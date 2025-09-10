https://ukraina.ru/20250910/ekspert-kiev-i-evropa-pytayutsya-sorvat-mirnyy-protsess-i-vystavit-rossiyu-vinovatoy-1068402536.html
Эксперт: Киев и Европа пытаются сорвать мирный процесс и выставить Россию виноватой
Эксперт: Киев и Европа пытаются сорвать мирный процесс и выставить Россию виноватой - 10.09.2025
Эксперт: Киев и Европа пытаются сорвать мирный процесс и выставить Россию виноватой
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о "сенсационном заявлении" по украинскому конфликту и оценил перспективы переговорного процесса
По словам эксперта, в ближайшее время не стоит ожидать ни двусторонней российско-украинской встречи на высшем уровне, ни трехсторонней встречи, поскольку для этого "пока ничего не готово".Суслов напомнил, что во время саммита на Аляске было принято ключевое решение: заниматься не преждевременным перемирием, а окончательным мирным урегулированием с устранением первопричин конфликта.Однако, как отмечает эксперт, на сегодняшний день нет прогресса ни по одной из трех "корзин" вопросов: территории, гарантии безопасности и гуманитарная составляющая."Более того, киевский режим при поддержке европейской партии войны занял откровенно недоговороспособную позицию. "Никаких территориальных уступок, никаких уступок по русскому языку и православной церкви"", — заявил Суслов.По его мнению, Украина и Европа намеренно формулируют свою позицию так, чтобы вести переговоры было бессмысленно, в частности, говоря о размещении на Украине военного контингента "коалиции желающих"."Тем самым они пытаются сорвать весь переговорный процесс. Причем сорвать так, чтобы в глазах Трампа выставить Россию виноватой и еще раз попытаться подтолкнуть США ужесточить политику в отношении нашей страны", — добавил Суслов.Эксперт считает, что конечной целью Киева и его европейских союзников является обрушение процесса нормализации российско-американских отношений и наращивание военной поддержки Украины.Полный текст интервью Дмитрия Суслова: Европа хочет довести ситуацию вокруг Украины до грани ядерной войны между Россией и США читайте на сайте Украина.ру.
По словам эксперта, в ближайшее время не стоит ожидать ни двусторонней российско-украинской встречи на высшем уровне, ни трехсторонней встречи, поскольку для этого "пока ничего не готово".
Суслов напомнил, что во время саммита на Аляске было принято ключевое решение: заниматься не преждевременным перемирием, а окончательным мирным урегулированием с устранением первопричин конфликта.
Однако, как отмечает эксперт, на сегодняшний день нет прогресса ни по одной из трех "корзин" вопросов: территории, гарантии безопасности и гуманитарная составляющая.
"Более того, киевский режим при поддержке европейской партии войны занял откровенно недоговороспособную позицию. "Никаких территориальных уступок, никаких уступок по русскому языку и православной церкви"", — заявил Суслов.
По его мнению, Украина и Европа намеренно формулируют свою позицию так, чтобы вести переговоры было бессмысленно, в частности, говоря о размещении на Украине военного контингента "коалиции желающих".
"Тем самым они пытаются сорвать весь переговорный процесс. Причем сорвать так, чтобы в глазах Трампа выставить Россию виноватой и еще раз попытаться подтолкнуть США ужесточить политику в отношении нашей страны", — добавил Суслов.
Эксперт считает, что конечной целью Киева и его европейских союзников является обрушение процесса нормализации российско-американских отношений и наращивание военной поддержки Украины.