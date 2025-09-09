https://ukraina.ru/20250909/bam-s-lopatoy-nochnoy-vor-i-inoagent-na-kogo-teper-rabotaet-eks-ministr-inostrannykh-del-ukrainy-1068400553.html

Бам-с лопатой! Ночной вор и иноагент, на кого теперь работает экс-министр иностранных дел Украины Кулеба

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вынужден был "сбежать из страны как вор ночью" из-за указа Зеленского о запрете на выезд для экс-дипломатов. Несмотря на опровержение, его слова вызвали резкую реакцию общественности. Кулеба сейчас работает за границей, получая зарплату от иностранных источников, на Украине не жалуется

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068400317_92:153:1091:715_1920x0_80_0_0_3c6b20d9ca303d109334dde2bf7ee6c7.png

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сбежал из страны "как вор ночью", заявил он в интервью итальянским журналистам. У него попросили прокомментировать указ Зеленского о запрете на выезд из страны для бывших дипломатов, и так он пламенно и эмоционально на это отреагировал. Когда Кулеба, видимо, немножечко подумал и понял, что за это его по голове никто не погладит, выпустил опровержение. Дескать, журналисты неправильно перевели интервью, и сам он находится в Южной Корее на запланированной конференции.Но было поздно. Слово - не воробей, вылетит - сами знаете, что будет. В словах Кулебы (если верить переводу) не было ничего, что можно было трактовать двусмысленно. Указ, по его мнению, связан не с военным положением, а с тем, что украинские власти в лице Владимира Зеленского боятся, что украинские политики и дипломаты скажут что-то не то за границей. И вместе с Кулебой заблокированными в стране останутся около 20 человек, по его подсчетам. Он-то, как экс-дипломат, призыву в ВСУ не подлежит, так что не боится облавы ТЦК."Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью", - сказал он итальянцам по телефону из Кракова (Польша).Кулеба ушел в отставку с поста министра в сентябре 2024 года. Сейчас ему 44 года, до украинской пенсии еще целых 20 лет. На Украине он остался не востребованным, работу смог найти только заграницей. По российским меркам его бы назвали иностранным агентом - сразу после увольнения его приняли старшим научным сотрудником в Белферовском центре науки и международных отношений при Гарвардской школе Кеннеди (США). А почему нет? Живет на Украине, получает зарплату от американских налогоплательщиков, еще и ездит куда-то по европам по неизвестным делам.Теперь начальник Кулебы - не какой-то там замшелый бюрократ, а председатель Североамериканской группы неправительственной Трехсторонней комиссии, основанной некогда Рокфеллером, Меган О`Салливан, директор Центра. Она занимала ряд руководящих политических должностей в Штатах, консультировала сотрудников служб национальной безопасности и при демократах, и при республиканцах. Удостоена высшей награды Пентагона для гражданских лиц "За выдающиеся заслуги на государственной службе", трижды получала премию Госдепа США за выдающиеся заслуги. В общем, дама на несколько порядков серьезнее нынешних руководителей Украины всех вместе взятых. Еще и профессор.Ведь главное в жизни, дети, это образование, заявил в честь 1 сентября Кулеба украинским школьникам. Он записал видео на пороге киевской школы, одной из шести, в которых он учился. Отец Кулебы после провозглашения независимости Украины вырос из мастера производственного обучения сельхозтехникума до дипломата, очевидно часто переезжал с семьей, воспитанием заниматься было некому…… А Кулеба, по его же словам, дорос от чтения последней страницы американской газеты до публикации колонки на ее первой полосе. На это потратил четверть века.Он рассказал, как учил английский по комиксам Calvin and Hobbes на последней странице в International Herald Tribune (сейчас The New York Times International Edition). В 1996 году, говорит он, увидел рисунки с текстом впервые, и до самого выпуска из школы в 1998 году был увлечен разглядыванием. Кулеба, может, подзабыл, что комикс это выпускался до 1995 года, но это уже не так важно.Из открытых источников следует, что Кулеба владеет еще и итальянским языком. Неизвестно, по каким комиксам он его выучил, и на каком языке он говорил с итальянскими журналистами, но, вероятно, риск ошибки переводчика был минимален.Что же это получается? Обманул? А почему бы и да. Комикс, о котором он с таким теплом вспоминает, рассказывал американцам о проблемах в их обществе, о сложных взаимоотношениях мальчика с воображаемым другом - плюшевой игрушкой. Вернее, для мальчика-то это был живой собеседник, для остальных - игрушка. Комикс был очень популярен в США, до сих пор существуют и фан-клубы, и критики. Например, иностранные медицинские специалисты опознали в нарисованном мальчике Кальвине страдающего шизофренией подростка.- Храп, хохлится хвост, блестит белое брюшко: тоскующий тигр. Аллитерация в хайку в исполнении Кельвина, - мог прочитать Кулеба в одном из комиксов и узнать, что такое аллитерация.А мог бы из русской поэзии, но она гораздо сложнее. Сравните американское творчество с Александром Пушкиным:"… Храните гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный труд…"А тут еще и Украина… Бам-с, лопатой Кулебе прилетело в комментариях в соцсети. Он украинцам, значит, показывает себя в футболке с Малевичем на выставке в Киеве, а сам, оказывается, из Кракова взволнованно жалуется иностранцам? Непорядок!- Это для лохов, которые должны с лопатами идти на фронт и там умирать, потому что они лохи, - пишет Кулебе один соотечественник.- А где купить лопату? - спрашивает другой.- Тебя все ждут на Украине с лопатой, куда сбежал? - спрашивает третий.- Наш герой сбежал в Польшу! Может, только там и есть эти лопаты, которыми он угрожал воевать без оружия? - комментирует четвертый.И так далее. Злые комментаторы припомнили экс-министру, как он в январе 2024 года заявил американским СМИ, будто украинцы будут воевать даже тогда, когда кончится оружие - лопатами. Его слова назвал популизмом даже генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. И за что только Кулеба зарплату получал?"Моя зарплата зависит от иностранных источников. И вообще, я обычно склонен защищать наше правительство. Но в определенных кругах власти все еще царит старый советский менталитет, согласно которому, если ты уезжаешь за границу как свободный гражданин, ты автоматически становишься агентом заговора против государства", – добавил Кулеба итальянцам."Заговор в дурдоме" - вот как отреагировали на слова Кулебы в МИД России. Получается, что на Украине при Зеленском проводили декоммунизацию, а получилась советизация, обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова.Невозможность покинуть Украину - огромная утрата, сокрушаются итальянские журналисты. Это понятно: собеседник пожаловался, что полностью зависит он иностранцев. Но это не так, ридна ненька платила ему исправно.В последней декларации о доходах за 2024 год Кулеба указал:Не учитывая наличку, получается, что доход Кулебы в среднем составлял приблизительно по 583 тысячи в рублях ежемесячно. В 2024 году средней зарплатой на Украине считали 17,5 тысяч гривен или около 30 тысяч рублей. То есть, то, что Кулеба зарабатывал, в том числе и за слова о лопатах, почти в тридцать раз больше доходов среднестатистического украинца.Вот так, словами Кулебы, Зеленский якобы выместил на нем свою злость. Помешал, дескать, что-то высказывать зарубежом.Хотя за такие речи "бам-с лопатой" в комментариях легко может превратиться в реальный "бам-с на улице". Конечно, если один из самых главных патриотов Дмитрий Кулеба еще вернется.

