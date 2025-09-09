https://ukraina.ru/20250909/po-komande-ap-pochemu-rezhim-zelenskogo-v-kontslagere-ukraina-ne-zamechaet-vykrutasov-nardepa-1068340317.html

По команде "Ап!" Почему режим Зеленского в концлагере "Украина" не замечает выкрутасов нардепа Дубинского

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский арестован в ноябре 2023 года по подозрению в госизмене. Ежедневно Дубинский публикует посты в соцсетях, дает интервью из СИЗО, и никто из власть предержащих и правоохранителей на Украине на это не обращает внимание. Не удивительно ли для концлагеря, в который превратил режим Зеленского страну?

Три пути в судьбах украинских оппозиционных политиковЖизнь почти любого украинского политика можно просчитать по трем наиболее вероятным сценариям. Или он пропадает с экрана телевизора, сбегает из страны и умирает как политик, его забывают и никаких следов о своем существовании он не оставляет. Или он умирает или погибает физически, становясь информационным поводом для пиар-акций других. Вроде Андрея Парубия, у гроба которого оттопталась целая когорта украинскомовных пиджаков с приставкой "экс": и президент, и премьер-министры.И есть третий вариант - наиболее сложный, требующий гибкости, специфических способностей "переобуваться в воздухе" и позволения "сверху". Это путь через тернии к звездам, от власти до оппозиции к ней, через решетку - к новым горизонтам. Когда эти политики исчерпывают все возможные лимиты на оппозиционность внутри государства, их зачастую переводят в категорию обвиняемых по каким-либо уголовным делам. Буквально за решетку следственного изолятора, откуда они сами награждают себя статусом "политзаключенный", и продолжают что-либо вещать. Ибо политик, все-таки, жив только у трибуны.Александр Дубинский, депутат Верховной Рады Украины последнего созыва, прошел путь от журналиста до "политзаключенного" и "жертвы репрессий". До 2017 года работал телеведущим на канале украинского бизнесмена Игоря Коломойского*, в 2019 году вступил в партию Владимира Зеленского "Слуга народа". В 2021 году его исключили из парламентской фракции. В 2023 году Дубинского арестовали по обвинению в государственной измене в составе преступной организации.В настоящее время Дубинский находится в Лукьяновском СИЗО в Киеве, строчит оттуда ежедневно посты в соцсетях, собирает криптовалюту и гривны на работу команды юристов, дает интервью. Полгода назад Дубинский, например, пообщался по видеосвязи из изолятора с бывшим депутатов Рады от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком*.Мосийчук чуть не погиб при целенаправленном взрыве в Киеве в 2017 году, через два года вышел из партии, а в 2022 году и вовсе покинул Украину. Лидер этой партии Олег Ляшко тогда сказал: "баба с возу - кобыле легче". Он публично призывал возбудить в отношении Зеленского уголовное дело за государственную измену, но обстоятельства сложились так, что сам в мае 2022 года дрожащей рукой написал заявление с просьбой призвать его на службу в ВСУ. До этого "Радикальная партия" с треском провалилась на парламентских выборах 2019 года.Дубинского включили в "список политзаключенных" украинской журналистки Дианы Панченко, которая раньше поддерживала и митинги против русского языка, и позицию Киева в конфликте с Россией. В 2023 году Панченко опубликовала видеорепортажи из российского Донбасса, на Украине за это сначала возбудили уголовное дело по статье "оправдание агрессии", а потом, по ее заявлениям, за государственную измену.Политический псевдовыборИ Панченко, и Коломойского, и Дубинского критикуют авторы ресурса бывшего депутата Рады Виктора Медведчука "Другая Украина", партию которого на Украине просто запретили, а самого политика обвинили в государственной измене и лишили украинского гражданства. Соответственно, Панченко и Дубинский критикуют Медведчука.В общем, странные вещи происходят вокруг бывших или действующих украинских политиков. Пророссийских, как их называли на Украине, политиков или изгнали, или запретили их политические партии. Способных занять освободившиеся места (интересно, зачем?) или критикуют те самые пророссийские, или они транслируют "пророссийские нарративы", как Дубинский, из-под тотального контроля - из СИЗО.Более того, украинские СМИ летом озадачились: кто же теперь на Украине будет пророссийским лидером? Выбор невелик, по мнению авторов "Деловой столицы": депутаты Юрий Бойко и Макс Бужанский, братья Михаил и Дмитрий Добкины, арестованный по подозрению в госизмене депутат Нестор Шуфрич? А еще, добавим от себя, сбежавший якобы за границу Алексей Арестович* и, наконец, Александр Дубинский.Но это ведь так... Практически все они (может быть за небольшим исключением типа Шуфрича) - политические клоуны в цирке Зеленского. Бойко давным-давно предал всех, кому клялся в верности (Фирташ, Медведчук и иже с ними). Бужанский так же давно запутался в трех политических соснах - между нацистской Украиной, Западной Европой и ненавидимой им Россией. Михаил Добкин (бывший харьковский губернатор, кандидат в президенты) на старости лет "заделался", нет, не раввином, а дьяконом. Алексей Арестович - один из идеологов и пиарщиков команды Зеленского (в бывшем), ныне после счастливого и беспрепятственного (!) выезда за границу (а он - непосредственный участник организации провокации в Буче, чем уже вроде бы является угрозой режиму) живет в дорогих отелях мира, откуда, попивая коктейли, вытирает ноги о якобы ненавистный ему режим. Да еще и признается принародно: "Простите меня, люди, грешного, врал я вам много и искусно"... На всю эту политическую антироссийскую сволочь - без слез и смеха (но сквозь слезы) не взглянешь.Отдельно сидящий Дубинский"Диане [Панченко] не следует переживать и реагировать на полезных идиотов, которые пытаются подорвать доверие к списку политзаключенных и постараться убедить всех (очевидно, чей это интерес), что в Украине нет политически преследуемых лиц", - написал из СИЗО Дубинский.А вот вам и эвалюция якобы оппозиционера. 22 февраля 2022 года Дубинский называл главу украинского государства "Президентом Зеленским", до августа 2025 года - "Зеленским", реже "комедиантом Зеленским". С августа - просто "зеленским".Киевское СИЗО славится своей либеральностью к людям, у которых есть деньги. По крайней мере там можно было многое, что в региональных изоляторах было категорически запрещено - и вип-камеры, и блюда из ресторанов, и ночевки дома, пока нет начальства. Об этом рассказал обозреватель Украина.ру Павел Волков, который провел более года в запорожском СИЗО на Украине за статьи и публикации, и был оправдан судом в 2018 году.Вопрос заключается, скорее, не в возможностях Дубинского из СИЗО, а в том, что если бы его хотели исключить из политического поля, ему бы никто не дал выступать из-за решетки. Суд приговорил бы к какому-то сроку, и все - пишите письма. Безусловно, с помощью коррупции он мог бы получить и компьютер, и телефон, и прогулки и свободное время, но везде есть свое "но".В камере в СИЗО у каждого есть свои задачи. Кто-то занимается уборкой, кто-то готовкой, кто-то передает сообщения по изолятору. Свободного времени, чтобы в режиме онлайн комментировать посты в соцсетях, не бывает. Чтобы что-то получить, работает принцип: ведешь себя тихо, никого не подставляешь."Но если ты начинаешь писать блоги… Тем более рассказывая, какая власть плохая… Вообще, были случаи такие, когда люди начинали что-то в YouTube выкладывать из СИЗО. К ним очень быстро приходили - сразу практически, - потому что это проблема для руководства СИЗО. Все понимают что там есть коррупция, но пока это все тихо, она действует. Как только это все вылезает на поверхность, приходится принимать меры, вплоть до отстранения руководства", - рассказал Волков. - "Потому что возникают вопросы: а почему такое послабление происходит?"Есть внутренняя негласная договоренность, продолжил Волков. Люди имеют доступ к тому, что не положено, но ведут себя прилично, не устраивают никаких нехороших вещей, не создают проблем. Это выгодно всем. Если же эта договоренность ломается, то придется с проблемой разбираться и "братве"."У меня есть большие сомнения в том, что можно вот даже имея деньги, имея статус, имея там какие-то полномочия, ежедневно свободно публиковать материалы из СИЗО. Это могло продлиться какое-то время, но делать это так долго - я не понимаю, как это можно делать", - добавил Волков.С другой стороны, человек в СИЗО даже в одиночной камере не изолирован от всего мира. Ему периодически приносят еду, он выходит на прогулку, с кем-то общается. К нему приходят адвокаты, следователи, возможны свидания с родственниками.Адвокат может приходить к клиенту сколько угодно раз. На Украине на бумаге запрещено записывать или прослушивать эти встречи, но как оно на самом деле происходит - неизвестно. Технически адвокат может хоть целый день до 6 вечера провести в специально отведенной комнате с клиентом. Может, теоретически, и есть такой человек, которому Дубинский надиктовывает свои мысли.Но адвокатов к простым смертным в ТЦК не то что не пускают, а вообще могут избить и/или отправить на фронт вслед за его подзащитным. Но Дубинский, либо не простой смертный, либо... Но об этом чуть позже.А пока обратимся к опытным политическим сидельцам."Я вот помню, как начал писать письма просто родственникам, друзьям. Чисто бумажные от руки, - вспоминает наш товарищ и коллега Павел Волков, единственный (!) за последние 11 лет доказавший в суде свою невиновность. - Я-то и звонил, это понятное дело, но блоги не вел. Чисто в плане психотерапии для себя высказывался в письмах. Но мне очень быстро "пришло по голове", сказали: если ты не хочешь, чтобы у твоих родных и друзей, которым ты пишешь, были проблемы, то прекращай".А вот теперь то самое "ЛИБО"В уголовном кодексе нет раздела "политические дела". Международными организациями на Украине признаны узниками совести только два человека - журналисты Руслан Коцаба и Василий Муравицкий. В этих делах есть множество нюансов, и политическое преследование нужно еще доказать. Например, обвиняемых в поджогах автомобилей ВСУ правозащитники называют гражданскими заложниками, так как если бы не конфликт, преступление не было бы совершено.Таким образом, случай с Дубинским и внимание украинских СМИ к внезапному отсутствию пророссийских лидеров на Украине вызывает больше вопросов. Если вдруг в Киеве однажды начнутся выборы, у власти будет подготовлена ручная оппозиция, ориентированная на русскоязычных граждан. Или, с другой стороны, к этим кавычным "политзаключенным" и оппозиционерам отойдут голоса скрытых, тайных русскоязычных и помнящих своих отцов и дедов, героев Великой Отечественной войны, избиирателей. Политической погоды они, конечно в нацистском государстве в этом случае не сделают (да и не дадут - как в Молдавии или еще пуще того - в Румынии), но все эти голоса канализируются в подконтрольный власти кружок "хамовитых революционеров". А если их, хамовитых и беспардонных тайных русофобов, не будет? Куда уйдут их голоса? Ну, конечно, не к Зеленскому , а к какому- то Залужному. И могут ведь своей тяжестью , как соломинка горб верблюду, переломить выборные потенции Зеленского. Так не проще ли сегодня, думая задом наперед, всех их приучать к Дубинскому и Арестовичу*? Конечно, проще. Те-то уж точно выше своего политического болота не прыгнут. А голоса стабилизируют.Кстати, российские СМИ довольно часто цитируют Дубинского, Арестовича и Мосийчука, жестко критикующих режим Зеленского. И Украина.ру - не исключение. Но происходит это по простой причине - честных голосов из-за колючей проволоки (и не только виртуальной) о происходящем в стране практически не слышно. Поэтому, да, цитируют, ссылаются на блоги. Но это вовсе не значит, что российские журналисты поддерживают политические амбиции таких персонажей. Цену-то им мы знаем - критиковать и писать в блогах правду о режиме они начали только тогда, когда сами попали в жернова того самого режима, который еще недавно строили вместе с Зеленским и Кварталом 95. Просто в какой-то момент они не поделили что-то с властью (не будем конкретизировать что, каждый это понимает в "меру своей испорченности"), либо слишком стали популярны, что для Зеленского, бывшего актера эстрады и кино - нестерпимо по определению."Так что - чума на оба ваши дома!" (Вильям Шекспир) И вот теперь они нещадно кусают ту руку, с которой еще недавно слизывали объедки, тот самый режим, который еще пару-тройку лет назад возводили, укладывая первые камни в фундамент сегодняшнего концлагеря "Украина". Тот же Мосийчук не случайно в РФ внесен в список экстремистов и террористов, как и Порошенко* и Арестович. Все эти ляшки (Ляшко) и дубинские стали тем, кем стали, уже после, а далеко не до. Мы ведь не злопамятные, потому и цитируем. Но у нас хорошая память, поэтому, цитируя, взвешиваема каждое их слово на аптекарских весах. Отчего же сейчас они стали так активны, присоединяясь или наоборот посыпая экскрементами головы своих таких же "оппозиционных" (в кавычках) политиков? Да, все просто: выборами запахло.Почему власть, которая за пост в интернете с георгиевской ленточкой может возбудить уголовное дело и посадить в тюрьму, в упор не видит этих ярых критиков Зеленского и его окружения? Почему с легкостью выкидывая реальную оппозицию из страны или убивая своих критиков (Олеся Бузину, например), прощает их убийц и не только не трогает Дубинского, но даже (!!!) сохраняет его депутатом?Ответ очевиден: ей, власти, в лице режима Зеленского, это ВЫГОДНО. Политически, с учетом предвыборной ситуации, перед западными правозащитниками. Бабушек с георгиевской лентой западные СМИ не видят. А тот же Дубинский (Мосийчук Арестович и другие ручные тигры в зверинце Зеленского) - этакий выставочный экземпляр плюрализма. Прихлопнуть его как муху (и не таких прихлопывали) нетрудно Вопрос: зачем, если он точно и исправно исполняет свою роль. Братья Запашные ведь тоже не убивают, не прихлопывают и не наказывают своих львов, на которых верхом прыгают с тумбы на тумбы в цирке под команду: "Ап!"*внесены в РФ в список террористов и экстремистов

