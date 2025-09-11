https://ukraina.ru/20250911/nevozmozhno-pobedit-v-voyne-esli-zaschita-rodiny---nakazanie-ukrainskie-i-eksperty-o-situatsii-na-1068461376.html

Невозможно победить в войне, если защита Родины - наказание. Украинские эксперты о ситуации на Украине

Невозможно победить в войне, если защита Родины - наказание. Украинские эксперты о ситуации на Украине - 11.09.2025 Украина.ру

Невозможно победить в войне, если защита Родины - наказание. Украинские эксперты о ситуации на Украине

В украинском экспертном сообществе обсуждают нюансы международного права и думают о том, кому выгодно продолжение войны и сколько еще может продержаться Киев.

2025-09-11T05:15

2025-09-11T05:15

2025-09-11T05:28

эксклюзив

украина

россия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

дмитрий кулеба

сизо

верховная рада

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067595116_0:30:1088:642_1920x0_80_0_0_1630243abfc31f1a0babae071bd07514.jpg

На днях Зеленский в интервью телеканалу АВС переформулировал, что есть для Киева победа в текущем конфликте. Теперь это уже не границы 1991 года, победой можно считать просто "выживание"."Потому что мы выживаем, сохраняя свою идентичность, свою страну, свою независимость", - пояснил "действующий глава администрации" Украины (так определил нынешний статус Зеленского президент РФ Владимир Путин, отметив, что полномочия Зеленского в качестве президента истекли).Удастся ли договориться с Зеленским о мире? Глава Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что нет."Невозможность договора между Россией и Украиной Зеленского, к сожалению, является политической реальностью сегодняшнего дня", - констатировал политик в своей статье, опубликованной на портале "Смотрим". При этом он отметил, что миллионы людей желают прекращения уносящего жизни украинского конфликта, "пока ситуация ещё больше не обострилась и не вылилась в Третью мировую войну, возможно, последнюю и завершающую историю человечества".Медведчук подчеркнул, что это "не пограничный конфликт между Россией и Украиной, а системное противостояние коллективного Запада, с одной стороны, и России с Юго-Востоком с другой".Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко в эфире "GOLOS.UA" отметил, что в современном мире по-прежнему действует право силы, и сильные навязывают свою волю слабым и зависимым.Внутри государств - то же самое. Так, на Украине сегодня граждане "в принципе беззащитны", силовые структуры имеют неограниченные полномочия, "и сегодня отдельная человеческая единица, её интересы, её интеллектуальные способности, её потребности… попросту никому не нужны".Отвечая на вопрос, когда и каким образом и в какие сроки может быть завершён украинский конфликт, эксперт подчеркнул, что эта война не является исключительно войной России и Украины, участников гораздо больше. По его словам, изначально это планировалось "как некий процесс, который должен втянуть Россию в войну"."Украина используется как наживка и одновременно — как поле боевых действий. Но за Украиной стоят влиятельные силы Запада...", - сказал Бондаренко. Он добавил, что без США эта война не началась бы, а "сегодня наибольший интерес к продолжению войны выражает Великобритания".Лондон настаивает на создании коалиции желающих, на том, чтобы передать Киеву побольше оружия и денег для войны. Всё это делается с расчётом ослабить Россию.Но слабеет, в первую очередь, киевский режим. Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутата Верховной рады Александр Дубинский в своем блоге сообщает со ссылкой на информацию своего насильно мобилизованного адвоката, что "после попадания на полигон в СЗЧ (самовольное оставление части — ред.) тут же ушло 60% его отряда"."Фактически, каждый второй (!) украинский солдат - в бегах. И это еще оптимистичная оценка. При списочном составе украинской армии на начало года в 840 тысяч, около 400 тысяч в бегах, около 200 тысяч пропавших без вести. Еще около 100 тысяч погибших только в этом году.Ситуация на фронте катастрофическая - в реальности его удерживает до 100 тысяч человек, которые постоянно выбывают из строя. Если мирное соглашение не будет подписано в ближайшие месяцы, военное поражение Украины выглядит неизбежным", - подчеркнул политик.Он добавил: "Невозможно победить в войне, если ты превратил защиту Родины в наказание".В бегах на Украине не только солдаты, но и чиновники, и дипломаты. Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будто бы покинул страну из-за закона, запрещающего выезжать за границу бывшим дипломатам. По словам экс-министра, он никогда не думал, что "придётся бежать из своей страны как вор ночью" (при этом украинский МИД заявляет, что Кулеба просто находится "в командировке" и ещё вернётся на Украину).Кулеба также отметил, что в целом он склонен защищать украинское правительство, но пожаловался на будто бы царящий в некоторых властных структурах на Украине "старый советский образ мыслей" - мол, если выехал, то ты агент, замышляющий заговор против государства.Заявление Кулебы прокомментировала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это просо какой-то "заговор в дурдоме" - получается, что объявленная Зеленским декоммунизация на Украине привела к советизации.Чем бы ни закончилась история с бегством или "командировкой" экс-главы украинского МИД, а многие в России обращают внимание на тот факт, что и у нас ведь тоже с 90-х продолжается тот же процесс десоветизации, разве что в несколько иных формах. С этим не поспоришь. Но возникают вопросы.Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин указывает в своём блоге, что при этом киевскому режиму поставляют оружие и деньги белые христианские страны, "капиталистические акулы человечества", тогда как России помогают такие страны, как "КНДР, красный пояс Латинской Америки, красный пояс Африки, Иран, Китай, Индия".В общем, это "в большинстве своем – мировые соцстраны", отметил писатель, добавив, что среди союзников Москвы нет "ни одного "белого", христианского народа, кроме Белоруссии, о которой отдельный разговор"."И вот мы спрашиваем в который раз: люди, которые в России призывают вернуться в "белую христианскую Европу" – держа курс подальше от "леваков" и "кишлаков", – они идиоты или враги?", - задаёт вопрос Прилепин.Простых ответов тут нет."Ну, хорошо, допустим нам нужен мир, желательно весь. А для чего? "Большевики" несли идею построения более справедливого общества, рождения нового человека и т.д. А что может принести в мир сейчас Россия, какие ценности именно мирового масштаба? Никакие. Потому что она в данный исторический период является тем же "Западом" и ценности у неё такие же", - написал один из комментаторов.Он продолжил: "Сформулируйте сначала, что вы сами хотите сами от мира, а потом уже с этим идите в мир".Не все уверены в необходимости (да и возможности) формирования некоей общепринятой идеологии. Так, политолог Ростислав Ищенко утверждает, что идеология не объединяет, а разъединяет людей — и приводит в пример как раз постсоветскую Украину.А вот автору этих строк представляется, что комментатор поста Прилепина прав. Вопрос ценностей и идеологии - не обязательной для всех, это запрещает ст.13 Конституции РФ — но как некоей признанной обществом общей цели, не менее важен, чем выполнение задач на поле боя.Спецоперация РФ на Украине длится четвёртый год, и многие даже из тех, кто никогда не сомневался и не сомневается в перспективе полной военной победы над киевским режимом, задаются вопросом — что дальше? Что после этой военной победы? Что принесёт Россия на освобождённые новые территории (если не на всю Украину) такого, чего не мог и не может дать Запад? Об этом надо думать уже сейчас.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — статья Ростислава Ищенко "Ловушка идеологии" Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале Сергея Зуева "На фронт отправят всех без исключения". Украинские и российские эксперты и политики о плане "Б" Киева

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, дмитрий кулеба, сизо, верховная рада, мид