации - вот уже Польша заявляет о прилёте будто бы "российских" дронов. И под этим предлогом в ЕС требуют пока что увеличить помощь Киеву.Таких опасных провокаций будет много, предостерегает скитающийся по Европе блогер, известный как "Колобок из Одессы", который много общается с земляками как на Украине, так и в других странах. Он сообщил в очередном выпуске своего видеоблога, что и сами украинцы не верят ни в намеренный удар ВС РФ по зданию Кабмина в Киеве, ни в нападение на пенсионеров в Донбассе, ни в атаку якобы "российских" дронов по Польше. Не верят. Однако разжигатели войны всё равно продолжат её разжигать, не брезгуя никакими методами, предположил "Колобок".Но чем всё это закончится для Украины? Закончится разделом, полагает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала UkrLife, согласие на любое мирное урегулирование со стороны Украины, даже на перемирие - "будет де-факто означать отказ от вооружённых способов борьбы за восстановление территориальной целостности".Политолог считает, что это будет раздел страны на многочисленные зоны влияния, причём на подконтрольной Киеву территории будут конкурировать США и Европа, страна "покроется пятнами интересов" западных союзников."Единство украинского общества и государства будет разбито как зеркало… на много таких осколков влияния", - заявил Бортник.Он также допустил, что раздел Украины может быть даже и формальным в том случае, если Запад признает хотя бы какие-то украинские территории российскими. Ничего невозможного в этом нет, стоит вспомнить хотя бы о разделах Польши.Бортник полагает, что если бы Украина сохранила ядерный потенциал, то сохранила бы суверенитет и не стала бы зоной противостояния между Востоком и Западом. И нынешнего кризиса не было бы.Отметим, тут с Бортником согласиться трудно, напротив - стоит только представить себе, например, нынешних киевских деятелей-нацистов, размахивающих ядерной дубинкой... Думается, кризис всё равно был бы, об этом есть кому позаботиться, но был бы он куда серьёзнее.Но вернемся к гипотетической пока перспективе раздела страны. Война может быть остановлена по линии разграничения, а может быть и на границе с Польшей, а это утрата государственности, считает бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.Он в интервью журналисту Александру Шелесту* отметил, что вариант остановки войны на границе с Польшей возможен - и он "очень опасен". По мнению экс-нардепа, в таком варианте заинтересованы российский лидер Владимир Путин по вполне понятным причинам. Но заинтересован и Зеленский, поскольку он и его клика понимают, что бежать им некуда. Готовы и столицу из Киева перенести, готовы бить по АЭС, готовы на всё — словом, "народ в заложниках у террористов".Что касается границы с Польшей… Мосийчук объяснил, почему в Киеве решили выпускать из страны молодых людей в возрасте 18-22 лет, сославшись на свой разговор с дипломатом, которая сообщила ему, что этому поспособствовал Запад. Но почему?"Дословно это выглядит так. Она спрашивает у коллеги, какая цель была выпустить 18-23 (лет — ред.) молодёжь, это пиар, это желание, чтобы не выступали против режима, что это было? А американский дипломат говорит в ответ: "Это мы их выдернули. Мы их выдернули, потому что одно из моделирований ситуаций показывает, что через три-четыре года они могут против нас воевать", - изложил Мосийчук содержание беседы. По его словам, он сам этим (результатом моделирования — ред.) глубоко поражён. Но получается, что такой вариант реален."Я глубоко убеждён, что с нынешним руководством, с нынешней вот этой кликой этих зеленых гнид никаких перспектив у нашей страны нет", - заявил политик.Всякий смысл продолжения войны утрачен, считает действующий депутат Рады (но находящийся в СИЗО) Александр Дубинский. По его мнению, есть вопросы к боеспособности украинской армии."Комплектность частей не превышает 30%, это означает, что из 880 тысяч списочного состава армии в наличии не более 260-270 тысяч человек. (Главком ВСУ — ред.) Сырский уже прямо говорит о том, что противник по пехоте превосходит ВСУ в 3-6 (!) раз, в зависимости от направления. Инфраструктура методично "выносится", что усложняет подготовку к зиме", - написал политик в своём блоге, который умудряется вести прямо из СИЗО (и это у многих вызывает вопросы).По словам нардепа, на этом фоне отказ Зеленского от переговоров выглядит "не только бессмысленным, но и аморальным".Поэтому, "если Трамп и Путин хотят серьезно говорить о мире, то им нужно подумать над механизмом отстранения от власти зеленского (Дубинский пишет фамилию бывшего своего соратника с маленькой буквы — ред.) в первую очередь", поскольку сегодня именно он - "главное препятствие для мира".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Невозможно победить в войне, если защита родины - наказание. Украинские эксперты о ситуации на Украине" И в статье Татьяны Стоянович "Буревестник" войны не гордо реет над Европой. Украина в международном контексте

