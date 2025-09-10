https://ukraina.ru/20250910/ya-ne-reshilsya-otrezat-emu-chto-proiskhodit-seychas-v-vsu-1068454485.html

"Я не решился отрезать ему..." Что происходит сейчас в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) захлестывает эпидемия наркомании и насилия. Все чаще новости про повседневный быт украинской армии напоминают сводки из жизни психиатрической больницы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954705_0:0:631:354_1920x0_80_0_0_eabc1dfeabb60d5b95edec24dc4538a5.jpg.webp

Это всё "Лирика"Давно не секрет, что в украинской армии в ходу различные психотропные препараты, об очередном таком случае рассказало агентство РИА Новости 10 сентября со ссылкой на российские силовые структуры.Все произошло близ Волчанска Харьковской области."В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты", - рассказал собеседник агентства.В октябре прошлого года военнопленный Владимир Грачев, служивший на приграничной с Белгородской областью территории, рассказал РИА Новости, что его сослуживцы употребляли сильные медицинские препараты, в частности лекарство известное под торговой маркой "Лирика"."Я заметил: принимают таблетки красно-белые - "Лирика"… в капсулах, много принимают. Они становятся... полузакрытые глаза... и много пьют после этого энергетиков", - сказал он.По словам Грачева, военные могли пополнять свои запасы этого препарата во время увольнительных и отпусков в ближайшем населенном пункте."Лирика" (прегабалин) – сильнодействующий препарат для лечения эпилепсии и невралгии. Считается "аптечным наркотиком", то есть препаратом, который может вызвать сильное привыкание и вызывать соответствующий эффект. Неудивительно, что любители таких удовольствий в ВСУ подсели на этот препарат.Наркотики на войне – это не только для снятия стресса, но и для "бодряка". Пленный военнослужащий Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказывал, что порядка 30% личного состава армии Украины "сидит" на амфетамине, который зачастую "толкают" за деньги штатные военные медики, а заказать это вещество при желании можно даже через почту.Расправы над раненными и пленнымиСведения о том, что в рядах ВСУ полно наркоманов, убийц, неонацистов и прочих выходцев с социального дна подтвердил в интервью депутату Госдумы Марии Бутиной американец Бенджамин Рид, который ранее в качестве наемника воевал за Украину.В первые месяцы СВО он примкнул к т.н. Украинской добровольческой армии. Через какое-то время у него возник конфликт с командованием, после чего он перешел в другое подразделение.По словам Рида, там он встретил своего соотечественника, которого на родине разыскивают за двойное убийство.Рид воевал в составе Chosen Company ("Избранная рота") – подразделении ВСУ, состоящем из иностранцев, в основном американцев. Командир Райн О`Лири расформировал это подразделение после скандала, когда он обвинил украинское командование в том, что больше военнослужащих ВСУ гибнет в результате их решений, а не действий противника.Документально подтверждено как минимум три случая расправ военнослужащих "Избранной роты" над раненными российскими военными.Гендерный фронт украинской армииВ украинской армии вообще происходит сейчас много интересного. На днях, например, сообщалось о назначении в 22-ю отдельную мотострелковую бригаду выпускницы Киевского национального университета им. Шевченко Дарьи Мяшкур.За ее плечами лишь пять лет службы в вооруженных силах, зато она уже ходит в звании майора. В 22-й бригаде она стала советником командира по… гендерным вопросам."Боевая" майорша воюет на сверхважном гендерном фронте пока рядовые пехотинцы-мужланы дискриминированные выживают годами в окопах без надежды стать даже старшим солдатом", - прокомментировал эту новость один из пользователей соцсетей.Пока в украинской армии заняты решением гендерных вопросов, очутившиеся на "гражданке" бывшие военные решают свои вопросы привычным им способом.Пару недель назад в Киевской области "ветеран" ВСУ застрелил 28-летнего азербайджанца, который торговал вместе с отцом в палатке овощами. Конфликт начался со спора о цене на помидоры, после чего бывший военный ушел за оружием, вернулся и расстрелял торговцев.Молодой человек погиб на месте, его отец получил ранения, но выжил. СМИ пишут, что убийца требовал сделать ему скидку, но продавцы отказали, после чего и началась перепалка.Украине еще предстоит сполна хлебнуть все последствия возвращения сотен тысяч военных к мирной жизни. Но не повезло и тем странам, куда вернутся иностранные наемники из состава ВСУ, те из них, кому посчастливиться выжить.В конце августа в Польше произошла шокирующая история: выходец из Белоруссии Егор Испеньков был найден мертвым на следующие сутки после того, как он жестоко пытал своего бойфренда.Вкратце эта история выглядит так. Противник нынешних белорусских властей, Испеньков уехал на Украину в 2021 году. После начала российской военной спецоперации он вступил в ряды ВСУ, сначала фельдшером, а затем переквалифицировался в полноценного бойца. Воевал он там до 2023-го, после чего перебрался в польский Гданьск.В Польше он устроился доставщиком еды и подсел на антидепрессанты. Будучи адептом ЛГБТ*, он познакомился с местным жителем Артемом, с которым у них возникла связь. В какой-то момент Испеньков стал подозревать своего сожителя в изменах.В один из дней белорус назначил приятелю встречу, на которой он распылил ему в лицо перцовый баллончик, избил и связал. После этого он стал изучать переписку Артема в смартфоне, периодически нанося тому порезы ножом, прижигая его плоть газовой гарелкой или же просто бил свою жертву.Когда его подозрения в измене подтверждались, то Испеньков поджигал мошонку своего визави."Я не решился его убить или отрезать ему яйца, но, возможно, их ампутируют", - написал садист позднее в соцсетях.Жертве удалось выбраться и позвонить в полицию, а тело белоруса на следующий день нашли на железнодорожных путях.Не трудно представить, сколько еще психопатов укрываются в рядах украинской армии, сколько невинной крови эти персонажи прольют не только на фронте, но и в тылу.*Деятельность организации запрещена в РФО том, каких событий стоит ждать в ходе предстоящей осенне-зимней кампании - в материале издания Украина.ру Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск.

