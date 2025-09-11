https://ukraina.ru/20250911/operatsiya-y-chto-ne-tak-s-zabludivshimisya-dronami-nad-polshey-1068511759.html

Операция "ЫЫ". Что не так с "заблудившимися" над Польшей дронами

Польша запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН после недавнего инцидента с беспилотниками. Тем временем, адепты "российского следа" пытаются спешно замазать белые пятна в этой истории – дроны эти якобы смогли преодолеть такое расстояние благодаря подвесным топливным бакам

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0b/1068507108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf95b5c0b9c1460a98a17d36f471b8e7.jpg.webp

Что произошлоВ ночь на 10 сентября ВС РФ нанесли очередную серию ударов по военным и промышленным объектам Украины.Поляки утверждают, что примерно с 22:30 в воздушное пространство Польши стали залетать российские дроны. В небо была поднята авиация, а средства ПВО приведены в боевую готовность, несколько гражданских аэропортов были временно закрыты.По данным МВД страны, всего на территории Польши были найдены фрагменты семи БПЛА, а также одной ракеты, при этом первоначально сообщалось о 19 случаях нарушений воздушного пространства страны. Согласно Люблянской прокуратуре, ни на одном исследованном дроне взрывчатых веществ не обнаружено."Сегодня нет оснований утверждать, что мы находимся в состоянии войны, но нет сомнений, что эта провокация выходит за рамки прежних границ и носит несравненно более опасный характер с точки зрения Польши", - сказал премьер-министр Дональд Туск.Согласно опубликованным фото, "заблудившиеся", как их окрестили в Минобороны Белоруссии, дроны являются российской моделью "Гербера", которые не несут на себе боезаряда и используются для вскрытия позиций ПВО противника.Согласно заявлению Минобороны и МИД РФ, российская армия не запускала дроны и ракеты по Польше, а дальность полета соответствующих беспилотников не превышает 700 км."Несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, Минобороны РФ готово провести по данной теме консультации с Министерством обороны Польши. МИД России со своей стороны также готов включиться в эту работу", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.ПоследствияВскоре после инцидента польские власти сообщили о намерении активировать статью 4 договора НАТО, которая предусматривает проведение консультаций между членами Альянса при угрозе территориальной целостности, политической независимости и безопасности.Кроме того, в настоящий момент идет согласование даты экстренного заседания Совбеза ООН, которое запросила Варшава.Премьер страны Туск сделал несколько алармистских заявлений с призывом к союзникам консолидироваться в противостоянии России."Это не наша война, это не война исключительно украинцев, это война и противостояние, которое Россия объявила всему свободному миру. И это должно, наконец, охватить всех без исключения", это война и противостояние, которое Россия объявила всему свободному миру. И это должно, наконец, охватить всех без исключения", - сказал он.В самом Североатлантическом альянсе наверняка состоится разбор полетов в прямом и переносном смысле - The Guardian пишет, что даже при помощи направленных в Польшу из Нидерландов истребителей F-35 совместными усилиями удалось сбить лишь несколько дронов, а это в процентном соотношении меньше того, что обычно удается сбивать Украине в ходе нынешнего конфликта.Примечательно также, что для поражения "Герберы" голландские истребители использовали ракеты AIM-9X, стоимостью в 3 млн долларов, при том, что цена самого дрона по ряду оценок не превышает 10 тыс. долларов.Польские власти затребовали усиление своих вооруженных сил. Так, дополнительную авиацию и средства ПВО полякам направила Швеция, а Bloomberg сообщает, что Варшава попросила НАТО усилить противовоздушную оборону страны.Некоторые политики на Западе также используют инцидент в небе над Польшей в своих интересах. Американский конгрессмен Джо Уилсон внес законопроект о возобновлении поправки Джексона-Веника, позволяющий добиться прекращения торговли с РФ."После нападения на Польшу я с благодарностью вношу этот законопроект о восстановлении поправки Джексона-Веника в отношении России, которая прекращает любую торговлю с этой террористической диктатурой", - написал он у себя в соцсетях.РеакцияОжидаемо на произошедшее отреагировал Киев, призвав союзников вместе противостоять воздушным атакам. "Украина готова к расширению нашего с партнерами сотрудничества для надежной защиты неба. Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы могут защищаться", - заявил Владимир Зеленский.Генсек НАТО Марк Рютте также уверен, что дроны запускали из РФ."Союзники исполнены решимости защитить каждую пядь территории Североатлантического союза. Мы будем тщательно отслеживать ситуацию вдоль восточного фланга, и наши системы ПВО постоянно готовы к реагированию", - сказал он уточнив, что пока рано говорить, оказались ли беспилотники в Польше преднамеренно или это получилось случайно.Рютте добавил, что "впечатлен" реакцией союзников на инцидент, которая показала, что страны Альянса готовы "защитить каждый дюйм территории НАТО".Более категоричной была глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, Москва будто бы специально запустила дроны по Польше. Такое же мнение выразил министр обороны Германии Борис Писториус, а вот его коллега из Литвы Довиле Шакалене допустила, что заход БПЛА в Польшу мог быть непреднамеренным.Президент США Дональд Трамп пока не комментировал эту тему, ограничившись короткой записью в соцсети Truth Social.Также известно, что в ночь на 11 сентября мск Трамп провел телефонный разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. Как будто их ждалиРоссийская сторона настаивает – дальность полета "Герберы" такова, что запускать такой дрон с территории РФ в сторону Польши не имеет смысла, аппарат просто рухнет по дороге, т.к. дальность его полета составляет 700 км.В украинских СМИ тиражируется версия, что эти БПЛА якобы были оборудованы дополнительными топливными баками, чтобы дотянуть до польской территории. Даже если это и так, то причастность России это никак не доказывает, т.к. с таким же успехом украинцы могли восстановить эти дроны, ранее оказавшиеся у них, и запустить их по Польше все с теми же подвесными топливными баками для пущего доказательства.Цель Киева ясна – втянуть как можно больше стран в конфликт с РФ и вынудить натовцев сбивать воздушные цели над Украиной.За время боевых действий в нескольких странах (Румыния, Молдавия, Белоруссия) неоднократно находили обломки беспилотников, связанных с украинским конфликтом, а еще в нескольких государствах такие дроны или их обломки обнаруживали один-два раза (Болгария, Латвия, Литва, Эстония и даже Хорватия).В самой Польше это также уже не первый случай, а в 2022 году вблизи границы с Украиной погибли два человека, на которых обрушилась ракета. Ее сначала объявили (кто бы сомневался) российской, но потом сквозь зубы признали, что это была советская ракета, которая стояла на вооружении Украины.В этот раз Варшава демонстрирует реакцию совершенно другого уровня, апеллируя к НАТО и Совбезу ООН, призывая к решительному отпору РФ. Такое впечатление, что в Варшаве либо же на ходу решили извлечь из этой ситуации максимум, либо же все это не импровизация, а заранее заготовленная линия поведения по загодя написанному сценарию, осуществление которого началось в ночь на 10 сентября.Не исключено, что у всей этой истории есть и своя внутриполитическая подоплека. Новый президент Польши Навроцкий настроен более жестко по отношению к Украине: он лоббирует ограничения в отношении украинских мигрантов, а также требует от Киева признать Волынскую резню геноцидом поляков.На этом фоне гораздо большим украинофилом выглядит премьер Туск, который давно подыгрывает киевскому режиму. В этих условиях провокация с БПЛА может являться инструментом принуждения Навроцкого к более лояльной линии в отношении Украины и закреплению еще более агрессивной антироссийской политики Варшавы.Вызывают вопросы и те фотоснимки дронов "Гербера", который официально опубликованы польской стороной. На одном из них идеально видно серийный номер с двумя буквами "Ы", как будто кому-то очень нужно было показать именно их.Как версия – соответствующая буква есть только в русском и еще нескольких алфавитах, но не в украинском, т.е. для совсем недалеких этот дрон будто бы вопиет о своем российском происхождении.Отсутствие боевых зарядов на дронах тоже ложится в эту логику – никто не погибнет, поэтому даже если с украинской провокацией что-то пойдет не так, то с Киева взятки будут гладки.Создается впечатление, что именно так все и пошло не по плану: реакция Запада оказалась сдержанной, а полноценного втягивания кого-то еще в украинский конфликт пока не случилось.За несколько дней до инцидента в Польше издание Украина.ру опубликовало статью о том, как Киев пытается втянуть такими провокациями в конфликт другие страны. Подробнее - в материале В ожидании новых провокаций. Как Киев пытается втянуть Европу в войну с Россией.

