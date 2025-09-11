https://ukraina.ru/20250911/nevozmozhno-pobedit-v-voyne-esli-zaschita-rodiny---nakazanie-ukrainskie-i-eksperty-o-situatsii-na-1068461376.html
Невозможно победить в войне, если защита Родины - наказание. Украинские эксперты о ситуации на Украине
В украинском экспертном сообществе обсуждают нюансы международного права и думают о том, кому выгодно продолжение войны и сколько еще может продержаться Киев.
На днях Зеленский в интервью телеканалу АВС переформулировал, что есть для Киева победа в текущем конфликте. Теперь это уже не границы 1991 года, победой можно считать просто "выживание"."Потому что мы выживаем, сохраняя свою идентичность, свою страну, свою независимость", - пояснил "действующий глава администрации" Украины (так определил нынешний статус Зеленского президент РФ Владимир Путин, отметив, что полномочия Зеленского в качестве президента истекли).Удастся ли договориться с Зеленским о мире? Глава Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что нет."Невозможность договора между Россией и Украиной Зеленского, к сожалению, является политической реальностью сегодняшнего дня", - констатировал политик в своей статье, опубликованной на портале "Смотрим". При этом он отметил, что миллионы людей желают прекращения уносящего жизни украинского конфликта, "пока ситуация ещё больше не обострилась и не вылилась в Третью мировую войну, возможно, последнюю и завершающую историю человечества".Медведчук подчеркнул, что это "не пограничный конфликт между Россией и Украиной, а системное противостояние коллективного Запада, с одной стороны, и России с Юго-Востоком с другой".Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко в эфире "GOLOS.UA" отметил, что в современном мире по-прежнему действует право силы, и сильные навязывают свою волю слабым и зависимым.Внутри государств - то же самое. Так, на Украине сегодня граждане "в принципе беззащитны", силовые структуры имеют неограниченные полномочия, "и сегодня отдельная человеческая единица, её интересы, её интеллектуальные способности, её потребности… попросту никому не нужны".Отвечая на вопрос, когда и каким образом и в какие сроки может быть завершён украинский конфликт, эксперт подчеркнул, что эта война не является исключительно войной России и Украины, участников гораздо больше. По его словам, изначально это планировалось "как некий процесс, который должен втянуть Россию в войну"."Украина используется как наживка и одновременно — как поле боевых действий. Но за Украиной стоят влиятельные силы Запада...", - сказал Бондаренко. Он добавил, что без США эта война не началась бы, а "сегодня наибольший интерес к продолжению войны выражает Великобритания".Лондон настаивает на создании коалиции желающих, на том, чтобы передать Киеву побольше оружия и денег для войны. Всё это делается с расчётом ослабить Россию.Но слабеет, в первую очередь, киевский режим. Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутата Верховной рады Александр Дубинский в своем блоге сообщает со ссылкой на информацию своего насильно мобилизованного адвоката, что "после попадания на полигон в СЗЧ (самовольное оставление части — ред.) тут же ушло 60% его отряда"."Фактически, каждый второй (!) украинский солдат - в бегах. И это еще оптимистичная оценка. При списочном составе украинской армии на начало года в 840 тысяч, около 400 тысяч в бегах, около 200 тысяч пропавших без вести. Еще около 100 тысяч погибших только в этом году.Ситуация на фронте катастрофическая - в реальности его удерживает до 100 тысяч человек, которые постоянно выбывают из строя. Если мирное соглашение не будет подписано в ближайшие месяцы, военное поражение Украины выглядит неизбежным", - подчеркнул политик.Он добавил: "Невозможно победить в войне, если ты превратил защиту Родины в наказание".В бегах на Украине не только солдаты, но и чиновники, и дипломаты. Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будто бы покинул страну из-за закона, запрещающего выезжать за границу бывшим дипломатам. По словам экс-министра, он никогда не думал, что "придётся бежать из своей страны как вор ночью" (при этом украинский МИД заявляет, что Кулеба просто находится "в командировке" и ещё вернётся на Украину).Кулеба также отметил, что в целом он склонен защищать украинское правительство, но пожаловался на будто бы царящий в некоторых властных структурах на Украине "старый советский образ мыслей" - мол, если выехал, то ты агент, замышляющий заговор против государства.Заявление Кулебы прокомментировала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это просо какой-то "заговор в дурдоме" - получается, что объявленная Зеленским декоммунизация на Украине привела к советизации.Чем бы ни закончилась история с бегством или "командировкой" экс-главы украинского МИД, а многие в России обращают внимание на тот факт, что и у нас ведь тоже с 90-х продолжается тот же процесс десоветизации, разве что в несколько иных формах. С этим не поспоришь. Но возникают вопросы.Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин указывает в своём блоге, что при этом киевскому режиму поставляют оружие и деньги белые христианские страны, "капиталистические акулы человечества", тогда как России помогают такие страны, как "КНДР, красный пояс Латинской Америки, красный пояс Африки, Иран, Китай, Индия".В общем, это "в большинстве своем – мировые соцстраны", отметил писатель, добавив, что среди союзников Москвы нет "ни одного "белого", христианского народа, кроме Белоруссии, о которой отдельный разговор"."И вот мы спрашиваем в который раз: люди, которые в России призывают вернуться в "белую христианскую Европу" – держа курс подальше от "леваков" и "кишлаков", – они идиоты или враги?", - задаёт вопрос Прилепин.Простых ответов тут нет."Ну, хорошо, допустим нам нужен мир, желательно весь. А для чего? "Большевики" несли идею построения более справедливого общества, рождения нового человека и т.д. А что может принести в мир сейчас Россия, какие ценности именно мирового масштаба? Никакие. Потому что она в данный исторический период является тем же "Западом" и ценности у неё такие же", - написал один из комментаторов.Он продолжил: "Сформулируйте сначала, что вы сами хотите сами от мира, а потом уже с этим идите в мир".Не все уверены в необходимости (да и возможности) формирования некоей общепринятой идеологии. Так, политолог Ростислав Ищенко утверждает, что идеология не объединяет, а разъединяет людей — и приводит в пример как раз постсоветскую Украину.А вот автору этих строк представляется, что комментатор поста Прилепина прав. Вопрос ценностей и идеологии - не обязательной для всех, это запрещает ст.13 Конституции РФ — но как некоей признанной обществом общей цели, не менее важен, чем выполнение задач на поле боя.Спецоперация РФ на Украине длится четвёртый год, и многие даже из тех, кто никогда не сомневался и не сомневается в перспективе полной военной победы над киевским режимом, задаются вопросом — что дальше? Что после этой военной победы? Что принесёт Россия на освобождённые новые территории (если не на всю Украину) такого, чего не мог и не может дать Запад? Об этом надо думать уже сейчас.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — статья Ростислава Ищенко "Ловушка идеологии" Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале Сергея Зуева "На фронт отправят всех без исключения". Украинские и российские эксперты и политики о плане "Б" Киева
На днях Зеленский в интервью телеканалу АВС переформулировал, что есть для Киева победа в текущем конфликте. Теперь это уже не границы 1991 года, победой можно считать просто "выживание".
"Потому что мы выживаем, сохраняя свою идентичность, свою страну, свою независимость", - пояснил "действующий глава администрации" Украины (так определил
нынешний статус Зеленского президент РФ Владимир Путин, отметив, что полномочия Зеленского в качестве президента истекли).
Удастся ли договориться с Зеленским о мире? Глава Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что нет.
"Невозможность договора между Россией и Украиной Зеленского, к сожалению, является политической реальностью сегодняшнего дня", - констатировал
политик в своей статье, опубликованной на портале "Смотрим". При этом он отметил, что миллионы людей желают прекращения уносящего жизни украинского конфликта, "пока ситуация ещё больше не обострилась и не вылилась в Третью мировую войну, возможно, последнюю и завершающую историю человечества".
Медведчук подчеркнул, что это "не пограничный конфликт между Россией и Украиной, а системное противостояние коллективного Запада, с одной стороны, и России с Юго-Востоком с другой".
Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко в эфире "GOLOS.UA" отметил, что в современном мире по-прежнему действует право силы, и сильные навязывают свою волю слабым и зависимым.
Внутри государств - то же самое. Так, на Украине сегодня граждане "в принципе беззащитны", силовые структуры имеют неограниченные полномочия, "и сегодня отдельная человеческая единица, её интересы, её интеллектуальные способности, её потребности… попросту никому не нужны".
Отвечая на вопрос, когда и каким образом и в какие сроки может быть завершён украинский конфликт, эксперт подчеркнул, что эта война не является исключительно войной России и Украины, участников гораздо больше. По его словам, изначально это планировалось "как некий процесс, который должен втянуть Россию в войну".
"Украина используется как наживка и одновременно — как поле боевых действий. Но за Украиной стоят влиятельные силы Запада...", - сказал Бондаренко. Он добавил, что без США эта война не началась бы, а "сегодня наибольший интерес к продолжению войны выражает Великобритания".
Лондон настаивает на создании коалиции желающих, на том, чтобы передать Киеву побольше оружия и денег для войны. Всё это делается с расчётом ослабить Россию.
Но слабеет, в первую очередь, киевский режим. Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутата Верховной рады Александр Дубинский в своем блоге сообщает со ссылкой на информацию своего насильно мобилизованного адвоката, что "после попадания на полигон в СЗЧ (самовольное оставление части — ред.) тут же ушло 60% его отряда".
"Фактически, каждый второй (!) украинский солдат - в бегах. И это еще оптимистичная оценка. При списочном составе украинской армии на начало года в 840 тысяч, около 400 тысяч в бегах, около 200 тысяч пропавших без вести. Еще около 100 тысяч погибших только в этом году.
Ситуация на фронте катастрофическая - в реальности его удерживает до 100 тысяч человек, которые постоянно выбывают из строя. Если мирное соглашение не будет подписано в ближайшие месяцы, военное поражение Украины выглядит неизбежным", - подчеркнул политик.
Он добавил: "Невозможно победить в войне, если ты превратил защиту Родины в наказание".
В бегах на Украине не только солдаты, но и чиновники, и дипломаты. Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будто бы покинул страну из-за закона, запрещающего выезжать за границу бывшим дипломатам. По словам экс-министра, он никогда не думал, что "придётся бежать из своей страны как вор ночью" (при этом украинский МИД заявляет, что Кулеба просто находится "в командировке" и ещё вернётся на Украину).
Кулеба также отметил, что в целом он склонен защищать украинское правительство, но пожаловался на будто бы царящий в некоторых властных структурах на Украине "старый советский образ мыслей" - мол, если выехал, то ты агент, замышляющий заговор против государства.
Заявление Кулебы прокомментировала
в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это просо какой-то "заговор в дурдоме" - получается, что объявленная Зеленским декоммунизация на Украине привела к советизации.
Чем бы ни закончилась история с бегством или "командировкой" экс-главы украинского МИД, а многие в России обращают внимание на тот факт, что и у нас ведь тоже с 90-х продолжается тот же процесс десоветизации, разве что в несколько иных формах. С этим не поспоришь. Но возникают вопросы.
Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин указывает в своём блоге, что при этом киевскому режиму поставляют оружие и деньги белые христианские страны, "капиталистические акулы человечества", тогда как России помогают такие страны, как "КНДР, красный пояс Латинской Америки, красный пояс Африки, Иран, Китай, Индия".
В общем, это "в большинстве своем – мировые соцстраны", отметил писатель, добавив, что среди союзников Москвы нет "ни одного "белого", христианского народа, кроме Белоруссии, о которой отдельный разговор".
"И вот мы спрашиваем в который раз: люди, которые в России призывают вернуться в "белую христианскую Европу" – держа курс подальше от "леваков" и "кишлаков", – они идиоты или враги?", - задаёт
вопрос Прилепин.
"Ну, хорошо, допустим нам нужен мир, желательно весь. А для чего? "Большевики" несли идею построения более справедливого общества, рождения нового человека и т.д. А что может принести в мир сейчас Россия, какие ценности именно мирового масштаба? Никакие. Потому что она в данный исторический период является тем же "Западом" и ценности у неё такие же", - написал один из комментаторов.
Он продолжил: "Сформулируйте сначала, что вы сами хотите сами от мира, а потом уже с этим идите в мир".
Не все уверены в необходимости (да и возможности) формирования некоей общепринятой идеологии. Так, политолог Ростислав Ищенко утверждает, что идеология не объединяет, а разъединяет людей — и приводит в пример как раз постсоветскую Украину.
А вот автору этих строк представляется, что комментатор поста Прилепина прав. Вопрос ценностей и идеологии - не обязательной для всех, это запрещает ст.13 Конституции РФ — но как некоей признанной обществом общей цели, не менее важен, чем выполнение задач на поле боя.
Спецоперация РФ на Украине длится четвёртый год, и многие даже из тех, кто никогда не сомневался и не сомневается в перспективе полной военной победы над киевским режимом, задаются вопросом — что дальше? Что после этой военной победы? Что принесёт Россия на освобождённые новые территории (если не на всю Украину) такого, чего не мог и не может дать Запад? Об этом надо думать уже сейчас.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
