"Буревестник" войны порхает над Европой. Украина в международном контексте

В иностранной прессе на утро 10 сентября начался переполох: во время ночной атаки ВС РФ по военным целям на Украине на территорию Польши упали дроны

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061588711_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1dcc64290c623c412363e6173a39a7c6.jpg

Официальные лица страны поспешили определить найденные обломки как российские, а это уже серьезный повод для конфронтации. Так как Польша является членом НАТО, в этот конфликт могли бы включиться все страны альянса на основании статьи 5 договора о коллективной безопасности.Поляки не верят в "российские дроны"Однако сами поляки сомневаются в том, что упавшие на территорию БПЛА запустили именно российские военные. Издание Gazeta.pl цитирует мнение военного эксперта Ярослава Вольского, который утверждает, что нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками было побочным эффектом "масштабного ракетного авиаудара по Украине" и что русские намеренно установили маршрут пролета через польскую территорию.Однако читатели издания в своих комментариях к публикации ставят под вопрос мнение военного эксперта."А точно эти дроны русские? Точно не провокация бандеровцев? Когда бандеровские ракеты убили двух поляков, украинцы тоже утверждали, что это русские", - пишет читатель под никнеймом semper.fidelis25.Читатель, подписанный как sverir обращает внимание на расхождение между утверждениями местных укаринцев и польских экспертов."Украинцы на местах утверждают, что это скорее всего случайность. Эксперт говорит, что это скорее всего намеренно. Кому из них верить? Украинцы делают все, чтобы вовлечь Европу в конфликт, поэтому вряд ли лгут", - констатирует он.Участник дискуссии под никнеймом neospasmin просит обратить внимание на тот факт, что и в одном заявлении премьер-министра Польши, министра обороны и командования Вооруженных сил не говорится, что беспилотники российские."Не говорится, что воздушное пространство нарушила России. Украинская провокация? Перенаправление российских беспилотников над Польшей для того, чтобы вовлечь в участие в конфликте другие государства? НАТО?", - задается вопросом он.Какова могла бы быт цель такой провокации раскрывает в своем комментарии читатель под ником kamuimac."Подготовка к отправке поляков на Украину идет полным ходом. Там заканчивается пушечное мясо. Так что ждите еще дроны", - допускает читатель издания Gazeta.pl."Буревестник" вызвал у немцев противоречивые чувстваЕсли Евросоюз действительно готовится к войне в Россией, как об этом намекают многие западные издания, тогда не удивляет их интерес к последним российским вооруженным разработкам. Ведь с реальными возможностями противника неплохо ознакомиться заранее.Немецкий Die Welt утверждает, что Россия готовит пробный запуск "Буревестника" на учениях с Белоруссией и называет эту ракету "летающим Чернобилем"."Россия разработала новое "чудо-оружие" — крылатую ракету, оснащенную встроенным ядерным реактором. Благодаря этому ракета способна неделями кружить в воздухе, прежде чем достигнет цели. На одной из военных баз в Сибири загадочные передвижения войск указывают на скорое испытание нового супероружия", - пишет немецкая газета.Авторы издания напоминают, что впервые мир узнал об этой ракете 1 марта 2018 года от самого президента России Владимира Путина. Тогда он в своем ежегодном обращении показал видео с ранее засекреченными проектами оборонной промышленности, уточняют они."Лидер России описал его как самонаводящуюся крылатую ракету с интегрированным ядерным реактором. Такой двигатель позволил бы ракете, которая сама по себе является "грязной бомбой", "неделями кружить над Землей", "несколько раз облететь планету", оставляя за собой след радиоактивных продуктов распада, и при этом маневрировать на разных высотах, обходя системы ПВО. Одним словом — грозное, недосягаемое для любых средств поражения оружие, которому "нет аналогов в мире"", - так немецкие журналисты с открытой предвзятостью описали российскую вооруженную разработку.По их мнению, испытание "Буревестника" будет проведено в рамках совместных учений с Белоруссией в середине сентября, чтобы таким образом запугать Европу. Свои выводы авторы Die Welt делают на основании данных о подготовках, которые идут на ядерном полигоне Новая Земля."Уже в начале августа российская армия перебросила туда несколько транспортных самолетов, два истребителя, восемь вертолетов и самолет радиолокационной разведки. Часть техники сняли с фронта. Авиационная база также приняла два самолета управления и контроля, принадлежащие "Росатому". У западного побережья Новой Земли на якоре стоят девять кораблей, ожидающих боевого приказа", - говорится в публикации.По словам немецких журналистов, американцы о готовящемся ракетном испытании догадались еще пять месяцев назад. Они направили в район Новой Земли военный самолет-лабораторию для радиационной разведки, который должен измерять уровень радиации в период возможных "выбросов", отмечает Die Welt.Американские СМИ интересуются передвижением российских подводных лодокТем временем американский Newsweek обращает внимание на одно из сообщений российского Тихоокеанского флота. В нем говорится о успешном завершении похода атомного ракетного подводного крейсера проекта 955А "Император Александр III” с баллистическими ракетами на борту и его возвращении в пункт базирования на Камчатке."Россия сохраняет военное присутствие на Дальнем Востоке страны, продолжая боевые действия на Украине. Недавно она провела совместные военно-морские учения и патрулирование с Китаем в Тихом океане, а ее ракетный подводный крейсер с ракетами в неядерном оснащении завершил длительный поход", - указывает издание.Обладая самым большим в мире ядерным арсеналом по числу боезарядов, Россия имеет в составе своего военно-морского флота 12 субмарин с баллистическими ракетами в ядерном оснащении, которые ведут патрулирование в рамках сдерживания и производят пуски ракет, готовясь к нанесению ядерных ударов после получения соответствующего приказа, напоминают американские журналисты.По их словам, сообщение Москвы о походе атомной подводной лодки прозвучало на фоне призывов президента США Дональда Трампа к денуклеаризации крупных держав и после того, как Китай показал свое новейшее ядерное оружие, в том числе, ракеты подводного базирования.“Пока неясно, выделит ли Россия дополнительные подводные лодки в состав Тихоокеанского флота в связи с тем, что ВМС США постепенно увеличивают свою подводную группировку в этом регионе”, - отмечает Newsweek.Украина не может выиграть войнуСпасется ли Украина если военный конфликт действительно расширится на всю Европу? По мнению генерала бундесвера в отставке Роланда Катера, Украина в настоящее время не может выиграть войну.Наоборот, несмотря на все попытки украинцев и, прежде всего, вооруженных сил, перевернуть ситуацию в свою пользу, ситуация для Украины остается крайне критической, рассказал он в интервью Die Welt.“Российские вооруженные силы превосходят украинские во всех областях. Это касается в том числе борьбы в воздухе, где Россия массово использует новые беспилотники. Это беспилотники, которые сегодня имеют совершенно новый технический стандарт и которые, как сказал Нико Ланге (немецкий политик, член ХДС, - ред.), будут применяться повсеместно. В данный момент Украина практически не может им сопротивляться”, - рассказал Катер.С другой стороны Запад не имеет ни политической воли, ни возможности принять соответствующие контрмеры, т. е. поставить Киеву необходимое оружие, добавил генерал."Я считаю, что ситуация в данный момент крайне критическая, и именно поэтому могут помочь такие, возможно, старомодные меры, как укрепление доверия. Я считаю, что диалог очень полезен. И поэтому, даже если Трамп не добился большого успеха, сам факт диалога в этой нестабильной ситуации мне представляется очень ценным", - подытожил Катер.О ситуации в рядах ВСУ в материале Павла Котова "Я не решился отрезать ему..." Что происходит сейчас в ВСУ

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

