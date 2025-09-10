"Я не решился отрезать ему..." Что происходит сейчас в ВСУ - 10.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250910/ya-ne-reshilsya-otrezat-emu-chto-proiskhodit-seychas-v-vsu-1068454485.html
"Я не решился отрезать ему..." Что происходит сейчас в ВСУ
"Я не решился отрезать ему..." Что происходит сейчас в ВСУ - 10.09.2025 Украина.ру
"Я не решился отрезать ему..." Что происходит сейчас в ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) захлестывает эпидемия наркомании и насилия. Все чаще новости про повседневный быт украинской армии напоминают сводки из жизни психиатрической больницы
2025-09-10T12:48
2025-09-10T13:06
эксклюзив
украина
польша
мария бутина
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954705_0:0:631:354_1920x0_80_0_0_eabc1dfeabb60d5b95edec24dc4538a5.jpg.webp
Это всё "Лирика"Давно не секрет, что в украинской армии в ходу различные психотропные препараты, об очередном таком случае рассказало агентство РИА Новости 10 сентября со ссылкой на российские силовые структуры.Все произошло близ Волчанска Харьковской области."В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты", - рассказал собеседник агентства.В октябре прошлого года военнопленный Владимир Грачев, служивший на приграничной с Белгородской областью территории, рассказал РИА Новости, что его сослуживцы употребляли сильные медицинские препараты, в частности лекарство известное под торговой маркой "Лирика"."Я заметил: принимают таблетки красно-белые - "Лирика"… в капсулах, много принимают. Они становятся... полузакрытые глаза... и много пьют после этого энергетиков", - сказал он.По словам Грачева, военные могли пополнять свои запасы этого препарата во время увольнительных и отпусков в ближайшем населенном пункте."Лирика" (прегабалин) – сильнодействующий препарат для лечения эпилепсии и невралгии. Считается "аптечным наркотиком", то есть препаратом, который может вызвать сильное привыкание и вызывать соответствующий эффект. Неудивительно, что любители таких удовольствий в ВСУ подсели на этот препарат.Наркотики на войне – это не только для снятия стресса, но и для "бодряка". Пленный военнослужащий Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказывал, что порядка 30% личного состава армии Украины "сидит" на амфетамине, который зачастую "толкают" за деньги штатные военные медики, а заказать это вещество при желании можно даже через почту.Расправы над раненными и пленнымиСведения о том, что в рядах ВСУ полно наркоманов, убийц, неонацистов и прочих выходцев с социального дна подтвердил в интервью депутату Госдумы Марии Бутиной американец Бенджамин Рид, который ранее в качестве наемника воевал за Украину.В первые месяцы СВО он примкнул к т.н. Украинской добровольческой армии. Через какое-то время у него возник конфликт с командованием, после чего он перешел в другое подразделение.По словам Рида, там он встретил своего соотечественника, которого на родине разыскивают за двойное убийство.Рид воевал в составе Chosen Company ("Избранная рота") – подразделении ВСУ, состоящем из иностранцев, в основном американцев. Командир Райн О`Лири расформировал это подразделение после скандала, когда он обвинил украинское командование в том, что больше военнослужащих ВСУ гибнет в результате их решений, а не действий противника.Документально подтверждено как минимум три случая расправ военнослужащих "Избранной роты" над раненными российскими военными.Гендерный фронт украинской армииВ украинской армии вообще происходит сейчас много интересного. На днях, например, сообщалось о назначении в 22-ю отдельную мотострелковую бригаду выпускницы Киевского национального университета им. Шевченко Дарьи Мяшкур.За ее плечами лишь пять лет службы в вооруженных силах, зато она уже ходит в звании майора. В 22-й бригаде она стала советником командира по… гендерным вопросам."Боевая" майорша воюет на сверхважном гендерном фронте пока рядовые пехотинцы-мужланы дискриминированные выживают годами в окопах без надежды стать даже старшим солдатом", - прокомментировал эту новость один из пользователей соцсетей.Пока в украинской армии заняты решением гендерных вопросов, очутившиеся на "гражданке" бывшие военные решают свои вопросы привычным им способом.Пару недель назад в Киевской области "ветеран" ВСУ застрелил 28-летнего азербайджанца, который торговал вместе с отцом в палатке овощами. Конфликт начался со спора о цене на помидоры, после чего бывший военный ушел за оружием, вернулся и расстрелял торговцев.Молодой человек погиб на месте, его отец получил ранения, но выжил. СМИ пишут, что убийца требовал сделать ему скидку, но продавцы отказали, после чего и началась перепалка.Украине еще предстоит сполна хлебнуть все последствия возвращения сотен тысяч военных к мирной жизни. Но не повезло и тем странам, куда вернутся иностранные наемники из состава ВСУ, те из них, кому посчастливиться выжить.В конце августа в Польше произошла шокирующая история: выходец из Белоруссии Егор Испеньков был найден мертвым на следующие сутки после того, как он жестоко пытал своего бойфренда.Вкратце эта история выглядит так. Противник нынешних белорусских властей, Испеньков уехал на Украину в 2021 году. После начала российской военной спецоперации он вступил в ряды ВСУ, сначала фельдшером, а затем переквалифицировался в полноценного бойца. Воевал он там до 2023-го, после чего перебрался в польский Гданьск.В Польше он устроился доставщиком еды и подсел на антидепрессанты. Будучи адептом ЛГБТ*, он познакомился с местным жителем Артемом, с которым у них возникла связь. В какой-то момент Испеньков стал подозревать своего сожителя в изменах.В один из дней белорус назначил приятелю встречу, на которой он распылил ему в лицо перцовый баллончик, избил и связал. После этого он стал изучать переписку Артема в смартфоне, периодически нанося тому порезы ножом, прижигая его плоть газовой гарелкой или же просто бил свою жертву.Когда его подозрения в измене подтверждались, то Испеньков поджигал мошонку своего визави."Я не решился его убить или отрезать ему яйца, но, возможно, их ампутируют", - написал садист позднее в соцсетях.Жертве удалось выбраться и позвонить в полицию, а тело белоруса на следующий день нашли на железнодорожных путях.Не трудно представить, сколько еще психопатов укрываются в рядах украинской армии, сколько невинной крови эти персонажи прольют не только на фронте, но и в тылу.*Деятельность организации запрещена в РФО том, каких событий стоит ждать в ходе предстоящей осенне-зимней кампании - в материале издания Украина.ру Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск.
https://ukraina.ru/20250910/1068416491.html
украина
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954705_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_dc1ce3a053e311a356de1ca22d4678c2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, польша, мария бутина, вооруженные силы украины, сво
Эксклюзив, Украина, Польша, Мария Бутина, Вооруженные силы Украины, СВО

"Я не решился отрезать ему..." Что происходит сейчас в ВСУ

12:48 10.09.2025 (обновлено: 13:06 10.09.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Пресс-центр АТОукраинский военнослужащий
украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Пресс-центр АТО
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) захлестывает эпидемия наркомании и насилия. Все чаще новости про повседневный быт украинской армии напоминают сводки из жизни психиатрической больницы
Это всё "Лирика"
Давно не секрет, что в украинской армии в ходу различные психотропные препараты, об очередном таком случае рассказало агентство РИА Новости 10 сентября со ссылкой на российские силовые структуры.
Все произошло близ Волчанска Харьковской области.
"В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты", - рассказал собеседник агентства.
В октябре прошлого года военнопленный Владимир Грачев, служивший на приграничной с Белгородской областью территории, рассказал РИА Новости, что его сослуживцы употребляли сильные медицинские препараты, в частности лекарство известное под торговой маркой "Лирика".
"Я заметил: принимают таблетки красно-белые - "Лирика"… в капсулах, много принимают. Они становятся... полузакрытые глаза... и много пьют после этого энергетиков", - сказал он.
© CC0, PixabayТаблетки
Таблетки
© CC0, Pixabay
Таблетки
По словам Грачева, военные могли пополнять свои запасы этого препарата во время увольнительных и отпусков в ближайшем населенном пункте.
"Лирика" (прегабалин) – сильнодействующий препарат для лечения эпилепсии и невралгии. Считается "аптечным наркотиком", то есть препаратом, который может вызвать сильное привыкание и вызывать соответствующий эффект. Неудивительно, что любители таких удовольствий в ВСУ подсели на этот препарат.
Наркотики на войне – это не только для снятия стресса, но и для "бодряка". Пленный военнослужащий Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказывал, что порядка 30% личного состава армии Украины "сидит" на амфетамине, который зачастую "толкают" за деньги штатные военные медики, а заказать это вещество при желании можно даже через почту.
Расправы над раненными и пленными
Сведения о том, что в рядах ВСУ полно наркоманов, убийц, неонацистов и прочих выходцев с социального дна подтвердил в интервью депутату Госдумы Марии Бутиной американец Бенджамин Рид, который ранее в качестве наемника воевал за Украину.
В первые месяцы СВО он примкнул к т.н. Украинской добровольческой армии. Через какое-то время у него возник конфликт с командованием, после чего он перешел в другое подразделение.
По словам Рида, там он встретил своего соотечественника, которого на родине разыскивают за двойное убийство.
"У меня были проблемы, потому что там в легионе был один, Крейг Ланг, которого разыскивали в США за двойное убийство. В легионе был всякий сброд: неонацисты, просто мерзкие типы, которых взяли в легион, на это смотрели сквозь пальцы", - рассказал бывший наемник.
Рид воевал в составе Chosen Company ("Избранная рота") – подразделении ВСУ, состоящем из иностранцев, в основном американцев. Командир Райн О`Лири расформировал это подразделение после скандала, когда он обвинил украинское командование в том, что больше военнослужащих ВСУ гибнет в результате их решений, а не действий противника.
Документально подтверждено как минимум три случая расправ военнослужащих "Избранной роты" над раненными российскими военными.
Гендерный фронт украинской армии
В украинской армии вообще происходит сейчас много интересного. На днях, например, сообщалось о назначении в 22-ю отдельную мотострелковую бригаду выпускницы Киевского национального университета им. Шевченко Дарьи Мяшкур.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 22-я бригада ВСУ
- РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 22-я бригада ВСУ
За ее плечами лишь пять лет службы в вооруженных силах, зато она уже ходит в звании майора. В 22-й бригаде она стала советником командира по… гендерным вопросам.
"Боевая" майорша воюет на сверхважном гендерном фронте пока рядовые пехотинцы-мужланы дискриминированные выживают годами в окопах без надежды стать даже старшим солдатом", - прокомментировал эту новость один из пользователей соцсетей.
Пока в украинской армии заняты решением гендерных вопросов, очутившиеся на "гражданке" бывшие военные решают свои вопросы привычным им способом.
Пару недель назад в Киевской области "ветеран" ВСУ застрелил 28-летнего азербайджанца, который торговал вместе с отцом в палатке овощами. Конфликт начался со спора о цене на помидоры, после чего бывший военный ушел за оружием, вернулся и расстрелял торговцев.
Молодой человек погиб на месте, его отец получил ранения, но выжил. СМИ пишут, что убийца требовал сделать ему скидку, но продавцы отказали, после чего и началась перепалка.
Алексей Рамм интервью - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
07:00
Алексей Рамм: Россия готовит удар на юг Харьковской области, чтобы доломать ВСУ в Славянске и КраматорскеМы еще не освободили Красноармейскую агломерацию. Если мы ее возьмем, зачистим Доброполье и пойдем на Очеретино, мы обвалим как минимум один маршрут снабжения Славянска/Краматорска. А дальше посмотрим, как будет действовать российское командование
Украине еще предстоит сполна хлебнуть все последствия возвращения сотен тысяч военных к мирной жизни. Но не повезло и тем странам, куда вернутся иностранные наемники из состава ВСУ, те из них, кому посчастливиться выжить.
В конце августа в Польше произошла шокирующая история: выходец из Белоруссии Егор Испеньков был найден мертвым на следующие сутки после того, как он жестоко пытал своего бойфренда.
Вкратце эта история выглядит так. Противник нынешних белорусских властей, Испеньков уехал на Украину в 2021 году. После начала российской военной спецоперации он вступил в ряды ВСУ, сначала фельдшером, а затем переквалифицировался в полноценного бойца. Воевал он там до 2023-го, после чего перебрался в польский Гданьск.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Егор ИспеньковЕгор Испеньков
Егор Испеньков - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Егор Испеньков
Егор Испеньков
В Польше он устроился доставщиком еды и подсел на антидепрессанты. Будучи адептом ЛГБТ*, он познакомился с местным жителем Артемом, с которым у них возникла связь. В какой-то момент Испеньков стал подозревать своего сожителя в изменах.
В один из дней белорус назначил приятелю встречу, на которой он распылил ему в лицо перцовый баллончик, избил и связал. После этого он стал изучать переписку Артема в смартфоне, периодически нанося тому порезы ножом, прижигая его плоть газовой гарелкой или же просто бил свою жертву.
Когда его подозрения в измене подтверждались, то Испеньков поджигал мошонку своего визави.
"Я не решился его убить или отрезать ему яйца, но, возможно, их ампутируют", - написал садист позднее в соцсетях.
Жертве удалось выбраться и позвонить в полицию, а тело белоруса на следующий день нашли на железнодорожных путях.
Не трудно представить, сколько еще психопатов укрываются в рядах украинской армии, сколько невинной крови эти персонажи прольют не только на фронте, но и в тылу.
*Деятельность организации запрещена в РФ
О том, каких событий стоит ждать в ходе предстоящей осенне-зимней кампании - в материале издания Украина.ру Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаПольшаМария БутинаВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Глава ЕК хочет отменить правило единогласия в ЕС для принятия внешнеполитических решений
14:18Дроны прилетели в Польшу со стороны Украины - МИД РФ
13:54В ЕК призвали построить "стену беспилотников" после инцидента с БПЛА в Польше
13:48Трамп против новых санкций, Польша не считает налет БПЛА актом войны. Главное на 13:00 10 сентября
13:44ВС РФ выходят на подступы к Красному Лиману
13:40Трамп в случае урегулирования на Украине открыт к полному спектру экономического сотрудничества с Россией
13:37Инцидент с БПЛА не дает повода говорить о войне Польши с РФ - Туск
13:31Александр Перенджиев: После "залета русских дронов" в Польшу следует ожидать взрывов складов в Германии
13:30МВД и прокуратура Польши рассказали о найденных обломках после ночной воздушной атаки
13:13Глава Еврокомиссии высказалась о судьбе замороженных в Европе российских активов
13:03Красноармейское направление: идут бои за Молодецкое
12:59Литва указала на отсутствие данных о намеренном прилете БПЛА в Польшу
12:57Злые экологи на Балтике не сработали. Какой ещё предлог ищут для маленькой войны с Россией — Нагаев
12:52ПВО России перехвачены и уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа
12:48"Я не решился отрезать ему..." Что происходит сейчас в ВСУ
12:48Российская армия в ходе наступления на Покровск отобрала у Ахметова последнюю шахту в ДНР?
12:45БПЛА ВСУ атаковали Новороссийск: мэр рассказал о последствиях
12:39Временного поверенного РФ вызвали в МИД Польши из-за сообщений о дронах
12:36В Крыму задержан агент украинской разведки, передававший Киеву данные о координатах военных объектов
12:24Польша подверглась налёту БПЛА, отправила войска к границе с Белоруссией и инициировала консультации НАТО
Лента новостейМолния