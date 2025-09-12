https://ukraina.ru/20250912/intsident-razduvat-ne-budut-zverev-o-tom-pochemu-sbitye-nad-polshey-drony--delo-ruk-vsu-1068510504.html

"Инцидент раздувать не будут": Зверев о том, почему сбитые над Польшей дроны — дело рук ВСУ

Инцидент с беспилотниками над Польшей является давно ожидавшейся провокацией со стороны Украины. К такому выводу в интервью изданию Украина.ру пришел директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и страноведческих исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев

По словам эксперта, изначально могло показаться, что российские дроны потеряли курс из-за средств радиоэлектронной борьбы. Однако заявление временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша и данные Минобороны РФ опровергают эту версию. Российское военное ведомство указало, что максимальная дальность применяемых БПЛА не превышает 740 километров, что делает их полет над Польшей невозможным.Зверев отметил, что Украина наладила производство собственных дронов, аналогичных российским "Герань", и уже использовала их для ударов по территории России. Кроме того, неразорвавшиеся или сбитые с курса беспилотники на территории Украины зачастую не уничтожаются, а перепрошиваются Главным управлением разведки (ГУР) для последующих операций."Исходя из этого я склоняюсь к тому, что мы имеем дело с давно ожидавшейся провокацией с украинской стороны. Украина наладила производство "геранеподобных" беспилотников и в июле использовала их для ударов по Ижевску. К тому же, как пишет украинский оппозиционный Телеграм-канал "ЗеРада", на территории Украины иногда падают неразорвавшиеся и сбитые с курса БПЛА. Главное управление разведки Украины (ГУР), организатор многих диверсий и провокаций, их аккуратно складирует и перепрошивает. Так что скорее всего этот инцидент раздувать не будут, как бы это Украине не хотелось", — объяснил Зверев.Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил, что в воздушном пространстве страны были сбиты российские дроны. Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, заявила о якобы намеренном запуске беспилотников РФ на территорию Польши и призвала усилить поддержку Украины.Телеграм-канал "Сварщики", в свою очередь, опубликовал сообщение, в котором говорится, что "в условиях, когда Украине нужна эскалация конфликта с переносом на территорию НАТО, а Польше нужно больше средств от ЕС на усиление обороны — странно, что "русские" Герани не нарушили воздушное пространство Польши раньше".Подробнее об этом — в публикации "Штаты замешаны в атаке на Польшу": как заявление Туска подтверждает украинскую легенду.Полный текст интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана читайте на сайте Украина.ру.

