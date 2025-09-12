https://ukraina.ru/20250912/chto-svyazyvaet-ubiystvo-charli-kirka-i-intsident-s-bespilotnikami-v-polshe-1068548504.html

Что связывает убийство Чарли Кирка и инцидент с беспилотниками в Польше

Что связывает убийство Чарли Кирка и инцидент с беспилотниками в Польше - 12.09.2025 Украина.ру

Что связывает убийство Чарли Кирка и инцидент с беспилотниками в Польше

Вяло, но разворачивается в ширь и глубь ситуация вокруг "страшных, ужасающих" событий с залётом российских беспилотников (вероятно российских), а может и вовсе не российских, на территорию Польши. Практически параллельно, день в день, произошла драматическая гибель Чарли Кирка, американского правоконсервативного блогера.

2025-09-12T05:41

2025-09-12T05:41

2025-09-12T05:41

польша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

фридрих ницше

нато

мнения

весь павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0b/1068503475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cdd38e1f545675776c4758247fef1d5b.jpg

Все, кто мог, уже высказались. Царствие небесное парню. А на Украине, что называется, грызут ногти в нервах из-за того, что их суперинформационный повод про "нападение России на Польшу" полностью провалился и выпал из поля зрения сильных мира сего. Послушаем, что скажут европейцы и американцы дальше. Но, пока, если не брать в расчёт "припудренную" Каю Каллас, все молчат. Ну, или почти все. А я скажу вещь, которая на первый взгляд может показаться странной. Для меня выстрелы и гибель Кирка, беспилотники в Польше и всё, что вокруг них происходит, абсолютно взаимосвязанные события. И вот почему. Мне уже доводилось говорить о встрече в Анкоридже, о саммите на Аляске лидеров России и Соединённых Штатов, а также о последующей встрече Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Вашингтоне, что это пример дипломатии эпохи модерна, не похожей на нынешнюю публичную модель, крикливую и шумную, завязанную на медиаповоды и бесконечные комментарии в социальных сетях, где часто создают лишь впечатление вместо реальной политики и содержательных контактов. Иногда складывается впечатление, будто дипломаты нынешнему поколению политиков и не нужны вовсе, хотя это, безусловно, не так. Тогда я говорил, и повторю, что мы наблюдаем украинизацию международных отношений, украинизацию дипломатических контактов и в целом всей совокупности внутренней и внешней политики ведущих стран. Я когда-то шутил, что если долго вглядываться в Украину, то Украина начинает вглядываться в тебя (все как про бездну у Ницше). Эта антисистема, эта химера неминуемо проникает в головы политиков, которые ввязываются в эти экзальтированные игрища вокруг украинской повестки.События с польскими беспилотниками, назовём их так, официально их происхождение пока не определено ведь, вызывает как минимум недоумение. Да, с высокой степенью вероятности это дроны, которые были отклонены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы и через Белоруссию или напрямую ушли на территорию Польши во время отработки целей на Западной Украине, будь то военные объекты или объекты двойного назначения. Белорусы официально уведомили поляков. Поляки подтвердили, что уведомление получили. То есть вопрос выеденного яйца не стоит, и это технически понятная ситуация. Но нет. Вспоминают статью 4 НАТО, инициируют консультации. Президент Польши общается с Дональдом Трампом, обсуждает этот вопрос, поднимается крик и гвалт на полмира. А обсуждать, по сути, нечего. Украинский РЭБ отработал с определённой степенью эффективности и отклонил часть дронов, которые вышли на территорию Польши.Мне уже за последние сутки приходилось приводить аналогии. Вспомните историю с сотовыми данными на Киевщине, когда люди видели в своих телефонах, что якобы находятся в Белоруссии. Тогда работа сетей и геолокации давала ложные привязки. Это тоже работа украинского РЭБ. Жители Москвы тоже сталкивались с ситуацией, когда находишься в центре города, а устройство показывает, будто ты в двухстах километрах от Белокаменной. Это работа систем противодействия беспилотникам. Ничего нового и удивительного. В Польше — рядовая штатная ситуация. Единственные разрушения там, с высочайшей вероятностью, связаны с ракетой-перехватчиком, которая выполнила свою задачу, но её обломки упали на жилой дом. Такое тоже возможно.Но, техническая аномалия или побочный эффект противодействия превращаются в информационный шторм. На уровень НАТО это выносится мгновенно. В медиапространстве запускают волну комментариев. Политики спешат отреагировать первыми, а потом уже разбираются в деталях. На этом фоне даже трагедия масштаба гибели Чарли Кирка, о которой ещё будут спорить и которую ещё будут интерпретировать, оказывается частью одной и той же воронки. Публичная политика, заражённая украинизацией, живёт не фактами и проверкой гипотез, а вспышками внимания и каскадами эмоциональных откликов.Именно поэтому я связываю эти сюжеты в один контур. Не в смысле прямой конспирологической сцепки, а как проявление общей болезни политической коммуникации. Когда события в Польше и трагедия в США конкурируют за внимание, побеждает не то, что важнее, а то, что громче. Однако по факту в польском эпизоде мы видим технический след работы РЭБ и предсказуемую реакцию бюрократии безопасности. А в американском случае — драму, которая в любой нормальной системе стала бы точкой тишины и уважения, но в нынешнем режиме медиаполитики превращается в ещё один инфоресурс для переупаковки повестки. В результате и Варшава, и Киев пытаются выжать максимум из случайных траекторий дронов, а глобалисты в Вашингтоне и европейских столицах, да и администрация Трампа балансируют между необходимостью сохранять серьёзность и желанием не упустить медийный момент. Вот это и есть украинизация: когда инцидент с понятной технической подоплёкой раздувается до геополитической угрозы, а трагедия человека превращается в элемент потока, где сочувствие и политика смешаны до неразличимости. Вот прям как эта история про убитую украинку из которой республиканцы едва ли не нового Джорджа Флойда лепят. Ну чистые "онижедети" на Майдане. Демократический лагерь, глобалисты и неоконы, научившиеся запускать цветные революции в Европе и на Ближнем Востоке, сами стали заложниками этой технологии, своей риторики и воспитанных ими медиа и активистов.Раньше часто говорили: цветная революция невозможна в США, потому что там нет американского посольства. Теперь посольство не нужно. Основные политические силы сами работают в логике оранжевого Майдана 2004-го или Евромайдана 2014-го: и в основе всего абсолютная дегуманизация оппонента и абсурдизация происходящего. Это уже не человек, это политический враг, и с ним можно сделать что угодно, выстрелить в шею и убить (Как Кирку), попытаться застрелить президента Трампа. Или "дамбить Бамбас". Как тогда профессиональные украинцы и примкнувшие "кастрюли" ликовали, так и сейчас в блогосфере, в соцсетях сторонники демократов просто торжествуют. А по всей Европе в медиа лети волна паники – русские бомбят Польшу. Это абсурдно и это страшно.Мы видели все это и в Сербии, и в Грузии, и во время "арабской весны". Везде одна технология: глубокое информационное проникновение и полная дегуманизация оппонента. Это не политическая дискуссия, а логика "мы и они". Для вовлечённых, это уже вопрос выживания. Оппонента можно убить, потому что он "не человек". На Украине эта череда цветных переворотов привела к самой большой войне в Европе со времён Второй мировой. И это, увы, уже хрестоматийный эталонный пример абсурда, обернувшегося большой кровью. Украинизацией можно назвать всю совокупность процессов, где символические вещи, мемы и шоу заменяют реальную политику и заботу о живых людях. Капитанские конкурсы от бывшего клоуна Зеленского подменили собой государственное управление.Является ли убийство Кирка прологом гражданского противостояния в США прямо сейчас? Нет. Но это большой такой шаг в этом направлении. В долгосрочной перспективе, как мне кажется, США не избегнут гражданского конфликта. Та же логика, что и с беспилотниками в Польше. Никакой угрозы там не было. Никто всерьёз не предполагал, что Россия наносила удары по Польше. Но подают это обывателю как нападение. Разве не дурдом? Нет. Украинизация. Будут ли последствия? Нет. Но в умах многих людей, а таких немало, зафиксируется: Россия напала на Польшу. Польские и прибалтийские власти подыгрывая настроениям внутри страны уже запрещают полёты вдоль границы с Белоруссией и Украиной. И делают еще один шаг в направлении немыслимого – большой войны в Европе. Повторюсь. Если долго всматриваться в Украину, в эту химеру, она начинает всматриваться в тебя и поглощать. Этого всеми силами нужно избегать. Потому, что если дать ей проникнуть в твое сознание, дальше только кровь.О неоднозначной реакции в Польше на "нападение России" на эту страну - в статье Олега Хавича "Дроны над Польшей: предвестники эскалации или перемирия на Украине"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

польша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

польша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, фридрих ницше, нато, мнения, весь павлив