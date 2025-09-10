https://ukraina.ru/20250910/begut-iz-strany-i-opasayutsya-za-sobstvennuyu-bezopasnost-kak-zhivut-ukrainskie-elity-1068401968.html

Бегут из страны и опасаются за собственную безопасность. Как живут украинские элиты

Представители украинской политической элиты на этой неделе волновались по поводу своей личной безопасности и её гарантиях.

Убийство Парубия и недавний удар обломков ракеты по зданию Кабмина Украины лишний раз напомнили им, что даже высокие должности и наличие крупных сумм на зарубежных счетах еще не гарантирует безопасность. В связи с этим всё больше представителей политической элиты предпочитают бежать из "незалежной".На днях в итальянской газете Corierre dela Sera появилось интервью с бывшим главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой. Он жаловался, что в польский Краков ему довелось "бежать как вор ночью". Кулеба рассказал, что узнал об указе Зеленского на запрет бывшим дипломатам выезжать из страны, но вовремя сумел выехать всего за несколько часов до его вступления в силу. Ему пришлось даже обмануть своё начальство и сослаться на конференцию в Южной Корее.Оставаться на Украине, как и миллионы заблокированных в стране мужчин, Кулеба не желает, ссылаясь на то, что его зарплата "зависит от границы", то есть от участия в многочисленных конференциях и саммитах. Кулеба говорит также, что у Зеленского крайне ревностно относятся к поездкам бывших дипломатов, которые могут заграницей противоречить "линии партии". По его словам, Зеленский запрещает любые мнения, которые отличаются от его собственного.Украинцы в соцсетях сейчас напоминают Кулебе как он "героически" намеревался воевать с российской армией с помощью одних лопат. В начале 2024 года в связи с прениями в американском Конгрессе относительно выделения вооружений Киеву Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы никогда не уступят территории и готовы воевать даже лопатами, если американцы не дадут оружия. На этой неделе он сбежал из страны. Как шутят на Украине, вероятно, самоотверженно побежал за лопатой.Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО по поводу бегства Кулебы, что абсолютно все "герои Страны Мечты" теряют к ней интерес и смысл пребывания в ней, как только у них там заканчивается заработок.Кулеба пытается сейчас строить из себя оппозиционера, а спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер во вторник 9 сентября заявил, что для вступления в ЕС Киев должен отменить санкции против политических оппонентов и запрет на зарубежные поездки для депутатов. Надо полагать, запреты для простых граждан никак не волнуют Европарламент.В понедельник 8 сентября украинские СМИ сообщили, что работник департамента международного сотрудничества АРМА Давид Алханишвили сообщил коллегам, что не планирует возвращаться из заграничной командировки. Агентство занимается розыском и конфискацией российских активов и в нём числятся на высоких должностях многие из соратников бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.Украинский Telegram-канал "MediaKiller" напоминает, что, помимо Кулебы, недавно страну покинул Пётр Котин, экс-глава "Энергоатома", а вслед за ним — Кубраков, бывший министр инфраструктуры, который сначала отправил семью за границу, а затем и сам выехал. "И это только верхушка. Сотни чиновников среднего звена, депутатов и бизнесменов испарились из публичного поля, одновременно оформив документы на ПМЖ", - пишет "MediaKiller".Особое беспокойство среди украинской элиты вызвал на этой неделе удар по зданию Кабмина, в результате которого сгорел верхний этаж. Во всех крупных западных СМИ украинские чиновники подняли вой, требуя обеспечить им безопасность. Официальные власти при этом путаются в показаниях, так как одни говорят о намеренном ударе по зданию. Другие – говорят о падении обломков сбитой ракеты. Премьер-министр Юлия Свириденко "сфотографировалась" на месте пожара, но затем оказалось, что её пиарщики схалтурили - просто прифотошопили её изображение на кадр с места пожара.Украинский политолог Руслан Бортник рассказывает, что Кабмин – это самый защищённый узел обороны Украины, с точки зрения ПВО, его не бомбили всё это время, якобы, демонстрируя готовность говорить с украинскими элитами. "Таким образом они [россияне] передают сигналы. Я думаю, это был не случайный, а целенаправленный удар по зданию украинского правительства, как раз в то время, когда там никого нет. Это сигнал, что старые правила игры могут не работать, если стороны переходят красные линии", - говорит политолог, полагая, что это был целенаправленный удар, хотя в таком случае на месте Кабмина, вероятно, остались бы лишь руины.Офицер ВСУ, радиоинженер и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов рассказывает изданию "Зеркало недели", что воздушная атака на Киев наглядно продемонстрировала, что дроновая ПВО не способна справиться с массовым налетом "Гераней". Такая ситуация стала возможной, по его мнению, потому что Украина не вкладывает средства в разработку систем ПВО и БПЛА, хотя власти регулярно анонсируют новые проекты."Вместо этого миллиарды евро западной помощи поступают "своим" фирмам-прокладкам, которые массово производят неэффективные против "Шахедов" дроны-перехватчики и чрезвычайно малоэффективные дальнобойные дроны. Война превратилась в зарабатывание "элитой" миллиардов на западной помощи и украинской крови", — негодует Касьянов.Однако на этом выстроена вся государственная система современной Украины, как и вся политика украинских элит. Вся схема до банальности проста: под проект "АнтиРоссии" выпросить денег, разворовать их, а затем – успеть сбежать на Запад, где российские "Герани" им уже не страшны.Подробнее о бегстве экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы - в статье Алексея Туманова "Бам-с лопатой! Ночной вор и иноагент, на кого теперь работает экс-министр иностранных дел Украины Кулеба"

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

